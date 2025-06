Real Madrid vs. Pachuca fue el segundo partido con mayor afluencia en el Mundial de Clubes

El partido entre Real Madrid y Pachuca, disputado el domingo 22 de junio en el estadio Bank of America de Charlotte, se convirtió en el segundo con mayor asistencia del público en el Mundial de Clubes de este año.

La cifra oficial de asistentes al partido de la jornada 2 de la Fase de Grupos fue de 70,248, solo superado por los 80,619 espectadores que acudieron al Rose Bowl de Los Ángeles para presenciar el PSG contra Atlético de Madrid en la jornada inaugural, según datos ofrecidos por la propia FIFA.

En este partido Xabi Alonso consiguió su primera victoria como director técnico del Real Madrid, tras el empate contra Al-Hilal. Ante los mexicanos los goles de Jude Bellingham, Arda Güler y Federico Valverde mandaron a los españoles a la parte alta de la tabla.

El top 5 de partidos con más asistencia lo complementan estos partidos:

3.- Bayern Múnich vs. Boca Juniors (63.587)

4.- Real Madrid vs. Al Hilal (62.415)

5.- Al Ahly vs. Inter Miami (60.927)

Todos esos partidos fueron jugados en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. También Rayados tuvo un partido con gran afluencia, con 57 mil 300 espectadores en el empate contra River Plate en el Rose Bowl Stadium

El único equipo que repite aparición en la lista de los 5 primeros es el Real Madrid, con dos menciones.

A estas alturas de torneo, cuando queda por disputarse la tercera y última jornada de la fase de grupos, ya se ha superado el millón de aficionados en los distintos estadios.

