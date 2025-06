Qué es el licopeno y por qué comer tomate puede ayudarte a prevenir el cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el segundo más común entre los hombres en Estados Unidos, solo superado por el cáncer de piel. Las estadísticas son contundentes: según datos de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS por sus siglas en inglés), en 2024 se reportaron aproximadamente 313,780 nuevos diagnósticos y 35,250 muertes a causa de esta enfermedad.

En ese contexto, ante la búsqueda de nuevas posibilidades para fomentar la prevención y complementar los tratamientos existentes, la nutrición surge como un campo prometedor para explorar opciones. Una de ellas es el licopeno, un potente carotenoide que se encuentra en alimentos como el tomate (de hecho, es el responsable de darle su característico color rojo), y ha captado el interés de la comunidad científica.

La Prostate Cancer Foundation (PCF, por sus siglas en inglés) ha destacado en sus materiales educativos y campañas la importancia de la nutrición en la salud de la próstata. Si bien evitan dar “recetas milagrosas”, a menudo mencionan el tomate y sus derivados como ejemplos de alimentos con potenciales beneficios para la próstata debido a su contenido de licopeno, instando a manteneruna dieta balanceada.

Quienes se han interesado en el licopeno como una forma de prevenir o ayudar a curar el cáncer de próstata, lo valoran por sus propiedades antioxidantes y su capacidad para influir en procesos biológicos clave, incluyendo la supresión del crecimiento celular y la inducción de la muerte de células cancerosas.

Licopeno contra el cáncer de próstata

Ya dijimos que según los expertos el licopeno reduce el riesgo de contraer cáncer de próstata, pero también es importante explicar cómo actúa esta sustancia en el organismo. Te contamos, o mejor dicho, la ciencia te cuenta cuáles son sus beneficios.

Poder antioxidante: Lo decimos una vez más, el licopeno es un potente antioxidante, que neutraliza los radicales libres y el oxígeno singlete ,uno que maneja un estado energético más alto de lo fundamental, reduciendo el estrés oxidativo que puede dañar las células y contribuir al desarrollo del cáncer.

Un meta análisis reciente publicado en Frontiers in Nutrition (2025) por Wang et al. investigó la asociación entre la ingesta de tomate y licopeno, los niveles sanguíneos de licopeno y el riesgo de cáncer. Como resultado se determinó una asociación inversa lineal entre la ingesta dietética de licopeno y el riesgo de cáncer de próstata. Además, niveles más altos de licopeno en sangre se asociaron con una reducción del 11% en el riesgo general de cáncer.

Los resultados sugieren que el licopeno, debido a su capacidad para neutralizar radicales libres, contribuye a la protección celular y la reducción del riesgo de cáncer.

Inhibición de la proliferación celular: diversos estudios, tanto in vitro como in vivo, han demostrado la capacidad del licopeno para frenar el crecimiento y la división de las células cancerosas de próstata.

Un estudio publicado en Asian Journal of Andrology (2018) por Z. Lin et al. investigó el efecto del licopeno en la progresión del cáncer de próstata. En este caso, se utilizaron modelos de xenoinjertos?injertos de tejido con cáncer de próstata? en ratones (in vivo) para observar el efecto del licopeno en el crecimiento tumoral.

Los resultados de esta investigación demostraron que dosis crecientes de licopeno mejoraron significativamente la supervivencia de los ratones con xenoinjertos de cáncer de próstata y redujeron sustancialmente la carga tumoral.

3. Inducción de la Apoptosis: promueve la muerte celular programada (apoptosis) en las células cancerosas, un proceso esencial para eliminar células dañadas o anormales. Un estudio titulado “The Effect of Lycopene on Cancer Cell Apoptosis by Caspase-9 Concentration Measurement in Indonesian Human Prostate Cancer Cell” (2020) por Heriyanto et al., Se centró en la inducción de apoptosis por licopeno.

Para esta investigación se utilizaron células de cáncer de próstata humano de Indonesia. Los investigadores midieron el nivel de Caspasa-9, una enzima clave en la vía de la apoptosis, en las células después de la administración de licopeno.

Se observó un aumento notable en el nivel de Caspasa-9 en las células tratadas con licopeno. Por ejemplo, la administración de 2 μM de licopeno resultó en un incremento del nivel de Caspasa-9 de 0.250 ng/mL a 0.635 ng/mL en 72 horas. Esto sugiere que el licopeno induce la apoptosis en las células de cáncer de próstata a través de la activación de Caspasa-9.

4. Modulación de la Comunicación Intercelular (Gap Junctions): se ha sugerido que el licopeno mejora la comunicación entre las células sanas a través de las uniones “gap”, lo que puede ayudar a mantener el control sobre el crecimiento celular.

5. Actividad Anti-angiogénica: algunos hallazgos indican que el licopeno puede inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) que nutren los tumores, limitando así su crecimiento y capacidad de metástasis.

6. Regulación de factores de crecimiento: se ha investigado una posible relación inversa entre el consumo de licopeno y los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), que se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de próstata.

7. Efectos anti inflamatorios: la inflamación crónica es un factor de riesgo conocido para el cáncer, y el licopeno puede modular las vías inflamatorias, contribuyendo a su efecto protector.

Alimentos con licopeno: cómo prepararlos y comerlos

Si no te gusta el tomate o simplemente quieres saber qué otros alimentos contienen licopeno, te despejamos la duda: como buen carotenoide, lo encuentras principalmente en variedad de frutas y verduras de color rojo. Aunque su fuente por excelencia y en abundancia es el tomate— se estima que aporta más del 80% del licopeno consumido en la dieta occidental— existen otras opciones de varios colores y sabores.

Entre otras fuente de licopeno tenemos

Sandía: especialmente en su punto óptimo de maduración.

Guayaba.

Papaya.

Pomelo rosado (toronja) .

. Albaricoque.

Ahora bien, como lo que nos interesa es aprovechar los potenciales beneficios del licopeno en la prevención del cáncer de próstata, es fundamental considerar no solo los alimentos que lo contienen, sino cuál es la mejor manera de prepararlos, además de otros factores como la biodisponibilidad (la cantidad de licopeno que el cuerpo puede absorber y utilizar).

Como señala la Dra. Wendy Bazilian, dietista registrada y autora de “The SuperFoodsRx Diet“; “El licopeno es un compuesto liposoluble, lo que significa que se absorbe mejor cuando se consume con una pequeña cantidad de grasa. Además, el procesamiento térmico de los alimentos, como cocinar los tomates, ayuda a liberar el licopeno de las paredes celulares, haciéndolo más biodisponible para el cuerpo”.

A partir de allí se pueden extraer varias recomendaciones prácticas:

Consumir tomates cocidos o procesados, como en salsas de tomate, pasta de tomate, zumo de tomate y sopa de tomate, aumenta significativamente la biodisponibilidad del licopeno en comparación con el tomate crudo. El calor modifica la estructura molecular del licopeno y lo hace más fácilmente absorbible por el intestino.

Consumo con grasas saludables: acompañar los alimentos ricos en licopeno con grasas saludables (por ejemplo, aceite de oliva virgen extra en una ensalada de tomate o aguacate con sandía) mejora su absorción.