Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados por la DEA envió una carta a medios

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica, reapareció a través de una carta enviada a medios de comunicación, en la que lanza duras críticas contra los gobiernos de varios países como Uruguay, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos.

El comunicado, difundido mientras Estados Unidos mantiene activa una recompensa de hasta 2 millones de dólares por su captura, contiene ataques directos a varias figuras públicas, amenazas veladas y reclamos por la situación legal de su esposa, Gianina García Troche, actualmente encarcelada en Paraguay.

En el escrito, leído al aire por la periodista Patricia Martín en Radio Carve 850 AM, Marset exige: “Digan la cifra y terminemos con esta farsa”.

En las primeras líneas de su mensaje, dirigidas al cártel que fundó, Primer Cártel del Uruguay (PCU), se lee: “Me fui en el 2018 y nunca más volví, no entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo”.

Ataques y reclamos

Marset cuestionó con dureza al Estado paraguayo, al que acusó de tener a su esposa presa “sin pruebas”, en condiciones carcelarias degradantes. “Respeten al narcotráfico y dejen de meterse con mi familia”, escribió.

Afirmó además que su familia es víctima de una persecución sin sustento legal: “Les imputaron lavado por tener un auto a nombre, eso no es delito en ninguna parte del mundo”.

El narco también se desligó de su presunto socio, Federico Santoro, quien recientemente se declaró culpable de lavado de dinero en Estados Unidos.

Marset lo llamó “sapo”, término que significa “delator”, y negó cualquier vínculo con las operaciones financieras de su entorno: “Yo manejo mi rubro y no me meto en los trabajos de otros”.

“Si viven del narcotráfico, respeten el narcotráfico, si no les puede ir mal. La únicas pruebas que tienen contra mí, y acepto que las tienen porque yo no soy mentiroso y tampoco me creo que gané dinero jugando al futbol… esas pruebas no les sirven de nada porque han violado las leyes de entrega de pruebas”, señala en su mensaje.

Desdén y confianza

En el escrito, Marset también se refirió con desprecio al gobierno de Estados Unidos, al que acusó de inventar causas en su contra sin fundamentos, dejando claro que no les tiene ningún pelo de miedo, “les dejo bien claro …que me quieren inventar un caso… Jamás en mi vida hablé de ustedes, para mí no existen”, añadió con expresiones elevadas de tono.

Agencias internacionales consideran la posibilidad de que se encuentre en Venezuela, pues expresó abiertamente su simpatía por el régimen de Nicolás Maduro: “Es un narcogobierno, pero no lo niega. Se mantienen firmes, no como los hipócritas paraguayos, que le lamen… a los estadounidenses pero trafican sin parar”.

En su misiva, Marset sugiere que podría entregarse a la justicia si cesa la persecución contra su familia. Asegura que sus abogados intentaron iniciar conversaciones con la Fiscalía paraguaya, pero no fueron escuchados.

“Vivo no les sirvo porque sé muchas cosas. Me prefieren muerto”, señaló.

“Si quieren llegar a un acuerdo, mis abogados pueden sentarse a escuchar”, añadió. Aunque también dejó claro que no teme a las amenazas ni a las investigaciones: “Pueden ofrecer 100 millones de dólares, eso no me da miedo”.

Respuesta de Uruguay

Tras la difusión del mensaje, el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, restó importancia al contenido de la carta y aseguró que “no altera en nada el trabajo de la cartera”.

Sostuvo que este tipo de amenazas y comunicados son habituales en el narcotráfico internacional. “Sabemos que tratan de influir en la opinión pública y presionar a los estados”, comentó.

La reaparición pública de Marset ocurre en un contexto de creciente presión internacional para su captura, con operaciones cruzadas entre Paraguay, Uruguay y agencias como la DEA. El narcotraficante reconoce tener vínculos con el narcotráfico, pero insiste en que su familia no debe ser involucrada en los procesos judiciales.

