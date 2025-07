Estudiante mexicana aprovechó su discurso de graduación para denunciar acoso sexual de sus maestros

La celebración de graduación en una preparatoria de Chiapas tomó un giro inesperado cuando una alumna aprovechó su discurso para denunciar públicamente el acoso sexual perpetrado presuntamente por varios profesores de la institución.

El discurso de la joven estudiante se transformó en una denuncia pública de acoso del que han sido víctimas tanto ella como algunas de sus compañeras: “La plantilla que labora en esta escuela, en su mayoría son hombres, y más allá de eso, son acosadores”.

La alumna comenzó su discurso diciendo: “Es agotador y realmente triste que le tengan tanto miedo a las palabras y a la verdad. Trataré de ser breve”.

Refirió que no se trataba de un ataque directo a todos. “Pero si alguien se siente con la libertad de lanzar comentarios fuera de lugar, dirigir miradas incómodas, culpar nuestras faldas o tener relaciones sexuales con menores de edad, entonces ahí está el problema”.

“El mejor amigo de un acosador, suele ser otro acosador”, señaló, tras decir que, aunque algunos no se identifiquen con la palabra o no se consideren parte del problema, muchos son amigos y defienden a sus compañeros.

Una alumna de la Preparatoria “Felipe Carrillo Puerto” en Pijijiapan, Chiapas, denunció públicamente durante su graduación a maestros por acoso sexual. Frente a autoridades, compañeros y padres, acusó a docentes de enviar mensajes inapropiados, lanzar miradas insinuantes y… pic.twitter.com/Krju3bgABe — La Silla Rota (@lasillarota) July 17, 2025

Continuó diciendo que los docentes expresan “que no somos el tipo de jóvenes que había antes, pero, como maestros, ellos tampoco lo son”.

“Hablé hasta que me pasó a mí”

La estudiante lamentó profundamente no hablarlo antes, y “que no se le haya dado la oportunidad, que haya esperado hasta hoy para decirlo”. Lamentó también que los responsables no hayan tomado cartas en el asunto, y tener que ser ella quien tenga que decirlo frente a todos.

“No voy a detallar ninguna de las cosas que sucedieron, porque no hace falta; simplemente basta con que pregunten”, señaló. Asimismo, pidió a sus compañeras alzar la mano si alguna vez se sintieron miradas o acosadas por algún maestro.

“Si algún maestro les hizo algún comentario fuera de lugar, sí les dijo algo que no debía, si las tocó de una forma que no debía, por favor alcen la mano”.

Tras unos segundos de silencio, varias estudiantes levantaron la mano, lo que provocó conmoción entre padres de familia presentes.

“Muchas veces el miedo nos frena, incluso de alzar la mano… Nadie quiere ser señalado”, dijo, ya con la voz entrecortada. Algunas madres comenzaron a gritar el nombre de la joven para darle ánimos.

Al borde de las lágrimas

“Nadie merece que a la hora del desayuno se sienta el desprecio, que te señalan o te juzgan. Que tengan miedo de que te pares y agarres el micrófono a decir la verdad”, continuó.

“No les deseo que tengan que hacerle frente a un hombre mayor, pero si les pasa, no se callen”, dijo entre lágrimas.

“A las chicas que están en segundo o cuarto semestre, no les deseo tener que enfrentar a un hombre mayor ni sentir que deben cargar con todo el peso de la escuela. Si alguna vez un maestro les ha dicho algo indebido o les ha enviado un mensaje inapropiado, hablen. No están solas”.

“Realmente somos la primera generación que se atreve a decir las cosas y qué pena que hayan sido 30 años de permitirles esto a los maestros”, dijo.

Mensaje contundente

“Espero, maestros, que tengan la decencia de hacer caso cuando se les pide que hagan algo al respecto”.

También lanzó un mensaje contundente al director: “Yo fui compañera de su hija. Le juro que, si su hija hubiera estado en esta escuela, yo hubiera hablado por ella también”.

Asimismo, sugirió la instalación de un buzón de quejas anónimo y la contratación de una psicóloga escolar para acompañar a las víctimas de acoso escolar y sexual.

Finalizó diciendo que, si los docentes no tienen vocación, al menos tengan tacto, respeto, educación, para las alumnas…“porque ustedes también tienen hijas”.

De acuerdo con El Sol de Chiapas, ni la dirección del plantel ni la Secretaría de Educación han emitido una postura al respecto hasta ahora.

