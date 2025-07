Agentes de ICE rompen los vidrios de un auto para arrestar a dos hispanos: todo delante de sus hijos

“¡No me vas a llevar, no me vas a llevar!”, se escuchaba en plena calle de San Diego, la mañana del pasado martes. Un inmigrante hispano estaba siendo arrestado por agentes de ICE, delante de sus dos hijos, provocando una lamentable escena de gritos y desesperación. Poco antes, su esposa también había sido detenida.

Elizabeth Gutiérrez Díaz, de 49 años, y su esposo, de nombre Juan Manuel (48), se vieron acorralados por los uniformados. Aunque la comunidad trató de socorrerlos en plena situación, finalmente fueron detenidos.

“No le dieron chance de correr ni de pelear, nada, la agarraron y se la llevaron”, expresó entre lágrimas Mannely Alonso, hija de los inmigrantes arrestados.

A través de un reporte de Noticias Telemundo, también contó que su papá se encerró en su auto para evitar la detención, pero los agentes de ICE rompieron los vidrios del vehículo y lo sacaron a la fuerza. Mannely explicó que sus padres están en un proceso migratorio para regularizar su residencia en el país.

“Mi mamá es una persona muy noble y mi mamá también. Estaban en el proceso de su visa, tratando de hacer las cosas bien”, aseveró la joven.

Departamento del Alguacil de San Diego descarta su participación en el arresto

Imágenes captadas a través de teléfonos celulares evidenciaron el uso de la fuerza por parte de los agentes para practicar el arresto de Juan Manuel. Incluso, un video mostró cuando lo ingresaron a una camioneta.

Mannely Alonso informó sobre la presencia de oficiales del Departamento del Aguacil de San Diego, durante la situación, y señaló: “No están para ayudarnos, sino para facilitar el trabajo a ellos”. Sin embargo, el capitán Rubén Medina aclaró que solo estaban respondiendo a una llamada del 911.

“Encontraron que había agentes federales de ICE que estaban deteniendo a un sujeto. No teníamos nada de información, pero al llegar, los alguaciles determinaron que sí eran agentes de ICE”, argumentó Medina, descartando cualquier participación de su parte en este tipo de operativos migratorios.

Te puede interesar:

· Inmigrante hispano se refugia en un hospital para no ser arrestado por ICE

· Sin agua para bañarse y un sándwich de comida: Así están recluidos los inmigrantes en Alligator Alcatraz

· Agentes de ICE aplican descarga eléctrica a un inmigrante que imploraba ayuda (VIDEO)