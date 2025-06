Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de junio de 2025

LEO

Con el paso de los días, empezarás a entender mejor por qué estás atravesando esta situación, todo tiene una causa y un efecto, y lo más importante será que aprendas la lección de cada experiencia, no te confundas con tus emociones: es momento de ser claro contigo mismo y con los demás respecto a lo que sientes y lo que deseas, se avecinan cambios positivos en tu economía, y podrías salir muy beneficiado si sabes aprovecharlos. No permitas que nadie te haga caer o que influya negativamente en ti, especialmente si no aporta nada valioso a tu vida, mantente alerta, ya que podrías ser propenso a pequeños accidentes como caídas o golpes. En el amor, hay nuevas oportunidades, pero ve con calma: no entregues todo de inmediato, ya que podrías no recibir lo mismo a cambio.

Cuida tu salud, especialmente garganta y estómago, podrías presentar molestias en estos días, si tienes pareja, pon atención al tema de los celos: podrías generar tensiones innecesarias, no te dejes llevar por chismes ni exageres situaciones sin fundamento, recuerda que para llevar el estilo de vida que te gusta, necesitas esforzarte constantemente; el dinero no cae del cielo, aprende a desconfiar con prudencia y a confiar solo en quien demuestra merecerlo, no sigas dejando pasar oportunidades: cada una puede acercarte a eso que deseas cambiar o mejorar de ti.

Finalmente, piensa bien lo que dices y a quién se lo dices, ya que podrías enfrentarte a personas que usen tu información en tu contra más adelante.

VIRGO

El amor a distancia puede fortalecerse si existe compromiso de ambas partes, si ya tienes una relación, ten cuidado con los temas familiares, ya que podrían surgir desacuerdos que afecten la estabilidad entre ustedes, también hay cierta envidia alrededor de tu relación, así que mantén la unión y no permitas que terceros se entrometan. No sigas fingiendo sentimientos que no son genuinos, si esa persona ya no te interesa, no permanezcas ahí solo por costumbre o comodidad, el tiempo es valioso, y debes compartirlo con alguien que de verdad haga vibrar tu mundo.

Una nueva persona podría llegar a tu vida pronto y enseñarte grandes cosas, recuerda que a veces tiendes a la inestabilidad emocional, y la pareja que elijas debería ayudarte a encontrar equilibrio y dirección. Se avecinan noticias importantes: una amistad podría comprometerse o incluso dar a conocer un embarazo, en lo económico, no te confíes: aunque el dinero no lo es todo, sí hace falta, y podrías entrar en una etapa inestable, aprende a ahorrar y manejar tus finanzas con más responsabilidad. Un amor del pasado podría volver y generarte cierta incomodidad, también podrías recibir una llamada o mensaje que te alegre el día.

Si estás soltero o soltera, hay muchas posibilidades de conocer a alguien especial a través de una amistad, tómate tu tiempo para conocer bien a esa persona, no te precipites ni trates de forzar las cosas; lo que es para ti llegará en el momento justo.

LIBRA

Es momento de hacer una limpieza profunda en tu hogar, no solo física, sino también energética, deshazte de objetos rotos o que ya no utilizas, pues estos pueden estar atrayendo energías negativas sin que te des cuenta, presta atención a cómo tratas a las personas que realmente te importan, podrías estar lastimando a alguien sin intención solo por actuar impulsivamente, reflexiona antes de hablar o tomar decisiones. Se aproximan cambios importantes que te ayudarán a salir de ciertas dudas o situaciones confusas, verás la luz al final del camino, pero para eso necesitas tener los pies bien puestos sobre la tierra. No te dejes llevar por opiniones ajenas ni tomes decisiones por presión externa.

Uno de tus mayores retos es esperar que los demás actúen como tú, aprende que cada persona tiene su forma de ver el mundo y eso no siempre coincide con tus expectativas. En el amor, si tienes pareja, deja de lado los celos infundados, la desconfianza constante puede desgastar la relación, si no confías, mejor habla con claridad o reconsidera si ese vínculo te da paz, un nuevo proyecto o evento está por llegar y traerá beneficios económicos, aprovéchalo con responsabilidad. No temas abrir tu corazón a nuevas personas, si estás soltero o soltera, date el gusto de conocer, salir, disfrutar, no se trata de correr, sino de vivir el momento sin arrepentimientos. Esta semana pinta bien para la suerte: es un buen momento para los juegos de azar y la lotería. Inténtalo con moderación y buena vibra.

