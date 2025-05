Hallan tercer caso de sarampión vinculado a vuelo internacional

Las autoridades sanitarias de Colorado confirmaron un nuevo caso de sarampión vinculado a un vuelo internacional que llegó al Aeropuerto Internacional de Denver el pasado 13 de mayo. Se trata de un adulto vacunado, residente del condado de Arapahoe, que viajó en el vuelo 201 de Turkish Airlines. Con este hallazgo, ya son tres los casos relacionados directamente con esa misma ruta aérea, lo que ha encendido las alarmas en los servicios de salud pública del estado.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés) informó el jueves que continúa con una intensa campaña de rastreo de contactos y prevención para contener la propagación del virus. Los casos previos incluyen a un viajero procedente de otro estado que ya presentaba la infección durante el vuelo, así como un niño menor de cinco años, también del condado de Arapahoe, que fue probablemente expuesto al virus durante el mismo trayecto aéreo.

La cadena de transmisión ha puesto en marcha protocolos de emergencia para advertir a los posibles expuestos, sobre todo a quienes compartieron espacio cercano con los contagiados dentro del avión. Entre los contactados se encuentran pasajeros sentados en las inmediaciones de los casos confirmados, así como miembros de la tripulación y adultos que viajaban con niños pequeños en brazos. Las autoridades están instando a todas estas personas a vigilar de cerca cualquier síntoma asociado con el sarampión y, en caso de presentarlos, comunicarse de inmediato con su centro local de salud pública.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede permanecer en espacios cerrados hasta por dos horas después de que una persona infectada haya estado allí. Por este motivo, las autoridades también han extendido la alerta a personas que pudieron haber coincidido en lugares específicos durante las fechas en que los infectados estuvieron en tránsito. Cualquier individuo que haya estado presente en estos entornos podría haber estado expuesto al virus y se le recomienda evitar reuniones públicas y vigilar posibles señales de contagio durante un periodo de 21 días posteriores a la exposición.

Entre los síntomas iniciales del sarampión se encuentran fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y doloridos, seguidos de una erupción cutánea característica que suele comenzar en el rostro y extenderse al resto del cuerpo. Aunque el virus puede ser grave para cualquier persona, representa un mayor riesgo para bebés, personas con sistemas inmunológicos debilitados y quienes no han sido vacunados.

La vacuna MMR (que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola) sigue siendo la medida preventiva más eficaz. En casos de exposición reciente, su aplicación dentro de las primeras 72 horas puede evitar que la infección se desarrolle. Por eso, las autoridades sanitarias están trabajando contra el reloj para identificar a las personas en riesgo y ofrecerles esta opción preventiva cuanto antes.

El CDPHE también recordó que, aunque la persona recientemente diagnosticada estaba vacunada, ningún método es 100% infalible, y aún es posible enfermarse, aunque el riesgo de complicaciones graves es mucho menor en personas inmunizadas. Este nuevo brote refuerza la importancia de mantener altos niveles de cobertura de vacunación, especialmente en momentos en que los viajes internacionales siguen siendo una vía frecuente de reintroducción de enfermedades previamente controladas en el país.

Hasta el momento, no se han reportado casos secundarios fuera de los identificados en el vuelo. Sin embargo, los funcionarios de salud continúan en estado de vigilancia y no descartan la posibilidad de más contagios. La prioridad sigue siendo detectar rápidamente nuevos casos, informar a las comunidades en riesgo y reforzar las medidas de protección individual y colectiva frente a una enfermedad que, aunque prevenible, no ha sido erradicada.

