Ross Stores anunció que espera aumentar algunos precios debido a los aranceles

Ante los ajustes arancelarios impuestos por el mandatario Donald Trump muchas cadenas minoristas que dependen del más del 50% de las importaciones para abastecerse anunciaron aumentos de precios de ciertos artículos con el fin de cubrir los costos adicionales.

Entre los minoristas que anunciaron a los consumidores de una subida de precios fue Ross Store conocida como una de las mayores tiendas de descuento de ropa y artículos para el hogar en Estados Unidos y que opera como Ross Dress for Less y DD’s Discounts.

Aunque las ventas de la cadena aumentaron pese a los cambios en los hábitos de los consumidores, el director ejecutivo Jim Conroy a través de un comunicado expresó que “persiste una mayor incertidumbre macroeconómica y geopolítica, en particular la inflación prolongada y la evolución de las políticas comerciales”, dijo lo que está llevando a tomar la decisión de aumentar los precios.

Durante el informe de las ganancias del primer trimestre Ross Store reportó ventas estables cumpliendo con las expectativas incluso de los analistas de S&P Global Market Intelligence, pese a que su ingreso neto fue de $479 millones de dólares lo que representa una disminución de casi un 2% en comparación con el año anterior.

Aunque la intención de la compañía en un principio no era aumentar los precios destacando que implementarían todas las estrategias posibles para que los costos adicionales de importación no se vieran reflejados en las facturas de los consumidores, es inevitable que los consumidores no comiencen a sentir el impacto económico a mitad de año.

En este sentido, el director de operaciones Michael Hartshorn comentó “queremos ser muy cautelosos con los aumentos de precios. No queremos ser los primeros en subir los precios y queremos asegurarnos de mantener nuestro valor o precio paraguas frente al comercio minorista convencional”, aseguró.

Al igual que otras cadenas minoristas que dependen en gran parte de las importaciones provenientes de China, Ross Store también lucha con este dilema de aumentar o no. “En definitiva, muchos productos, especialmente durante los próximos seis meses, se importarán de China para nosotros, para todos los demás minoristas y para todas las demás empresas de productos de descuento”, mencionó Conroy.