ESCORPIÓN

Cuida mucho tu círculo cercano, tanto en lo familiar como en lo amistoso, podrías estar dando tu atención y energía a personas que no lo merecen, y eso te está alejando de quienes realmente valen la pena, no confundas afecto con costumbre: si alguien te interesa de verdad y crees que hay futuro, atrévete a dar el paso, las oportunidades no siempre se repiten. Cuando te enamoras sueles entregarte por completo, incluso al punto de olvidarte de ti mismo, es momento de poner límites y de priorizar también tus sueños y metas, no pierdas tu esencia por nadie recuerda que el amor sano no te hace renunciar a ti, sino que te impulsa.

Una amistad podría molestarse contigo por tu terquedad o una diferencia de opiniones, se más empático, pero sin dejar de ser fiel a tus valores, también se visualiza un anuncio importante relacionado con un embarazo en tu entorno, probablemente de una amistad o conocida. No tengas miedo de cometer errores, la experiencia se construye a base de intentos fallidos, y cada paso, incluso el equivocado, te lleva hacia el aprendizaje. En temas amorosos, pon atención: podrías estar dejando entrar a personas que no te suman, no todas las personas tienen buenas intenciones, y parte de tu evolución será aprender a decir “no”.

Es tiempo de cerrar ciclos que te duelen pero que ya no te aportan nada, rompe con patrones que solo te estancan y permítete comenzar de nuevo, aunque duela, soltar lo que no funciona es lo que te abrirá las puertas a lo que realmente mereces.

SAGITARIO

Estás entrando en una etapa en la que por fin comenzarás a poner a cada persona en el lugar que le corresponde, te cansaste de dar más de lo que recibes, y eso te está llevando a tratar a los demás con la medida justa: ni más, ni menos, aprenderás a valorarte más y a no permitir que nadie te manipule, ni siquiera tú mismo con tus excusas, se aproximan cambios importantes que te invitarán a trabajar en aquellos aspectos de tu personalidad que te incomodan, no será fácil, pero sí muy liberador, viene una reunión familiar o convivencia que te hará conectar con personas que te quieren, y podrías reencontrarte con una amistad del pasado que te traerá buenos recuerdos.

En el terreno del amor, todo está un poco incierto, tal vez necesites un tiempo de soledad para identificar qué deseas realmente en una relación, no te precipites, dos personas podrían cruzarse en tu camino: una ya está comprometida y la otra está libre, no te dejes llevar solo por la emoción; analiza bien lo que buscas y elige desde la conciencia, estás en un proceso de sanar heridas del pasado, una vez que superes tus miedos y dejes atrás viejas cargas emocionales, te sentirás más libre y fuerte que nunca, esta transformación te abrirá el camino a la felicidad verdadera, esa que nace desde dentro.

En el ámbito profesional, ten cuidado con compartir tus ideas, algunas personas a quienes les has confiado tus planes podrían aprovecharse, mantente firme en tus metas, pero sé discreto, chismes y envidias estarán a la orden del día, sobre todo porque estás avanzando y eso no le gusta a todos, llevar contigo una medalla protectora o algo simbólico que te dé paz puede ayudarte a mantenerte enfocado y protegido, eres fuerte por naturaleza, pero tu punto sensible siempre será tu familia, aún así, estás iniciando una etapa poderosa, en la que sanarás, evolucionarás y desarrollarás una versión más decidida y valiente de ti mismo, ya no se trata de aparentar fuerza, sino de convertirla en una actitud diaria.

CAPRICORNIO

Recuerda que las oportunidades no siempre se repiten, aprovecha lo que la vida te está ofreciendo en este momento y evita caer en provocaciones o discusiones sin sentido que solo te desgastan emocionalmente, en temas laborales o de negocios, sé cauteloso: podrían surgir situaciones confusas o incluso personas que intenten aprovecharse de tu buena fe, analiza bien antes de tomar cualquier decisión importante. Si tienes pareja, pon atención a los detalles, la desconfianza, los celos o los malentendidos pueden poner en riesgo lo que han construido juntos, se claro con lo que sientes y busca el diálogo antes de asumir lo peor, si estás conociendo a alguien, tómate el tiempo de observar bien qué tanto aporta a tu vida.

