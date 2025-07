Gobierno de Trump investiga a exdirector del FBI y al jefe de la CIA durante el mandato de Obama

El FBI está investigando por posible declaración falsa al Congreso y mala gestión a quien fuera su director durante el segundo mandato de Barack Obama, James Comey, y al jefe de la CIA también bajo la presidencia del demócrata, John Brennan, según indicó este miércoles la cadena CNN.

Según el canal, Brennan y Comey, que ejerció varios meses bajo el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), están en el punto de mira después de que el actual jefe de la CIA, John Ratcliffe, desclasificara la semana pasada un informe sobre la inteligencia estadounidense.

Se trataba de una revisión de “lecciones aprendidas” sobre la creación de la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia (ACI) de 2017.

El caso de James Come se une a la polémica que lo acompaña desde mayo pasado, cuando, el exjefe del FBI publicó una foto de los números “86 47” escritos por conchas durante un viaje a la playa, la cual rápidamente después de que los republicanos y los aliados de Trump dijeran que estaba amenazando de muerte al presidente.

“No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con la violencia”, dijo Comey sobre el número “86”, que puede referirse a que algo es desechado o sacado. El correspondiente “47” coincide con el actual mandato de Trump como el 47° presidente. “Nunca se me ocurrió, pero me opongo a todo tipo de violencia, así que eliminé la publicación”.

En ese momento, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que el Servicio Secreto investigaría a Comey por lo que dijo que era un llamado “al asesinato” de Trump.

En el caso de esta nueva investigación, la ACI, según informó también Fox News, alegaba que Rusia intentó influir en las presidenciales de 2016 para ayudar a Trump, entonces candidato. Pero la revisión descubrió que el proceso de creación de la ACI fue precipitado, con “anomalías de procedimiento”, y que los funcionarios se desviaron de las normas de inteligencia.

Según la CNN, ese documento no pone en duda la opinión de esa comunidad de inteligencia de que Putin prefería a Trump frente a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, pero sí argumenta que Brennan se arriesgó a “sofocar el debate analítico” al indicar antes de tiempo que había consenso.

La cadena NBC News añadió que Brennan asegura no haber sido contactado por el Departamento de Justicia y la CIA sobre dichas pesquisas.

Trump destacó este miércoles en una conferencia de prensa frente a líderes africanos que los dos afectados son “muy deshonestos” y deberían pagar un precio por ello: “Creo que son de verdad mala gente. Que pase lo que pase”, dijo.

La CNN destacó que en el centro del debate están las declaraciones que los dos hombres hicieron al Congreso sobre la investigación por injerencia rusa.

Según Fox News, el primero en dar la noticia, el alcance de las investigaciones penales sobre Brennan y Comey no está claro, pero dos fuentes describieron la opinión del FBI sobre las interacciones de estos como una “conspiración”, lo que podría abrir un amplio abanico de posibles opciones procesales.