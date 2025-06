5 maneras de limpiar y proteger tus pisos

Estos consejos de expertos mantendrán tus pisos de vinilo, baldosas e incluso de madera con un aspecto impecable año tras año.

Los felpudos y los limpiabotas son formas sencillas de reducir la cantidad de barro y suciedad que se acumula en el interior.

By Tobie Stanger

Mantener los pisos de tu casa limpios y protegidos es un trabajo de todo el año. En invierno y primavera, la nieve, el lodo y los trozos de hielo derretido que terminan en el interior pueden ensuciar los pisos, además de dejar rayones y dañar el acabado. En los meses más cálidos, hay que lidiar con la arena de la playa y la suciedad del jardín.

Y un cuidado minucioso de los pisos no solo preserva su buen aspecto, sino que también contribuye a un ambiente interior saludable. Especialmente si tienes un bebé que gatea en casa, querrás mantener tus pisos libres de contaminantes, como productos químicos y aceites descongelantes que pueden irritar la piel del niño y, si se ingieren, la boca y el estómago, afirma la doctora Aparna Bole, pediatra y expresidenta del Consejo de Salud Ambiental y Cambio Climático de la Academia Estadounidense de Pediatría.

En algunas casas, el plomo también es motivo de preocupación. “Cuando se arrastra tierra que contiene plomo, los bebés que gatean y los niños pequeños pueden quedar expuestos a ello al llevarse las manos a la boca o al llevarse juguetes del suelo a la boca”, dice Bole.

Aquí tienes cinco maneras sencillas de mantener tus suelos impecables

1. Establece una política de no usar zapatos

Esta práctica se sigue en muchos países del mundo para evitar que la arenilla, la suciedad y otras impurezas entren en casa. Pero, al igual que el sistema métrico decimal y los coches pequeños, no es tan común en Estados Unidos. Eevi Jones, de Falls Church, Virginia, afirma que es la norma en Alemania, donde nació. “Entrar a la sala de estar con zapatos de calle es totalmente inaceptable”, afirma.

“Mi madre argentina preferiría tirarme una chancleta a la cabeza antes que permitirnos siquiera pensar en entrar a escondidas a casa con calzado de calle”, dice Joy Moy, de Huntington, Nueva York, recordando las chanclas que se usaban donde creció. “Ahora que estoy casada con un hombre chino, lo mismo: nada de zapatos dentro de casa”.

Considera colocar un zapatero junto a la puerta para los zapatos de calle y otro estante o cesta con pantuflas o calcetines cómodos para los miembros de tu familia e invitados. También podrías ofrecer pantuflas de papel desechables para que los trabajadores se las pongan antes de entrar a tu casa. Usa botines para mascotas cuando saques a pasear a tu cachorro o límpiale las patas en la puerta.

Si hay espacio, coloca una silla o un banco junto a la puerta para que sea más fácil ponerse y quitarse los zapatos, recomienda Jonathan Pérez, defensor de no usar zapatos. Si bien los pisos de su casa en Port Saint Lucie, Florida, no están expuestos a la nieve derretida, tiene sus razones para pedir que se quiten los zapatos al entrar. “Tenemos una batalla constante contra la arena”, dice.

Si no puedes prohibir el uso de todo tipo de calzado en interiores, al menos pide a quienes entren a tu casa que se quiten los zapatos de tacón alto. Los tacones de aguja y otros zapatos de tacón pueden tener un impacto de 2000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para abollar la superficie de algunos pisos de madera.

2. Sé estratégico

Coloca un raspador de botas afuera de tu puerta principal. Esto reducirá la cantidad de barro y suciedad que entra en el interior. En una búsqueda en Google, encontramos felpudos de fibra de coco para raspar botas desde unos $25, así como cepillos de mano y raspadores metálicos de pie con diseños de pájaros, mariposas, botas vaqueras, volutas y una sorprendente variedad de perros salchicha..

Usa felpudos, tanto en interiores como en exteriores. “Tenemos pequeños felpudos decorativos que son fáciles de aspirar y limpiar”, dice Wendy Bazilian, residente de San Diego. Los pisos de su casa no están expuestos a las inclemencias del invierno, pero como están hechos de bambú relativamente suave, necesitan protección contra golpes y abolladuras.

