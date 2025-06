Brandon Peniche y Kristal Cid quedan atrapados en un tiroteo en Nueva York

La pareja conformada por Brandon Peniche y Kristal Cid se llevó el susto de su vida, luego de que ambos quedaran atrapados en un tiroteo registrado en la ciudad de Nueva York.

Po medio de un video, que ellos mismos difundieron en sus redes sociales, compartieron detalles de los momentos de terror que vivieron estando en pleno Times Square en una sesión de fotos.

“Estábamos en Times Square y la gente empezó a correr, no sé qué pasó, pero se escuchó como un arma, nos encerramos aquí en una tienda. Me sentí como cuando en las películas vas corriendo”, detalló el actor en el video que grabaron desde un lugar seguro.

En otro fragmento de su video se oye a Kristal dar su testimonio, quien no solo se llevó tremendo susto, sino que también un muy fuerte golpe tras caerse ante el temor de que alguna bala perdida la alcanzara.

“Corrí por mi vida, estoy temblando, literal, me caí. Brandon me jaló para correr, me caí en medio de la calle. Nos metimos en una tienda para buscar la salida de emergencia. Fue súper angustiante”, relató la hija de Sharis Cid.

Si ese susto que se llevaron no fue suficiente, Kristal Cid detalló que también tuvieron que lidiar con un sujeto disfrazado de Mickey Mouse, quien se puso muy agresivo con el actor y a ella la empezó a seguir, por lo que su viaje a la Gran Manzana no fue como se lo imaginaron cuando lo planearon.

“Me está siguiendo Mickey Mouse, amenazándome, temo por mi vida, diciendo cosas horribles, se está peleando con mi esposo, necesito un policía”, dijo preocupada la joven en otro fragmento de su video.

Afortunadamente todo lo que vivieron quedó en un susto, en una anécdota y no pasó a mayores, tan es así que siguieron con su viaje como si nada hubiera pasado.

