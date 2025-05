Giro de Italia: Isaac del Toro sigue líder, pero Richard Carapaz lo pone contra las cuerdas

Un ataque fulminante del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) en la subida de San Valentino en la etapa 16 del Giro de Italia puso contra las cuerdas a la maglia rosa, el mexicano Isaac del Toro (UAE), apretó la general y abrió un pronóstico que parecía cantado tras el abandono del esloveno Primoz Roglic y la eliminación del español Juan Ayuso, líder del equipo del mexicano.

La fiesta por la etapa la disfrutaron los italianos Christian Scaroni y Lorenzo Fortunato, ambos del Astana, quienes entraron en meta de la mano tras una escapada eterna. Cruzaron la línea con un tiempo de 5h.35.05, a una media de 36.3 km/hora en la jornada reina, muy dura, con cerca de 4,800 metros de desnivel.

La tercera plaza fue para Giulio Pellizzari (Red Bull), a 55 segundos, y la cuarta para el explosivo y auténtico protagonista del día, Richard Carapaz, a 1.10, firmando una actuación que puso el Giro en llamas. Nada fue lo que parecía en un principio. El ganador del Giro 2019 y campeón olímpico en Tokio quemó la traca a 7 km de meta, soltó a sus rivales y se fue solo para ponerse como candidato a la maglia rosa en Roma.

El zarpazo sirvió para postularse al título, para abrir mil opciones a falta de tres etapas de montaña de gran nivel y para poner en evidencia a Del Toro, que sembró muchas dudas. Carapaz endosó 42 segundos a Simon Yates, 1.21 a Egan Bernal y 1.36 a Del Toro. Juan Ayuso, hundido, cruzó a más de 14 minutos.

“Sabíamos que era una etapa clave, he trabajado mucho para llegar a esto. En años anteriores no tuve salud ni suerte, pero me supe levantar para volverlo a intentar. Estoy en la pelea y no me voy a rendir hasta Roma”, dijo Carapaz después de cruzar la meta.

Quien se levanta y lo intenta, nunca ha perdido 🚂🤍 Un bonito día del que estamos muy orgullosos @EFprocycling 🙌🏽



📸 @visualsofharry pic.twitter.com/cp6tG0CQsA — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) May 27, 2025

Cambio en el decorado. Del Toro sufrió, pero retuvo la maglia rosa. Afrontará una semana muy exigente con 36 segundos sobre Simon Yates, 31 respecto a Carapaz, misma diferencia con Derek Gee y con Bernal a 3.23.

Una etapa para la historia la disputada entre Piazzola sul Brenta y San Valentino, de 203 km de recorrido, donde se produjeron múltiples acontecimientos de principio a fin, con un resultado que promete emoción hasta el domingo en Roma.

Hasta el momento la clasificación general se encuentra de la siguiente forma, con cinco etapas aún por correr:

-Isaac del Toro | UAE | 61:31.56

-Simon Yates | TVL | +0.26

-Richard Carapaz | EF | +0:31

-Derek Gee | IPT | +1:31

-Damiano Caruso | +2:40

-Egan Bernal | IGD | +3:23

-Michael Sotrer | TUD | +3:31

-Antonio Tiberi | TBV | +4:07

-Giulio Pellizzari | RBH | +4:36

-Adam Yates | UAD | +5:08

La decimoséptima etapa se disputa este miércoles entre San Michele all’Adige y Bormio, de 155 km. Otra de las jornadas de montaña claves de la presente edición con tres puertos puntuables. Para empezar, el Passo del Tonale (2a,15.2 km al 6.1 %, para seguir con el mítico Mortirolo (1a, 12,7 km al 7,6) y terminar con Le Motte (3a, 3.1 km al 8), con la cima a 10 km de meta.

*Con información de EFE.