Protege el suelo de madera de la cocina. Coloca un tapete delante del fregadero y otro delante de la estufa de la cocina para evitar que el paso constante desgaste las zonas sin protección. Una versión acolchada también puede ayudar a prevenir la tensión de espalda.

Usa protectores de plástico o fieltro debajo de las patas de los muebles para evitar rayones. Y al reorganizar los muebles, levántalos siempre que puedas en lugar de deslizarlos.

Mantén las persianas bajas siempre que sea posible para minimizar la exposición a los rayos UV de los suelos de madera. Nuestras pruebas con suelos revelan que los rayos ultravioleta pueden afectar a algunos.

3. Barre y aspira regularmente

Barrer a diario es esencial para mantener la integridad del acabado de un piso, independientemente del material. El vinilo y los laminados, por ejemplo, tienen una superficie de plástico, por lo que es importante barrerlos o aspirarlos regularmente para eliminar las partículas de suciedad difíciles que pueden rayarlos, afirma Li Wang, quien dirige las pruebas de pisos de CR. “Esto es especialmente importante si vives en una zona arenosa, como cerca de la playa o del desierto”, añade.

Los pisos de cerámica y porcelana tienen una superficie dura y permeable, por lo que cualquier escoba servirá. Para pisos de madera y otros tipos de pisos, usa una escoba de cerdas suaves. Si las tablas del piso tienen un borde biselado que atrapa la suciedad y las migas, usa tu aspiradora.

Susan Booth, quien dirige las pruebas de aspiradoras para Consumer Reports, afirma que puedes proteger tus pisos de rayones al aspirar usando el accesorio de rodillo suave del aparato o apagando el cepillo giratorio. “Si no hay una opción para apagar el cepillo giratorio en tus aspiradoras de escoba o aspiradoras verticales Shark, colócalo en la posición ‘baja’ o en la configuración para piso descubierto, lo que hará girar el cepillo giratorio lentamente”, explica.

En las pruebas de Consumer Reports, hemos comprobado que las aspiradoras de escoba ofrecen una alternativa más práctica a las aspiradoras verticales para limpiar suelos sin tratar, y nuestras valoraciones de aspiradoras de escoba incluyen docenas de opciones. También puedes usar una aspiradora de depósito; en conjunto, su rendimiento es admirable en suelos sin tratar. La desventaja es que pueden ser más pesadas y caras que otros tipos de aspiradoras. Para más información sobre cómo elegir una aspiradora, consulta nuestra guía de compra de aspiradoras.

4. Realiza una limpieza profunda periódicamente

Si barres o aspiras tus pisos con frecuencia, limpiarlos varias veces al año con un producto específico para pisos podría ser suficiente. Sin embargo, deberás tomar medidas diferentes según el material del piso.

Pisos que no sean de madera

El agua sola podría ser suficiente para eliminar las manchas. “La mayoría de los pisos actuales son fáciles de mantener limpios”, dice Wang. “Las manchas normalmente no se absorben, por lo que se pueden eliminar con agua sola”.

Antes de usar un limpiador de pisos líquido comercial, verifica que sea adecuado para tu tipo de piso. Las etiquetas de los limpiadores suelen especificarlo, pero si no estás seguro de cómo funcionará el limpiador en tu piso, pruébalo primero en una zona poco visible, recomienda Wang. Aplica unas gotas de limpiador en el piso, déjalo actuar durante aproximadamente una hora y límpialo con una toalla de papel húmeda. Después de que la mancha se seque, revisa si hay daños. Ilumina la mancha con una linterna y muévela en diferentes ángulos para ver si el brillo en la mancha es diferente al del resto del piso.

Pisos de madera

Tu elección de limpiador dependerá del acabado de la madera. Si desconoces el tipo de acabado de tu piso de madera, aplica unas gotas de agua en una zona poco visible. Si aparecen manchas blancas en 10 minutos, el acabado es cera. Si no aparecen manchas blancas, es poliuretano. Otra forma de comprobarlo es raspar la superficie con una moneda u otro objeto afilado (de nuevo, en una zona poco visible). Si el acabado no se descascara, es poliuretano.

Para limpiar pisos de madera con acabado de poliuretano, usa una solución de 1 taza de vinagre blanco destilado y de 3 a 4 galones de agua tibia. (O usa un limpiador a base de agua diseñado específicamente para acabados de uretano, como Bona). Pasa un trapeador húmedo por el piso, sin empaparlo. Para ello, sumerge una toalla de felpa en la solución, escurre el exceso y cubre un trapeador plano estándar con la toalla para limpiar el piso. Limpia los pisos con acabado encerado con un limpiador a base de solvente y cera líquida diseñada específicamente para pisos de madera.

