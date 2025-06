¿Cómo se llama la cría que nace entre un león y una tigresa? Hay pocos ejemplares en el mundo

Cuando un león macho se cruza con una tigresa, el resultado es un animal tan fuera de lo común como fascinante: el ligre. Este híbrido, que no se encuentra en estado salvaje, solo ha surgido por intervención humana, casi siempre en zoológicos o reservas privadas.

Su tamaño descomunal y apariencia única lo han convertido en un fenómeno poco frecuente, pero llamativo. El ligre combina rasgos de sus dos padres: la melena del león y las rayas del tigre, aunque en un cuerpo mucho más grande que cualquiera de los dos.

Algunos ejemplares han superado los 400 kilos y los 3 metros de largo. El caso más conocido es el de “Hércules”, un ligre de Carolina del Sur que pesa más de 418 kg y ostenta el récord mundial como el felino más grande del planeta.

¿Desde cuándo se conocen los ligres y cuántos hay en el mundo?

Aunque ahora se les relacione con zoológicos modernos, los primeros registros de ligres datan de 1824, en la India colonial, donde fueron observados en cautiverio por británicos. Sin embargo, fue en el siglo XXI cuando este híbrido ganó visibilidad pública, gracias a exhibiciones en parques de Estados Unidos, Rusia y otros países.

A pesar de su fama reciente, se estima que hay menos de 100 ligres en todo el mundo. Estos ejemplares se concentran en países como Estados Unidos, Rusia, China y Emiratos Árabes Unidos.

No hay una base de datos oficial que los contabilice porque no forman parte de ninguna estrategia de conservación reconocida. Al no ser una especie natural ni estar en peligro de extinción, no figuran en las listas de organismos como el World Wildlife Fund o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

4 características que los hacen especiales:

Gigantes por naturaleza: Su tamaño supera fácilmente al de un león o un tigre

Su tamaño supera fácilmente al de un león o un tigre Rasgos mixtos: Tienen melena, rayas, un rugido profundo y un cuerpo robusto

Tienen melena, rayas, un rugido profundo y un cuerpo robusto Problemas genéticos: Muchos sufren afecciones hereditarias por su origen híbrido

Muchos sufren afecciones hereditarias por su origen híbrido Esterilidad común: Especialmente en los machos, aunque algunas hembras han llegado a reproducirse

¿Los ligres nacen por intereses comerciales?

La existencia de los ligres no está exenta de polémica. Diversos científicos y activistas critican su cría como una práctica artificial que prioriza el espectáculo sobre el bienestar animal.

Al no tener un hábitat natural ni un propósito ecológico, su reproducción suele responder más a intereses comerciales que a razones científicas. Además, los ligres pueden padecer problemas de salud relacionados con la incompatibilidad genética entre especies distintas.

Aunque también existen híbridos como los tigones (hijos de tigre macho y leona), estos son más pequeños y todavía más raros.