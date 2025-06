Sheinbaum pide al Departamento del Tesoro que presente pruebas tras acusaciones de lavado de dinero a bancos mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no existen pruebas de que instituciones financieras mexicanas hayan incurrido en lavado de dinero para favorecer a cárteles del narcotráfico en el tráfico de fentanilo así como lo señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“¿Cuál es nuestra posición?, si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, dijo.

“Tenemos antecedentes en la relación México Estados Unidos de temas en donde incluso por ejemplo el caso Cienfuegos, donde detuvieron a Cienfuegos, sin ninguna prueba tan es así que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos”, recordó.

“Nosotros actuamos y hay pruebas, al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas si es que las tiene para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no”, comentó.

Las declaraciones de la mandataria mexicana surgen luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense informara sobre presuntas irregularidades de lavado de dinero de instituciones financieras mexicanas como son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, todas ellas vetadas por Washington.

“Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas que la propia investigación de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) mexicana de las instituciones, que es la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de qué hay lavado de dinero se actúa administrativamente incluso penalmente, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar entonces no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos sino com pruebas contundentes”, mencionó.

EFE. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

En el marco de las acusaciones de presunto lavado de dinero de financieras mexicanas, Sheinbaum Pardo recordó que la posición que ha llevado con su homólogo Donald Trump es la de respetar a México por ser un país libre y soberano.

“Segundo, México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales no de subordinación, de iguales”, expresó.

“No somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump, que ha llevado el secretario de economía con el secretario de comercio, del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro de Estados Unidos los colaboramos nos coordinamos y además hay mucha colaboración y coordinación, pero en este caso particular pues tiene que haber pruebas”, dijo.

“Si no hay pruebas pues cómo se va a acompañar en el proceso. Entonces eso es muy importante y vamos a seguir pidiendo las pruebas como en otros casos que no se enviaron información entonces ese es nuestra posición”, reiteró.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo mexicano precisó que hace algunas semanas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda de México recibieron un informe estadounidense sobre la investigación de los dos bancos y la casa de bolsa mexicanos, sin embargo, aseguró que dicha información es “muy general”.

“Porque la mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias. De empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas”, aseguró.

Sheinbaum Pardo precisó que México tiene un comercio con China de 139,000 millones de dólares y las supuestas transferencias que estaría refiriendo el Departamento del Tesoro de EE.UU. como ilícitas son en realidad “miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”.

