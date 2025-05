Recortes de Trump a prevención del VIH obliga a organizaciones no lucrativas a despedir personal

La eliminación de la División de Prevención del VIH de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ha ocasionado que más de una docena de organizaciones no lucrativas de Los Ángeles se vean obligadas a recortar servicios, disminuir los días de atención al público, y despedir personal. La mayor preocupación es que los casos de VIH se disparen, si no hay prevención y educación.

“Nos recortaron $3.4 millones en fondos federales, y como resultado nos estamos viendo obligados a descansar a diez trabajadores. Inicialmente iba a ser más de 16, pero logramos minimizar los despidos; y al no tener el personal suficiente para atender nuestros siete centros, vamos a tener que abrir dos de ellos, solo uno o dos días a la semana”, dijo Roberto Contreras, presidente de Bienestar Human Services.

La eliminación de esta División y su aparente integración al Departamento de Servicios Humanos y de la Salud, está afectando a muchas organizaciones no lucrativas involucradas en la prevención del VIH.

“Los fondos federales se entregaban al Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, y de ahí se repartían a las organizaciones”, explicó Contreras.

Dijo que el problema es que desde la desaparición del Departamento, se esfumaron todos los programas que eran parte, y ni siquiera se pueden comunicar con los gerentes.

“El Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles también se ha quedado sin ese acceso y sin poder renovar los contratos con las agencias lucrativas. Nadie contesta para decirnos qué pasó con la División del VIH y enfermedades venéreas”.

La reducción de fondos de la noche a la mañana ha puesto a organizaciones como Bienestar en un predicamento financiero y poniendo en riesgo sus servicios.

“Estamos tratando de negociar los contratos de renta con los dueños de los lugares donde operan nuestros centros. Nunca nos había pasado algo así que de la noche a la mañana nos quedemos sin fondos”.

La consecuencia más seria

Contreras dijo que lo más preocupante es que decenas de organizaciones no lucrativas en el sur de California ya no podrán ofrecer servicios de prevención e información sobre el VIH, lo que implica que no habrá más pruebas gratis.

“Esto va a causar que el número de infecciones se dispare. Estos nuevos casos van a caer en la comunidad latina; y veremos un aumento del SIDA porque al no saber que tienen el VIH, las personas no se van a cuidar, y el virus se va a desarrollar y escalar a niveles avanzados que pueden llevar a la muerte”.

Sostuvo que uno de los mayores miedos es que los casos se incrementen como en los años 80 y 90 cuando no había mucha información.

“Antes nosotros íbamos en unidades móviles a hacer pruebas de VIH y a llevar información a las ferias de salud, festivales y centros nocturnos. Hoy en día ya no tenemos los recursos para realizar esas actividades. La cosa es que el VIH no presenta síntomas a diferencia de las enfermedades venéreas”.

Agregó que el condado de Los Ángeles tampoco tiene fondos para la prevención del VIH.

Apenas el año pasado, Bienestar había alertado de un aumento de 12% en las infecciones de este virus en la población latina.

Pese a que de acuerdo con las estadísticas de los CDC, entre el año 2010 y 2022, el total acumulado anual de nuevas infecciones en Estados Unidos disminuyó un 19%, incluyendo una reducción del 29% en la población afroamericana y un 2% en la población blanca.

Según Jesse Milán, presidente y director ejecutivo de AIDS United, una organización sin fines de lucro, hay aproximadamente entre 1.1 y 1.2 millones de personas altamente vulnerables a contraer el VIH en Estados Unidos.

La división de los CDC se encargaba de rastrear las infecciones por VIH en Estados Unidos, realizar investigaciones sobre la transmisión del VIH y promover las pruebas y la prevención, como el uso de la píldora anticonceptiva, conocida como PrEP.

En 2022, se estima que hubo 31,800 nuevas infecciones por VIH en Estados Unidos, según datos gubernamentales.

A esta preocupación se suma los posibles recortes al programa de salud Medicaid.

“Nuestra mayor inquietud es que el Congreso apruebe los recortes a Medicaid. Eso sería un golpe devastador porque muchas clínicas y hospitales serían obligados a cerrar sus puertas al quedarse sin fondos y mucha gente perdería la cobertura de salud”, dijo Contreras.

Los más afectados – agregó – serían los latinos con enfermedades crónicas que necesitan tratamiento, y sin esto, se exponen a la muerte.

Víctima de los recortes

Jacqueline Llamas, vocera de Bienestar fue una de las víctimas de la eliminación de la División de Prevención del VIH de los CDC, ya que este viernes 30 de mayo es su último día de trabajo.

“No pierdo la esperanza de que Bienestar recupere de alguna otra forma estos fondos para que pueda seguir educando sobre la prevención del VIH a la población vulnerable”, dijo.

Sostuvo que aprendió mucho sobre la lucha de la comunidad LGBTQ+ en Los Ángeles y del gran trabajo que hace Bienestar por su salud.

“Por supuesto que me afecta perder mi empleo, y sobre todo no seguir trabajando para una organización a la que le tomé mucho cariño, pero Dios me dará fuerzas para buscar nuevos horizontes laborales. Me voy enriquecida con la experiencia que me dio trabajar con la comunidad latina LGBTQ+ en Bienestar”.