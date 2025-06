‘La comunidad está bajo asedio’: Karen Bass

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass reconoció en una entrevista con La Opinión que la ciudad se encuentra bajo asedio a partir de las redadas migratorias que comenzaron el 6 de junio y se han prolongado hasta este lunes 9 de junio.

Afirmó que los disturbios derivados de los operativos federales de migración que fueron provocados por una veintena de personas, no ameritaba la presencia de la Guardia Nacional en Los Ángeles y mucho menos traer a los Marines.

“Traté mucho con la Administración Trump de hacerlos ver que no era necesario que trajeran a las tropas federales, porque eso sería una provocación. La ciudad de Los Ángeles estaba en calma hasta que empezaron las redadas y David Huerta fue arrestado y lesionado”.

La alcaldesa notoriamente preocupada por la escalada militar desatada por la Administración Trump, recibió al director editorial de La Opinión, Armando Varela y a la reportera Araceli Martínez para hablar de la crisis que vive la ciudad, y que ha ocupado la mayor parte de su tiempo.

La alcaldesa Karen Bass habla con su directora de la Oficina de Asuntos Migratorios Cláudia Aragon en Los Angeles, Calif. el 9 de junio 2025. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

La participación de la policía

Sobre la participación del Departamento de Policía de Los Ángeles en los operativos del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, dijo que entre las fuerzas del orden, si se piden ayuda, corren a respaldarse.

Sin embargo, confesó que su temor es que se siente un precedente y que cada vez que los agentes de migración van a realizar una acción policial, los llamen.

“Y entonces las fuerzas del orden locales, no solo el Departamento de Policía de Los Ángeles, sino que todas las ciudades, se sienten obligadas a intervenir”.

La alcaldesa Karen Bass mantiene que hará todo lo posible para proteger e informar a la comunidad migrante durante una entrevista en Los Angeles, Calif. el 9 de junio 2025. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

La Guardia Nacional

La alcaldesa Bass consideró que con sus acciones, la Administración Trump está usando a Los Ángeles para ver hasta dónde pueden llegar federalizando a la ciudad.

“Ni el gobernador, ni el sheriff, ni el jefe de policía, ni yo, ni ninguno de nosotros, creemos que sea necesaria la Guardia Nacional, pero cuando Trump llegó al poder y la federalizó, le quitó poder al gobernador; y ahora está tratando de recuperarlo”.

Al momento de la entrevista, solo existía la amenaza de que Trump mandaría a los marines.

“Pero si no necesitamos a la Guardia Nacional, ¿para qué queremos al ejército?”, cuestionó.

Recordó que todo se dio a causa de una pequeña protesta de unas 100 o 200 personas en la que un grupo menor vandalizó, lo que dio como resultado que 27 personas fueran arrestadas

“Esto no significa que no se estuvieran cometiendo delitos, pero no se requería la presencia de la Guardia Nacional”.

Admitió que durante los incendios, la Administración Trump destinó muchísimos recursos a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y por eso pueden presumir de que esta ha sido la recuperación más rápida en la historia de California.

¿De dónde provienen los disturbios?

“Creo que hay redes sociales creadas por organizaciones, que son anarquistas, agentes del caos, que no tienen el objetivo de proteger a los inmigrantes.

“Lo que he dicho públicamente es que si creen en la causa justa de proteger a nuestra comunidad inmigrante, no cometan delitos en la calle como robar y vandalizar tiendas, como las tres que asaltaron anoche.

“Esa no es forma de mostrar solidaridad con la comunidad inmigrante, desfigurar y hacer lo que sea por todo el centro. Eso está creando caos, y de hecho, potencialmente, aumentará la represión contra la juventud latina”.

Su recomendación es que salgan a protestar de manera pacífica para no tener problemas con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Entre la espada y la pared

Bass admitió que se encuentra en una situación difícil porque si defiende mucho a los inmigrantes, la Administración Federal podría tomar venganza, y la ciudad perdería dinero federal.

“El problema es que si se corta dinero federal a la ciudad, no podríamos cerrar el déficit de $1,000 millones”.

Así que – dijo- vamos a oír criticando las acciones de Trump, pero no insultando.

“No voy a ser imprudente cuando alguien tiene el poder de castigarte multiplicado por cien y perjudicar a la ciudad en general. La fanfarronería nos daña y nos pone en grave peligro”.

Impacto en la economía local

Al mismo tiempo, le inquieta el impacto de las redadas en la economía local.

“Hay ciertas industrias que están dominadas por la mano de obra inmigrante, y hay gente con cierto estatus migratorio que no están acudiendo a sus citas de migración por temor a ser arrestados y deportados; y al no hacerlo, se vuelven indocumentados”.

También lamentó que no se dé acceso a los abogados a ver a la gente detenida.

“Dije que deben permitir las visitas para que los abogados hablen con sus clientes”.

Enfatizó que han escuchado que las medidas tomadas por el gobierno federal podrían durar 30 días.

“No sé si serán 30 días, 60 días y no sé cuántas medidas se tomarán en un día”.

Señaló que el envío de la Guardia Nacional fue una escalada, y nadie sabe si va a provocar más agitación y disturbios en la ciudad. “Eso da miedo”.

Ciudades Santuario

Al preguntarle si considera que el presidente Trump quiere con esta escalada castigar a las Ciudades Santuario por no cooperar con sus políticas antiinmigrantes, consideró que las medidas se han tomado con la intención de crear caos, para luego implementar políticas mucho más significativas.

La alcaldesa dijo que los angelinos deben saber hasta dónde llega su poder.

“No tengo el poder de obligar a las tropas federales a retirarse. No tengo el poder de impedir que vengan. No tengo el poder de llamar al presidente y decirle que pare. Puedo hacerlo. Y créanme, lo haré, pero no puedo obligarlo.

“Esta es una oportunidad para que todos ayudemos al público a comprender la diferencia entre el poder local, estatal y federal”.

Agregó que la comunidad espera que se exprese profundamente en lo que cree: la injusticia y el terror innecesario que sufren las familias, y eso está haciendo.

Cuáles son su planes

“Ni siquiera sé si podré sobrevivir a junio. Ninguno de nosotros lo sabemos. Pero no somos los únicos. El mundo no lo sabe. Lo que sí puedo decirles es que dentro de un año, el Mundial se celebrará, casi exactamente el 11 de junio.¿Querrá venir la gente de Latinoamérica? ¿Querrá venir la gente de África y Asia? Me preocupa eso”.

Dice que desde el viernes ha dejado todo para atender la crisis que se generó a partir de las redadas.

“Esto es todo lo que he estado haciendo, porque la comunidad está bajo asedio. Así que, por supuesto, voy a dejar de hacer todo lo demás. No siento que esto interfiera en mi agenda. Mi objetivo principal es mantener a los angelinos seguros”.

La alcaldesa resaltó que hará todo lo posible para proteger a la comunidad que representa, pero dejó en claro que el gobierno federal es el poder supremo.

“Esto significa asegurarme de que la gente conozca sus derechos y ayudar a las organizaciones de derechos de los inmigrantes”.

¿Han sufrido hasta ahora algún tipo de recortes federales?