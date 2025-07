Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 17 al 23 de julio

Banda El Recodo en el teatro Peacock

La “Madre de todas las bandas”, la Banda el Recodo, traerá al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct, Los Angeles) su show La madre de todas en concierto. Viernes 18 de julio a las 8 pm. Boletos desde $35. Informes axs.com.

Agencia Reforma

Los Horóscopos en The Novo

Los Horóscopos de Durango están de vuelta con su Gira de Oro: ¡Antes Muertas Que Sencillas!, que traerán por dos noches a The Novo (800 W Olympic Blvd a335, Los Angeles). Viernes 18 y sábado 19 de julio a las 8 pm. Boletos desde $41. Informes ticketmaster.com.

Foto: Pablo Vital Crédito: Cortesía

Nueva atracción en Disneyland

La nueva atracción Walt Disney?Una vida mágica (Walt Disney?A Magical Life) en Disneyland (1313 Disneyland Dr., Anaheim) es una presentación cinematográfica del viaje de Walt Disney que culmina en un encuentro con Walt en su oficina, posible gracias a la magia de la narración con audioanimatrónica. A partir del jueves 17 de julio. Incluido en el boleto de entrada. Boletos desde $154. Informes disneyland.com.

Foto: Disneyland Resort

Música latina en el Skirball

The Skirball Cultural Center (2701 N Sepulveda Blvd, Los Angeles) comienza su temporada 28 de shows al aire libre, Sunset Concerts, con el brasileño Rodrigo Amarante y el ecuatorianoamericano, Helado Negro (foto). Con la actuación del DJ Jason Bentley. Jueves 17 de julio a las 7 pm. Gratis. Informes skirball.org.

Roberto Carlos Lange, Helado Negro. Foto: Cortesía Crédito: Sadie Culberson | Cortesía

House music en el parque Gloria Molina

El Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) presentará un día de música house en su serie Sunday Sessions, con la actuación de DJs que darán una retrospectiva de los artistas y estilos que contribuyeron al legado de la música house. Domingo 20 de julio de 3 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes grandparkla.org.

Berimbau: Sonidos de resilencia en Grand Performances

El concierto Berimbau: Sonidos de resiliencia, parte de la serie de conciertos Grand Performances en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles), rinde homenaje a artistas como Naná Vasconcelos, Baden Powell, Sérgio Mendes y Jorge Ben. Estos fueron músicos que transmitieron la voz del berimbau a través de generaciones. Sábado de 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes grandperformances.org.

Nueva exhibición en Descanso Gardens

Roots of Cool: A Celebration of Trees and Shade in a Warming World ya está disponible en los Descanso Gardens (1418 Descanso Dr. La Cañada Flintridge), y consiste en mostrar lo que desempeñan los árboles en la resiliencia climática y la habitabilidad urbana. Termina el 12 de octubre. Entradas desde $5. Informes descansogardens.org.

Cortesía

Experiencia sensorial en The Broad

El Sensory Morning at the Broad de este mes en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) provee acceso anticipado a las colecciones de las galerías del tercer piso a visitantes que se benefician de una experiencia sensorial amigable. Domingo 20 de julio de 9 a 10 am. Gratis con reservación. Informes thebroad.org.

Concierto en el Hammer

Dummy y Maral, y un set del DJ Aaron Coyes son parte del primer show de la serie de conciertos de verano en vivo del Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd, Los Angeles). Habrá cocteles y comida a la venta. Jueves 17 de julio a las 7:30 pm. Entrada gratuita. Informes hammer.ucla.edu.

Festival del vino en Santa Barbara

El California Wine Festival regresa a dos locaciones de San Barbara, el viernes 18 de julio de 6:30 a 9 pm, en el Hilton Santa Barbara Beachfront Resort (633 E. Cabrillo Blvd., Santa Barbara) y el sábado 19 de julio de 1 a 4 pm, en el Chase Palm Park Oceanside (236 E. Cabrillo Blvd., Santa Barbara). Habrá cata de vinos, comida a la venta, música en vivo y actividades interactivas. Boletos desde $95. Informes californiawinefestival.com.