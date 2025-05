Graduados latinos: Las industrias de mayor crecimiento los están buscando

Con la llegada de la temporada de graduaciones, miles de jóvenes latinos en los Estados Unidos se preparan para dar uno de los pasos más importantes de su vida: entrar al mundo profesional.

Para muchos, este momento marca no solo un logro personal, sino también un hito familiar. Es la culminación de sacrificios compartidos, de largas jornadas de trabajo, de sueños migrantes convertidos en diplomas.

Pero más allá del orgullo, también surge la pregunta: ¿y ahora qué?

El mercado laboral actual es complejo y competitivo, pero también está lleno de oportunidades. Desde LinkedIn, lanzamos recientemente la Guía para Graduados 2025, con el objetivo de ayudar a quienes están comenzando su carrera a identificar los sectores y ciudades con mayor crecimiento y las habilidades más demandadas. Y hay una buena noticia: los jóvenes latinos no están empezando de cero. De hecho, ya están en el centro de muchas de esas oportunidades.

Los latinos ya estamos construyendo el futuro

Según el Departamento de Labor de EE.UU., los latinos han impulsado el 78% del crecimiento de la fuerza laboral desde 2010. Además, generan más de $800 mil millones al año a través de empresas de propiedad latina, y representan más del 30% de los trabajadores en construcción, con una presencia cada vez más fuerte en energía, salud y administración pública.

Estos sectores, que también encabezan los rankings de Jobs on the Rise y Skills on the Rise de LinkedIn– no solo están en expansión, sino que demandan habilidades donde los latinos ya brillan:

– En construcción (#1), se valoran la gestión de proyectos, el conocimiento de protocolos de seguridad y la adopción tecnológica.

– En energía y servicios públicos (#2) , se buscan perfiles con visión sostenible, habilidades técnicas y experiencia en ingeniería.

– En clínico (#10), son esenciales la coordinación de atención al paciente y la administración de servicios médicos.

– En administración pública (#6), el bilingüismo y la vocación de servicio hacen toda la diferencia.

Identidad, bilingüismo y comunidad: nuestros superpoderes

En mi rol en LinkedIn, tengo el privilegio de ver cómo cada vez más empresas están reconociendo el valor de la representación, la diversidad y la experiencia cultural. El joven que creció traduciendo documentos para su familia, que habla dos idiomas, que entiende el tejido de su comunidad, aporta una riqueza que va mucho más allá de su título universitario.

Pero, ¿por qué los latinos ya tienen una ventaja? Ser bilingüe mejora la comunicación, reduce malentendidos con la fuerza laboral, construye confianza y lealtad, y genera mayor productividad.

La competencia cultural demuestra empatía y apertura, cualidades clave del liderazgo moderno. Cerrar estas brechas mejora la percepción del liderazgo entre los trabajadores, promoviendo un ambiente de trabajo más positivo y equitativo.

Hoy, el mercado laboral necesita profesionales auténticos, comprometidos y con perspectiva multicultural. Y los latinos, especialmente la generación emergente de graduados, tienen todas esas cualidades.

Por eso es muy importante que aprendamos a visibilizar nuestras fortalezas. Tener un perfil profesional completo en LinkedIn, aprovechar los recursos gratuitos de formación y construir redes de mentoría puede marcar la diferencia al momento de buscar el primer empleo. No se trata solo de lo que uno sabe, sino de cómo se proyecta y con quién se conecta.

Como comunidad, ya estamos aportando valor incalculable a este país. Ahora es momento de que también ocupemos los espacios de liderazgo, innovación y decisión. Y eso comienza con un paso tan simbólico como poderoso: creer que merecemos estar ahí.

(*) Francisco Tobón es Gerente Senior de Comunicaciones Globales en LinkedIn y portavoz en temas de inclusión, carrera y futuro del trabajo para la comunidad hispana en EE.UU.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.