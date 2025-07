Insoslayable, la grave amenaza del gobierno de Trump a México

El pasado 26 de junio, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, durante su comparecencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado, catalogó a México como “país enemigo extranjero”.



A pregunta del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, sobre si México coopera con EEUU para resolver el problema del tráfico de drogas, la funcionaria aseveró que el cártel de Sinaloa continúa traficando e introduciendo fentanilo al mercado estadounidense.



El legislador estalló y advirtió: “ Los mexicanos deberían saber que la mitad de su país está gobernada por cárteles. Nunca estaremos seguros aquí hasta que hagamos que México cambie su estrategia”.



El republicano advirtió:



“Los perseguiremos con o sin la ayuda de México, porque no conozco las respuestas adecuadas para un vecino que permite estas ilegalidades, que mata a más jóvenes que cualquier otro método; cada vez muere más gente por intoxicación con fentanilo proveniente de México. Esto debe terminar pronto”.



Estas gravísimas advertencias y declaraciones de la fiscal y del senador Graham, deberán ser asumidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la máxima atención y con la seriedad que le corresponde a un Estado soberano e independiente como es el caso de México.



El contexto en que se enviaron estos peligrosos mensajes a México se enmarcan en la historia ya documentada y establecida que indica que desde el 2017 el presidente Donald Trump solicitó a sus asesores de mayor rango y a altos mandos del Departamento de Defensa que elaboraran planes militares para atacar a cárteles mexicanos en territorio mexicano.



Estas operaciones castrenses incluirían ataques con drones y misiles teledirigidos contra de los cuarteles generales de presuntos capos de la droga, así como él envió y despliegue de tropas especiales de asalto a territorio nacional mexicano. También se celebraron discusiones encaminadas a la designación de los cárteles organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en ingles).



Durante la campaña del entonces ex-presidente Trump para recuperar el poder ejecutivo (2023-2024), según reportaron entre otros importantes medios informativos la revista Rolling Stone, “Trump había pedido a sus asesores que elaboraran planes de combate formales para una posible operación militar a gran escala contra los cárteles en México”, si ganaba un segundo mandato. Estos se describieron como más sistemáticos y amplios que las propuestas improvisadas de su primer mandato.



El 20 de enero pasado, cuando Trump asumió el mando político del país, mediante la Orden Ejecutiva No. 14157 solicito al Departamento de Estado que hiciese recomendaciones sobre la designación de cárteles de la droga de todo el mundo como organizaciones terroristas extranjeras. Ese mismo día, la Secretaría de Estado designó a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, Nueva Familia Michoacana, del Golfo y Cárteles Unidos, como organizaciones terroristas.



Resulta muy importante señalar que con esta designación el gobierno de EEUU se libera de cualquier atadura legal que en el pasado le impida atacar militarmente a supuestos blancos de los cárteles de la droga. Asimismo, Trump ahora podrá ordenar operaciones militares dentro del territorio mexicano.



La situación se torna crítica ya que parece ser insuficiente el muro de contención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes son férreos defensores de la soberanía e independencia nacional. La mandataria reitera que México es libre, soberano, no colonia ni protectorado de la Unión Americana y exige respeto, cooperación y diálogo a la administración Trump.



En el caso de la narrativa de la fiscal Pam Bondi, la presidenta Sheinbaum aseguró que no estaba bien informada y por eso su acusación fuera de lugar. “Cada quien tiene su manera de expresarse”, sentenció.



Sin embargo, es fehaciente que las autoridades estadounidenses ansían en contener y destruir al Proyecto de la Cuarta Transformación, de clara orientación social, diferente a la propuesta de Trump de favorecer a la gran burguesía, al gran capital sobre la base de un modelo neoliberal que ha demostrado su inoperancia en EEUU y en las naciones donde lo impuso tras la Segunda Guerra Mundial.



Ese empeño destructivo contra los que no acatan los dictados estadounidenses es evidente en su sistemático ataque contra Cuba, Venezuela, y Nicaragua, pero aún más grave resulta la política militar desplegada por los gobiernos de Israel, la OTAN, y EEUU en el Medio Oriente. El genocidio en Gaza es el caso más patético que pinta de cuerpo entero el expansionismo criminal de Trump, aliado del fascista Netanyahu.



En el caso de Irán, en medio de negociaciones para prevenir la fabricación de armas nucleares, no cabe la menor duda que fue Trump, quien aprobó que Israel lanzara mortíferos ataques militares en contra de la Nación Persa cuando faltaban dos días para la reanudación de las negociaciones tendiente a suprimir cualquier posibilidad de fabricar armas nucleares.



Como si esto fuera poco, Trump prorrogó dos semanas a Irán para decidir como negociar la paz con Israel y un nuevo tratado de no fabricación de armas nucleares. Esto último, lo había anunciado Trump cuando al día siguiente ordenó a naves de la Fuerza Aérea de EEUU bombardear con poderosos misiles las instalaciones nucleares Iraníes conocidas con nombres como Fordow, Natanz e Isfahan.



Podríamos citar otros nefastos ejemplos que nos permitirían percibir con nitidez el carácter inconfiable de los compromisos que adquieren representantes del gobierno de Trump.



Nuestro mensaje a todas las autoridades del gobierno de México es grave y urgente. Requiere poner en marcha medidas extraordinarias para enfrentar las peligrosísimas amenazas del gobierno autoritario de Trump. El gobierno mexicano tiene la obligación constitucional a salvaguardar la soberanía nacional. Además de tomar trascendentes decisiones “con la mente fría”, tendremos que ir más allá de la suposición que EEUU mediante una diplomacia brillante no asumirán los costos políticos de atacar militarmente a México.



Ante las expresas amenazas militares y económicas del gobierno estadounidense contra el gobierno de la Cuarta Transformación, el pueblo mexicano en ambos lados de la frontera debe estar más unido que nunca y fomentar, por encima de cualquier otra consideración, la unidad de todos los sectores de nuestro pueblo porque sólo con unidad nacional se podrá hacer frente al embate que se avecina.



*Juan José Gutiérrez es director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, con sede en Los Ángeles, California.