Independientemente del acabado, nunca uses productos diseñados para vinilo o baldosas en pisos de madera, ya que pueden opacar el acabado y hacer que los pisos queden resbaladizos. Ten cuidado al usar un trapeador de esponja; algunas tienen bordes metálicos duros que pueden rayar los pisos. Y evita usar un trapeador de vapor en pisos de madera, ya que el agua caliente puede deformarlos. “Si no tienes cuidado, puedes causarles daños”,” dice Larry Ciufo, ingeniero de pruebas de CR que evalúa trapeadores de vapor.

5. Usa un humidificador

En los pisos de madera, la sequedad excesiva puede encoger las tablas, creando huecos y haciendo que crujan. En las regiones del norte, esto es más probable durante el invierno, cuando la bajada de las temperaturas exteriores provoca un aire más seco en el interior. Para evitarlo, usa un humidificador para mantener la humedad ambiental entre el 30% y el 40% en las estaciones más frías y secas. Además, protegerá tus muebles de madera y artículos de cuero de grietas y rajaduras.

Elige un humidificador según el tamaño de la habitación; el empaque indicará la superficie que puede cubrir. Para más información, consulta la guía de compra de humidificadores de CR y nuestras calificaciones de docenas de humidificadores en cinco tamaños.

Los mejores pisos según las pruebas de Consumer Reports

Si necesitas instalar pisos nuevos, lee la guía de compra de pisos de Consumer Reports y consulta nuestras últimas calificaciones de pisos basadas en pruebas, que incluyen pisos de madera diseñada y madera maciza prefabricada, linóleo, laminado plástico y porcelanato con apariencia de madera. Aquí tienes los mejores productos en cada categoría.

Madera sólida preacabada

Malibu Wide Plank Point Paradise French Oak HDMCSS846SF

Malibu Wide Plank Point Paradise French Oak does a great job of resisting stains. It does an excellent job of keeping its color after two weeks’ exposure to ultraviolet light, as well as resisting short-term water spills and flooding. That said, it leaves much to be desired when it comes to resisting foot traffic and scratches, and it does a terrible job of fending off dents.

Madera diseñada

LifeProof Berkley Waterproof Engineered Bamboo Click YY-VSPC-DG02 (Home Depot)

Home Depot’s in-house brand, LifeProof, makes the Berkley Waterproof Engineered Bamboo Click flooring. It doesn’t stand up well against foot traffic, but it earns excellent scores at resisting stains and sunlight. It’s also exceptional at resisting water, and it even does a passable job fending off dents and scratches, which helps it stand out against other engineered wood flooring in our tests.

Laminado

Home Decorators Collection Nobelford Oak 56807

The reasonably priced Home Decorators Collection Nobelford Oak 56807 laminate flooring (a Home Depot exclusive) nabs top-notch scores in resistance to foot traffic, water, staining, and color change from UV exposure, CR’s tests have found. It does very well at resisting scratches, dents, and slipping, too. At 12 millimeters thick, this smooth wood-look flooring comes in cases covering 16 square feet each. Some of its nine colorways are also available in a pallet.

Vinilo

Stainmaster Barnes Oak LSM02-920

As impressive as vinyl may be in durability, it often looks like vinyl. But the Stainmaster Barnes Oak looks like real wood, right down to its variegated colors and texturing. The flooring endures the effects of foot traffic, water, dents, and fading in sunlight impressively, earning top marks in those tests. It’s also excellent at preventing slipping, even when the surface is wet. Another advantage: It’s very good at resisting scratches and stains.

Baldosa de porcelana

Florida Tile Home Collection Wind River Beige CHDEWND016X24

When it comes to solid flooring, these planks from the Florida Tile Home Collection are about as good as they get. They excel at resisting foot traffic, scratches, stains, water, and UV light. And you get top-notch slip resistance with these tiles, even when wet. Like other porcelain tiles, there are some trade-offs when it comes to denting. They receive just an average score for dent resistance, so owners will have to practice care with these floors. These slightly textured planks are reasonably priced at around $2 per square foot and $30 for a case that covers 14 square feet.

