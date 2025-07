Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de julio de 2025

LEO

Aprende a escuchar a tus sueños, porque ahí te están gritando lo que no te atreves a aceptar, no bajes la guardia en tus proyectos, ni te me ap3ndejes con lo que quieres lograr. Oportunidades valiosas están pasando rozándote los bigotes, y si no reaccionas, te vas a quedar viendo cómo otros se llevan lo que era pa’ ti, dolores en el estómago o en las piernas podrían arruinarte el día, así que no ignores las señales de tu cuerpo.

Ya es momento de que elijas bien lo que quieres para sentirte pleno, no andes gastando tu tiempo y energía en broncas que nomás no dejan ni pa’ el chesco, organiza tus finanzas y no dejes que los pendientes te ahoguen, aguas con las borracheras, porque podrías terminar entre sábanas con alguien que ni conoces bien, y si no te cuidas… luego no te andes quejando de que vino con “premio”.

Días buenos se asoman, donde verás todo con más claridad y optimismo pero no te confíes, porque por ahí se te puede aparecer un amor del pasado, de esos que ya dabas por enterrados, y te puede hacer tambalear las emociones, antes de tomar decisiones, pon todo en una balanza y analiza qué vale la pena y qué ya es puro lastre, no te distraigas de lo importante: tú.

VIRGO

Ya deja de estar barriendo broncas ajenas como si fueran tuyas, arregla tus asuntos con terceros, pero sin pasarte de lanza con quien sí vale la pena tener cerca, viene un reencuentro fuerte con un viejo amor que te va a descolocar y traer más drama que novela de las nueve.

Alguien importante se cruzará contigo y te pondrá de buenas, su vibra te va a caer como balde de agua fresca, acuérdate que de las situaciones más jodidas es de donde se sacan los aprendizajes más perrones, un familiar será víctima de una decepción amorosa y va a necesitar de ti, así que no te hagas ojo de hormiga.

Si no tienes pareja, no te desesperes, el amor verdadero nace de alguien que admiras, no de quien te trata como si fueras opción y no prioridad, así que ponte perra y no te conformes con migajas, cuida tu carácter y no te me pongas cambiante, porque podrías perder amistades valiosas por actuar sin pensar, toma las riendas de tus emociones y no te dejes llevar por impulsos.

LIBRA

Deja de andar jugando a las escondidas con tus sentimientos, si vas a querer, quiere con ganas; y si no, ya suelta a esa persona, porque se te puede ir una muy buena oportunidad. Se viene un viajecito de esos que te dejan lleno el corazón y vacía la cartera, pero vale cada centavo porque te la vas a pasar de lujo.

Un amor del mismo signo que tú te podría dar la paz que tanto te hace falta, pero ojo, todo con calma, no quieras correr sin aprender a caminar. Tendrás días donde tus ánimos van a andar más cambiantes que clima en la sierra, y podrías desconfiar de todos los que te rodean.

No malgastes tu energía con gente que solo te mete en líos o te hace batallar, aprende a usar la cabeza antes de dejarte llevar por el corazón. Cuidado con viajes improvisados o salidas de último minuto, podrían terminar en situaciones nada agradables, si regresa gente del pasado, ponles freno, no sea que te revuelquen el alma nomás por capricho, aléjate de pleitos, fiestas conflictivas y amores de una noche que solo te vacían el alma, rodéate de quien te sume, no de quien te chupe la buena vibra.

ESCORPIO

No dejes que la rutina se te coma la relación, si tienes pareja échale ganas y sal de la monotonía antes de que te lo cambien por alguien más divertido, se avecina una atracción inesperada con una amistad que te enseñará a confiar en ti y en el amor de nuevo… pero no confundas cariño con calentura, porque ahí es donde te atoras.

Aléjate de relaciones escondidas o con condiciones raras, recuerda que el que da de más, suele terminar perdiendo, si estás esperando que las cosas te caigan del cielo, vas a envejecer en la banca, sal de la zona de confort, porque el éxito no llega a domicilio.

Viene nostalgia fuerte por alguien que ya no está, pero no te estanques en eso, haz lo posible por seguir avanzando, habrá encuentros intensos, incluso de una noche, que te podrían motivar a redireccionar tu vida. En el trabajo, no hagas caso a chismes ni comentarios venenosos; la gente envidiosa siempre va a buscar cómo fregar, sobre todo cuando te ve brillar.

