Agenda de eventos: Qué hacer en Los Angeles del 4 al 6 de julio

Pancho Barraza en el teatro Youtube

Pancho Barraza traerá al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) su gira Simplemente Pancho Barraza, en la que presenta su música nueva y sus clásicos. Sábado 5 de julio a las 8 pm. Boletos desde $48. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Exhibición en la LA Plaza de Cultura y Artes

LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) inauguró Un gran día en el este de Los Ángeles: Celebrando el sonido del Eastside, una exposición multimedia que explora las influencias musicales de los artistas del este de Los Ángeles. Termina en agosto de 2026. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Piero F. Giunti

Exhibición en el Vincent Price Art Museum

El Vincent Price Art Museum (1301 Ave., César Chávez, Monterey Park) presenta On the Side of Angels: Latina Lesbian Activism, una selección fotos, pósters, revistas y videos de los archivos de las colecciones de prominentes latinas lesbianas que narran su involucramiento en movimientos LGBTQ, inmigrante y de vivienda de los años ochenta a finales de los 2000. Termina el 30 de agosto. Entrada gratuita. Informes vincentpriceartmuseum.org.

Foto: Cortesía del Vincent Price Art Museum

4 de Julio en Knott’s Berry Farm y en Six Flags

Los parques temáticos Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) y Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) celebrarán el 4 de Julio con fuegos artificiales y entretenimiento para toda la familia. Además, Knott’s celebra Ghost Town Alive! y las Knott’s Summer Nights, mientras que Six Flags lleva a cabo el DC Heroes and Villians Fest. Viernes 4 de julio. Boletos desde $62. Informes knotts.com y sixflags.com.

Foto: Cortesía de Six Flags

Exhibición en la Getty Villa

The Kingdom of Pylos: Warrior-Princes of Ancient Greece, se exhibe en la Getty Villa (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades), y presenta 230 artefactos y piezas de arte de Mesenia. Es la primera gran muestra en Norteamérica centrada en los micénicos.Termina el 12 de enero. Entrada gratis. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Militares entran gratis a Sesame Place

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista ) honrará a los militares en servicio activo y veteranos por el Día de la Independencia. Recibirán hasta cuatro boletos por familia sin cargo. Oferta termina el domingo 6 de julio. Informes sesameplace.com/san-diego.

Vista del nuevo edificio del LACMA

Este fin de semana, los niños y adolescentes inscritos en el programa NexGenLA del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), junto con sus padres o tutores, pueden visitar el nuevo edificio del LACMA antes de que se instale el arte y de su apertura el próximo año. Habrá actividades para toda la familia. Domingo 6 de julio de 10 am a 3:30 pm. Evento gratuito. Informes lacma.org.

Foto: LACMA Crédito: Building LACMA

Jaws en el Hollywood Bowl

Para celebrar los 50 años de la filmación de la película Jaws, el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles) proyectará esta cinta con música en vivo por parte de la Los Angeles Philharmonic y bajo la conducción de David Newman. Sábado 5 de julio a las 8 pm. Boletos desde $26. Informes laphil.org.

Foto: Universal Pictures Crédito: Universal Pictures

4 de Julio en el Hollywood Bowl

El legendario grupo Earth, Wind and Fire estará a cargo de celebrar la fiesta de Independencia en el Hollywood Bowl (2301 Highland Ave., Los Angeles), con una serie de conciertos que culminarán con fuegos artificiales. Hoy jueves 3 y viernes 4 de julio a las 7:30 pm. Boletos desde $85. Informes hollywoodbowl.com.