A nivel emocional, has pasado por altibajos, es posible que te sientas más irritable o que algo no te deje en paz, no te desesperes si las cosas no salen bien a la primera, eres una persona perseverante, y esa es una de tus mayores virtudes, solo necesitas reorganizar tus prioridades y dejar de invertir tiempo y energía en asuntos o personas que no te aportan nada positivo. En el amor hay buenas noticias: si estás en una relación complicada, se ve la posibilidad de reconciliación o de mejorar el vínculo con esa persona especial, también podrías descubrir que alguien a tu alrededor siente algo por ti, pero ha estado esperando el momento correcto para acercarse.

Aprende a no tomarte tan a pecho los comentarios de los demás a veces la gente proyecta sus frustraciones en otros, pero eso no tiene que afectarte si sabes bien quién eres y lo que vales, recuerda que no se trata de demostrar nada, sino de vivir tu vida de forma auténtica y tranquila. Podrías llevarte una decepción con una amistad, pero eso también te ayudará a abrir los ojos y a reforzar tu círculo de confianza, si sales con amistades o a algún evento social, cuida tus límites y no exageres con bebidas o decisiones impulsivas, también pon atención a pequeños accidentes o descuidos físicos. Vienen días en los que deberás demostrar de qué estás hecho. No temas, tienes todo para lograrlo.

ACUARIO

Esta semana podrías experimentar ciertos momentos de tristeza o incertidumbre, pero no te preocupes, son emociones pasajeras que te están ayudando a entender mejor tus necesidades emocionales, no te estanques en lo que no fue; en lugar de eso, enfócate en las nuevas oportunidades que la vida tiene para ti, levanta la mirada, hay mucho por lo cual agradecer y disfrutar. Podrías encontrarte en medio de una situación confusa que te exija tomar una decisión importante, confía en tu intuición y escucha a tu corazón, porque ese sexto sentido que te caracteriza será clave para elegir lo mejor para ti, eso sí, piensa con calma, sin presionarte ni dejarte llevar por las opiniones externas.

En temas de comunicación, ten mucho cuidado con lo que dices o comentas, sobre todo si implica a otras personas, una palabra fuera de lugar podría herir a alguien cercano o meterte en malentendidos innecesarios, habla con tacto y, si es posible, evita conversaciones sensibles en momentos de tensión.

En lo personal, es tiempo de dejar atrás emociones negativas, resentimientos o amarguras que no te permiten avanzar, libérate de esas cargas y empieza a buscar activamente tu felicidad, pronto llegarán momentos positivos, incluso personas que se fueron sin una explicación podrían regresar y pedir disculpas, tu decides si les das otra oportunidad o cierras ese ciclo definitivamente, no te conformes con lo mínimo, sabes que eres alguien ambicioso y que mereces lo mejor, no bajes tus estándares por miedo a estar solo o a no encontrar algo mejor. En el amor, podrían presentarse dudas o inseguridades; si ya estás en una relación, trabaja en fortalecer la confianza mutua, si estás soltero, enfócate en conocer personas que te valoren tal como eres.

En los próximos días podrías descubrir una verdad importante que cambiará tu perspectiva sobre una situación o persona, no confíes ciegamente en quienes ya te han decepcionado antes, recuerda: el amor propio también se demuestra aprendiendo a decir “no”. Aprovecha tu capacidad de adaptarte y reinventarte, esta etapa es para eso: para crecer, soltar y volver a empezar más fuerte que nunca.

PISCIS

Estás entrando en un momento clave para reencontrarte contigo mismo y recuperar tu paz interior, es tiempo de alejarte de personas que alteran tu estabilidad emocional, especialmente aquellas que solo aparecen para confundirte o restarte energía, rodéate de quien te sume y te impulse, no de quien te enrede en dramas innecesarios. Recuerda que no todos merecen tu confianza, y aunque tengas un gran corazón, es fundamental que aprendas a poner límites, no se trata de desconfiar de todos, sino de proteger tu bienestar, la traición duele menos cuando estás consciente de a quién dejas entrar en tu vida.

Un nuevo amor podría asomarse en tu camino, pero quizá llegue disfrazado de amistad, mantente alerta a las señales y no descartes a alguien que te escucha, te entiende y te hace sentir bien, incluso si no parece el tipo de persona que normalmente te atrae, está vez podría sorprenderte. Has descuidado ciertos vínculos importantes por enfocarte demasiado en tus propios asuntos, trata de equilibrar tus tiempos entre tus relaciones personales, tu trabajo y tus proyectos, si no das atención a quienes te quieren, podrías provocar distanciamientos que luego serán difíciles de reparar, aprende a organizarte para que todo fluya mejor.

