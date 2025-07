La actriz venezolana María Gabriela De Faria brilla en “Superman”, la cinta de James Gunn

¡Orgullo venezolano! Maria Gabriela De Faria, de 32 años, le da vida al personaje de Angela Spica en la nueva película de “Superman“. Spica es una ingeniera dentro del equipo de los villanos de esta historia. Además de poseer super fuerza, es capaz de convertir todo su cuerpo en una armadura de metal negro.

Pero hablemos primero de la venezolana a la que muchos conocimos por telenovelas como “Isa TKM”, “Trapos íntimos”, “Grachi” y “Yo soy Franky”, entre otras. Esta oriunda de Caracas que conquistó la televisión con su talento y con su voz es ahora una estrella prominente en Hollywood.

Desde el año 2012, María Gabriela de Faria viene construyendo una carrera como actriz en el séptimo arte y, como trabajadora incansable, ha luchado para que su talento interpretativo hable más que su belleza física, la cual posee a raudales.

Es talentosa de mil maneras y ahora forma parte de esos talentos que hacen que millones de latinos no sólo se sientan representados, sino también orgullosos de ser venezolanos, porque en un mundo lleno de malas noticias, De Faria es una grata noticia.

Jessica Delgado junto a Maria Gabriela de Faria y Raúl González hablan de su trabajo en Superman, para el programa Despierta América. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

¿Gusta o no gusta este nuevo Superman?

Como era de esperarse, las críticas están divididas. Los expertos piden un Superman más centrado para las próximas entregas, porque aunque consideran que a nivel actoral James Gunn encontró en David Corenswet a quien mejor encarna la personalidad y los conflictos internos del ser humano que es Clark Kent. También es cierto que muchos creen que con la cinta el director fue pretencioso buscando abarcar demasiado.

Fue desde los temas de Israel y Palestina a la necesidad que tiene Kent de encajar y de ser aceptado.

A nivel personal, agradezco los temas políticos que quiso abordar, incluso en temas de inmigración. Sobre todo ante esa constante necesidad que se tiene de rechazar lo que no se conoce, lo que por origen no pertenece. Esos puntos y narrativas sociales se agradecen, aunque para algunos hayan sido de hartazgo. Gunn hizo bien en disponer su pluma para dichas implicaciones.

Vale destacar que a nivel físico es muy difícil superar la imagen de un Henry Cavill como Superman, sobre todo porque en efecto el actor posee las características que lo hacen parecer perfecto para Clark y para el superhéroe de capa roja y con la “S” en el pecho. Pero a nivel actoral, Corenswet llena el traje por completo.

También está este engorroso tema en el que no a todos les parece bien que la cinta sea un reflejo del cómic. A nivel personal puedo decir que no me importó, aunque sí creo que hay situaciones que no encajaron bien del todo, porque no parecen verídicas y tampoco causan gracia.