ARIES

Prepárate porque la vida te va a poner unas cuantas pruebas en el amor, pa’ que se te quite lo iluso y aprendas a no darlo todo por quien ni siquiera se aparece, vienen amores nuevos que te moverán el tapete, y hay posibilidad de un viaje con esa persona que te trae sonriendo como baboso.

Cuídate de compañeros de trabajo que te traen atravesado por pura envidia, se viene un mensaje o llamada que te pondrá de buenas, probablemente un chisme sabroso cortesía de una amistad, si estás soltero o soltera, viene una fiesta o reunión donde podrías conocer a alguien con quien surja algo más que risas.

Cuida tus finanzas, que los cambios de última hora podrían ponerte de cabeza, si ya tienes pareja, evita escenas de celos y pleitos por cosas mínimas, te caerá un dinerito que te va a aliviar las deudas y te dará gusto para darte uno que otro lujo, ya no finjas estar bien si por dentro te estás deshaciendo; saca la basura emocional y no sigas cargando lo que ya no es tuyo, vienen días para sanar y para acercarte a quienes te quieren bien, arregla broncas familiares antes de que se hagan más grandes.

CÁNCER

Chismes al aire, directo a tu corazón, y lo peor: vendrán de gente cercana, eso duele más que un pisotón en uña enterrada, pero ni modo, hay que enfrentarlo, deja claro quién eres y no permitas que comentarios malintencionados te hagan dudar de ti, si estás en una relación, busca que tu pareja te ame más de lo que tú podrías amarlo… así cuando falle, no te duela tanto.

Viene una verdad familiar que va a remover tus emociones y podría dejarte sin dormir, no la dejes ahí flotando, enfréntala y aclara lo que haga falta, tus números de la suerte: 3, 7 y 13, también días con esas terminaciones te pintan buenos pa’ viajes o negocios.

Cuidado con traiciones de amistades que pensabas de confianza, y pleitos familiares por no llegar a acuerdos, ponte al corriente con tus pagos y deudas, o luego no te quejes si no te prestan ni para el camión, sino estás listo para una relación seria, no juegues a prometer amor eterno, las relaciones no son juegos, son compromisos… y si aún te laten las andadas, mejor quédate en la soltería.

PISCIS

Si ya mandaste a volar a alguien o te mandaron directo al chorizo, pues mira, ni llorar es bueno. Hoy es día pa’ recomenzar y mandar a la ñonga todo lo que te estorba o te indigesta el alma. Ya no arrastres penas viejas, ponte trucha y empieza a moverte, porque seguir ahí nomás rumiando el pasado no te va a llevar a ningún lado.

Aprende a comunicarte mejor, porque por andar guardándote todo terminas metido en broncas con la familia y amistades. Se viene lana buena, que no solo te aliviará los biles atrasados, sino que te regresará un poquito la paz, pero aguas, no te emociones de más y gastes como si no hubiera mañana.

Visitas sorpresivas están en puerta, así que recoge la casa o mínimo acomoda el mugrero, habrá más trabajo y estrés, pero también más dinerito pa’l gasto. Deja las flojeras y ponte a darle una buena limpiada a tu espacio, eso te renovará el ambiente y hasta el ánimo y ojo, no andes contando tus cosas a cualquiera, porque podrías quedar como trending topic de chisme ajeno, acepta los cambios, deja atrás lo que ya no sirve y empieza a vivir para ti, no para los demás.

ACUARIO

Quiérete con ganas, pero también cuídate, no nomás es echarte flores en el espejo, tu cuerpo es el único que tienes, no lo trates como si fuera desechable, ya basta de excusas, échale ganitas a tu imagen porque cuando te ves bien, el mundo se te abre solito.

Te has caído varias veces y eso ya no es novedad, lo que urge es que dejes de quedarte en el suelo, una amistad empezará a verte con otros ojos y tú, sin querer, podrías herir sus sentimientos si no dejas claro lo que sí y lo que no, cuídate de caídas o accidentes caseros, no vaya siendo que termines enyesado por andar corriendo en chanclas.

Estarás más sensible por las noches, así que no te claves pensando en lo que no fue, lo que pasó, pasó… ya no vivas con miedo de que te vuelvan a lastimar, deja entrar nuevas oportunidades, mándalos a volar a todos los que nomás llegan a bajarte la pila, te llegará una noticia inesperada que te dejará los pelos como escoba, pero no te sofoques, todo se puede arreglar con paciencia, cabeza fría y buena actitud.