También es posible que enfrentes una provocación o situación delicada que te invite a actuar impulsivamente, ante de reaccionar, piensa bien lo que podrías perder por una decisión apresurada, la madurez emocional será tu mejor aliada. En el ámbito familiar, alguien cercano podría atravesar por un tema de salud, así que mantente al tanto y ofrece tu apoyo sin descuidarte a ti mismo, también podrías ser testigo de un cambio importante en la vida de algún familiar, como un rompimiento o una transformación emocional significativa.

Por último, en el aspecto emocional, has cerrado tu corazón más de lo que deberías, el miedo a que te lastimen otra vez ha hecho que pongas una barrera frente a quienes sí te quieren, es momento de sanar, dejar atrás las heridas del pasado y permitirte volver a sentir sin tantos temores. La vida te está ofreciendo una nueva oportunidad para empezar con mayor claridad, con más fuerza y con una nueva visión de lo que mereces, no la desaproveches.

ARIES

A veces te dejas llevar por la prisa o por tu impulsividad, y eso te lleva a cometer errores que podrían evitarse con un poco más de atención, estos días serán ideales para reflexionar y corregir esas pequeñas fallas que a la larga generan conflictos innecesarios. Un encuentro inesperado con una amistad podría despertar algo más, así que mantente abierto a las señales del corazón, también hay buenas noticias en lo económico: llega un ingreso extra que te dará un respiro, pero es importante que lo administres bien y no lo malgastes en cosas sin importancia. Si tienes deudas pendientes, este es el momento de ponerte al corriente, no postergues tus responsabilidades financieras, porque si lo haces, podrías enfrentarte a problemas legales o afectar tu historial crediticio.

En lo emocional, no permitas que la confusión afecte tus decisiones, si no tienes claridad sobre lo que sientes o lo que quieres, tómate un tiempo para pensar antes de actuar o comprometerte, decidir desde la duda puede complicarte más de la cuenta. La estabilidad en tu economía se va a notar, y aunque los cambios que vienen pueden parecer fuertes, todos jugarán a tu favor si mantienes una actitud positiva y constante, no es momento para rendirte ni para permitir que otras personas te hagan dudar de tu capacidad.

Evita dejarte llevar por el qué dirán o por la necesidad de agradar a los demás, recuerda que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz, se fiel a lo que deseas y trabaja con firmeza por tus sueños. En temas de pareja, si ya tienes una relación, ten mucho cuidado con los celos y las suposiciones a veces te dejas llevar por historias en tu cabeza y terminas provocando tensiones innecesarias, confía más, habla con claridad y no tomes decisiones apresuradas basadas en rumores.

Este es un ciclo de decisiones importantes que pueden marcar un antes y un después en tu vida, aprovecha cada oportunidad que se te presente para crecer, sanar y avanzar, recuerda: quien hoy duda de ti, mañana tendrá que aplaudirte.

TAURO

Es momento de poner tu atención en lo que realmente importa: tu familia y tu bienestar personal, has estado enfocándote demasiado en personas o situaciones que no te aportan nada y que incluso te desgastan emocionalmente, es tiempo de reordenar tus prioridades y reconectar con quienes sí valen la pena. Vienen días de cambios positivos en los que empezarás a sentir más estabilidad emocional y amorosa, si habías estado sintiendo un vacío, poco a poco comenzarás a llenarlo con experiencias más sanas y significativas, no te dejes atrapar por pensamientos negativos ni te encierres en la nostalgia, porque eso solo te hará perder el enfoque. Debes tener cuidado con relaciones prohibidas o amores a escondidas, no te conformes con ser una opción secundaria, tienes mucho valor como para seguir aceptando migajas emocionales, busca relaciones que te den tu lugar y en las que puedas crecer, no las que te hagan dudar o esconderte.

