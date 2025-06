Terence Crawford asegura que le callará la boca a sus detractores ante Canelo

Terence Crawford aseguró que le callará la boca a sus detractores cuando enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y le arrebate el campeonato indiscutido de peso supermediano el 13 de septiembre en Las Vegas.

En el podcast The G.O.A.S. de la revista The Ring, Crawford afirmó que lo dará todo contra Canelo Álvarez y le demostrará que es un peleador diferente cuando suban al ring del Allegiant Stadium.

“Estoy listo para demostrarles a todos que están equivocados, como lo he hecho toda mi carrera con los escépticos y detractores que creen que no puedo lograr lo que me propongo. No sé qué pensará Canelo, pero sé que, cuando llegue el momento de la pelea, estará en una pelea que no esperaba”, dijo.

Canelo Álvarez durante la conferencia de prensa realizada en Nueva York. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Esta es la pelea más importante de mi carrera. Todos lo sabemos. No es ningún secreto. Pelearé contra un miembro del Salón de la Fama, uno de los mejores boxeadores mexicanos. Así que el respeto está ahí, y entiendo la magnitud de la pelea, y voy a darlo todo”, añadió.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez y Terence Crawford casi comienzan la pelea en Nueva York. Crédito: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