CAPRICORNIO

Si estás en una relación, no te me ap3ndejes ni le pongas pausa al interés, porque se avecinan celos, pleitos e incluso infidelidades si no espabilas, deja de buscarle tres pies al gato y mejor disfruta a tu pareja sin andar de inspector ni de sabueso.

Cuídate de dolores estomacales y ponle atención a tus responsabilidades, porque se te están juntando los pendientes, una amistad buscará tu oído para soltar todo el chisme que andan diciendo de ti, tu escucha y sonríe, que lo que la gente dice no paga ni tus cuentas ni tus antojos.

Vienen amores nuevos y también de los reciclados que regresan queriendo una segunda vuelta, llévatelo tranqui, no te precipites, que el tiempo siempre pone todo en su lugar, a veces te desesperas porque no ves resultados inmediatos, pero relájate, la vida se mueve aunque tú no lo notes, no confundas sentimientos ni te enganches con lo que no puedes controlar, recuerda: quien te quiere, lo demuestra, y quien no… ahí está la puerta.

SAGITARIO

Deja de nomás soñar despierto, ya es hora de que empieces a trabajar por esos sueños que tienes empolvados, el amor andará rondando fuerte si estás soltero, pero usa la cabeza, no vayas a tropezarte con la misma piedra de siempre, ya te han dado varias lecciones, si no aprendes es porque no quieres.

Prepárate para recibir sorpresas que te devolverán la esperanza, y si te sientes estancado, date una barrida energética: albahaca, huevo y tres padres nuestros antes de dormir, no te hace mal. Cuidado con cambios en tu trabajo, hay movimientos que no te van a gustar, pero podrías sacar ventaja si actúas con astucia.

Que no se te olvide que tú vales un chingo y que nadie tiene derecho a bajarte la autoestima, hay gente que no te traga, pero más les molesta verte feliz, así que no les des gusto, vienen reuniones importantes, aprovecha para destacar y demostrar de qué estás hecho, no regreses a lo que ya dolió, tu futuro te espera con cosas mejores si te atreves a dejar el pasado donde debe estar.

TAURO

Ciérrale la puerta a todo lo que ya dolió y mejor enfócate en lo que sí te hace vibrar bonito, si no tienes trabajo fijo, ponte las pilas, pero no sueltes lo poco que tienes hasta tener algo seguro en la mano, no vayas a quedarte sin el pan ni la torta.

Un familiar anda cabizbajo y necesita de ti, aunque no te lo diga con palabras, recuerda que la familia es lo más sagrado que tienes, y no hay que dejarla a un lado por andar resolviendo problemas ajenos. Si tienes cosas rotas en casa, ya tíralas, que solo están estorbando y jalando malas vibras.

Tu magnetismo andará encendido y vas a levantar pasiones donde te pares, habrá confesiones inesperadas de alguien que te trae entre ceja y ceja, aguas con lo que gastas, tu economía necesita más cerebro y menos antojo, no te atarugues comprando cosas que ni falta te hacen. Chismes del pasado podrían volver, pero ya no te claves en lo mismo, aprende a sacudirte lo que ya te fregó y sigue pa’lante.

GÉMINIS

Ya deja de armarte películas mentales antes de dormir, el futuro no se adivina, se construye, mejor enfócate en tu presente, que es lo único que puedes controlar, vas a empezar a bajar de peso sin darte cuenta, y eso te levantará el ánimo más de lo que crees.

Recuerda que el amor no se acaba… solo cambia de cama, así que si estás en medio de un truene o de un amor frustrado, no sufras tanto, porque el que sigue podría ser mejor. Cambia tu rutina antes de que te hartes de todo, estarás algo nostálgico por personas que ya no están contigo, especialmente familia, pero no te cierres ni te tragues lo que sientes, exprésate.

Una amistad te va a necesitar más de lo que imaginas, no le des la espalda, vienen momentos intensos en el amor, pero también situaciones familiares que te van a sacudir fuerte, aguas con los “amores fugaces” que solo llegan a darte una sacudida emocional. Estarás muy sensible y algo rebelde, así que respira antes de explotar con medio mundo, no te desesperes si los planes no salen como quieres, lo tuyo llega, nomás no te rindas.