Un familiar te dará una alegría o una noticia que te levantará el ánimo, además, se marca un periodo importante para tomar decisiones sobre tu futuro personal y profesional, visualiza lo que deseas con claridad y no permitas que comentarios malintencionados te hagan tambalear, tu opinión y tu bienestar son lo primero. No sigas dándole vueltas a promesas que no se cumplieron, ya es momento de cerrar ciclos y de abrirte a nuevas oportunidades, haz cambios en tu rutina, sal a conocer nuevas personas, visita lugares distintos y déjate sorprender por lo que la vida tiene preparado para ti, pero eso sí: actúa, no esperes que todo llegue solo. Es fundamental que dejes de aferrarte a ideas o personas que ya no te suman, la felicidad te está esperando, pero tú sigues mirando hacia el pasado, confía en ti, en tu proceso y en todo lo que has aprendido, esta es tu oportunidad para construir una nueva etapa más consciente, estable y libre de cargas innecesarias.

GÉMINIS

A veces sueles distraerte demasiado y eso te hace tropezar con situaciones innecesarias o personas que no te convienen, es importante que pongas más atención a tu entorno y a tus decisiones, ya que podrías estar cayendo en errores repetitivos que te restan energía y tiempo. En los próximos días podrías sentirte abrumado por el trabajo, estudios o asuntos personales, respira, organiza tus prioridades y busca soluciones paso a paso, no dejes que el estrés te consuma ni afecte tu salud, cuida especialmente tu energía, ya que podrías atraer a personas negativas que intenten involucrarte en problemas ajenos. Debes tener cuidado en tu vida íntima, sobre todo si estás conociendo a alguien nuevo, protégete y valora más tu cuerpo y tus emociones, no te confundas entre deseo y afecto, también es tiempo de revisar tu actitud ante la vida: deja de quejarte por lo que no llega y comienza a moverte por lo que realmente deseas, nadie más lo hará por ti.

Ten presente que el orgullo mal manejado puede alejar a quienes te aprecian, una persona cercana podría sentirse decepcionada por algún comentario o actitud tuya, así que escucha, reflexiona y, si es necesario, ofrece una disculpa sincera, recuerda que los golpes de la vida también nos enseñan a ser más empáticos y menos impulsivos. Cuando te enamoras, tiendes a dar demasiado, incluso al punto de olvidarte de tus propios sueños, es momento de poner límites sanos y recordar que una relación debe sumar, no restarte, aprende a valorar tus metas y no sacrifiques tu bienestar por alguien que no está dispuesto a crecer contigo. Las decisiones que tomes ahora serán fundamentales para tu futuro, es un buen momento para planear a largo plazo y no dejar nada al azar, ve paso a paso, pero con firmeza. El camino no será fácil, pero tú tienes la inteligencia y la adaptabilidad necesarias para salir adelante.

CÁNCER

Tu sensibilidad es una de tus mayores fortalezas, pero también puede jugarte en contra cuando permites que los comentarios ajenos te afecten más de la cuenta, es momento de fortalecer tu autoestima y tomar las riendas de tu vida sin depender tanto de la aprobación de los demás. Tu familia es muy importante para ti, pero a veces te sientes incomprendido o poco apoyado en tus decisiones, no pierdas tiempo esperando que otros lo entiendan todo; en su lugar, haz lo que te haga sentir en paz contigo mismo, recuerda que nadie va a resolver tus problemas por ti, aprende a ser más independiente emocionalmente y a confiar en tu capacidad para salir adelante.

No te conformes con amores a medias ni con personas que solo están cuando les conviene, mereces a alguien que valore todo lo que eres y lo que das, si alguien del pasado reaparece en tu vida, piensa bien si vale la pena reabrir una historia que ya te lastimó, lo que no te suma, simplemente no debe quedarse. También es momento de dejar atrás la costumbre de justificar todo lo que no funciona a veces vives con la esperanza de que algo cambie, pero ignoras las señales claras de que ya es tiempo de cerrar ciclos, no te aferres a lo que ya no tiene futuro, tu corazón necesita sanar y liberarse de cargas innecesarias. Cuida tus finanzas, evita los gastos impulsivos o innecesarios que a la larga te generen estrés, aprende a administrar mejor tus recursos, sobre todo si tienes metas importantes que quieres cumplir y no olvides cuidar tu salud emocional: no todo se soluciona comprando cosas o buscando consuelo en otras personas.

La vida te pondrá pruebas, pero también oportunidades para crecer y demostrar de qué estás hecho, enfrenta cada situación con madurez y con la certeza de que estás avanzando, aunque no siempre lo parezca, el cambio empieza dentro de ti, y tú tienes todo lo necesario para lograrlo.