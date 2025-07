Cómo se están afectando negocios por falta de trabajadores y por qué sus dueños apoyan la Ley de Dignidad

El proyecto de Ley Dignidad (Dignity Act) es el centro de un nuevo esfuerzo bipartidista para lograr una reforma migratoria que otorgue un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados.

ABIC Action realizó el miércoles una conferencia de prensa con ejecutivos de empresas de sectores básicos de la economía, para debatir sobre la urgencia de una reforma migratoria como la propuesta en la Ley de Dignidad.

La conferencia de prensa mostró testimonios de cómo se están afectando los dueños de negocios en los sectores de construcción, cuidado de salud, agricultura y servicios como restaurantes, por la falta de soluciones para mantener una fuerza de trabajo inmigrante con vías para legalizarse en el país.

ABICaction es un grupo que reúne líderes empresariales y directores ejecutivos que abogan por soluciones de inmigración de sentido común para ayudar a fortalecer la economía de EE.UU. y a las familias estadounidenses.

Los entrevistados expresaron en sus testimonios la importancia que tiene para los empresarios y dueños de negocios hallar soluciones a la situación de los inmigrantes, específicamente facilitar la vía para legalizar a trabajadores indocumentados que cumplan con ciertos requisitos, como los propuestos en la Ley de Dignidad.

Michelle Santillanes

Michelle Santillanes, dueña del restaurante El Tamarindo en Denver, compartió un emotivo testimonio durante una cumbre de líderes empresariales sobre la reforma migratoria propuesta por la Ley de la Dignidad.

Janille Baker

Janille Baker, Contralora, Baker Ranches, Inc., Baker, Nevada, participa activamente en las operaciones del rancho, especialmente en los aspectos contables y financieros. Baker Ranches es conocido por utilizar técnicas ganaderas modernas junto con métodos tradicionales, produciendo más de 450,000 kilos de carne de res y miles de toneladas de heno al año y emplea a unos 40 trabajadores agrícolas y la mitad de ellos son extranjeros.

El rancho utiliza programas de trabajadores invitados, empleando principalmente a inmigrantes mexicanos, para ayudar en la cosecha durante los períodos de mayor demanda.

El negocio de los Baker no podría sobrevivir sin el programa de trabajadores agrícolas invitados que reciben visas H-2A, que atrae a inmigrantes mexicanos durante aproximadamente nueve meses al año.

“Encontrar vaqueros experimentados y dedicados también es una lucha constante. Días largos y calurosos en verano, frío intenso en invierno. Hay que amar lo que se hace, y la mayoría de la gente no”, explicó Baker.

“Como alguien que cree en el futuro de la agricultura estadounidense, quiero que nuestro suministro de alimentos provenga de granjas estadounidenses en la medida de lo posible. Pero para que eso suceda, debemos apoyar a quienes hacen posible la agricultura, incluyendo a nuestra fuerza laboral inmigrante”.

“Una nación que no puede alimentarse a sí misma no está segura. Me han animado los recientes comentarios del presidente Trump, que reconocen el papel fundamental de los inmigrantes en la agricultura y la hostelería”.

“Me anima la reintroducción de la Ley de Dignidad por parte de la representante Salazar. Es un paso bipartidista significativo para abordar esta crisis”.

Rachel Blumberg

Protejan el TPS, protejan a quienes nos han protegido”, presidenta y directora ejecutiva de Toby & Leon Cooperman Sinai Residences Boca Raton, s una líder reconocida en los círculos de residencias para personas mayores.

“Somos una comunidad para personas mayores que alberga a más de 500 adultos mayores. Ofrecemos una gama completa de servicios, desde vida independiente hasta vida asistida, cuidado de la memoria, rehabilitación a corto plazo y atención de enfermería especializada a largo plazo”, expuso Blumberg.

“Personalmente, celebro la reintroducción de la Ley de Dignidad por parte de los representantes Salazar y Escobar. Este proyecto de ley sería un salvavidas para muchos trabajadores de nuestro sector que se encuentran bajo el estatus de protección temporal”, afirmó.

Blumberg dijo que diez de sus trabajadores fueron despedidos por el gobierno federal por la terminación del programa de libertad condicional CHNV, que proporcionó a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, la autorización para vivir y trabajar en EE.UU. durante dos años.

Y en septiembre, va a perder a otros 28 trabajadores cuando termine el TPS.

Blumberg explicó que los empleados afectados eran principalmente de Cuba y Haití y habían sido contratados legalmente bajo el programa CHNV. Aseguró que fue difícil darles la noticia de su despido.

“Fue desgarrador, lleno de lágrimas, abrazos y mucha incredulidad”, dijo Blumberg.

“No castiguen a nuestros trabajadores esenciales por sus contribuciones y su arduo trabajo. No los excluyan por las comunidades que ayudaron a construir.

, pidió Rachel Blumberg al finalizar su intervención.

Victor Galvan

Victor Galvan es el cofundador y director ejecutivo de VMG Next Construction, una empresa especializada en soluciones de construcción innovadoras, con sede en Sandy, Utah. Galvan es dueño de 12 empresas de construcción. Llegó a Estados Unidos como un inmigrante indocumentado a los 13 años, en 1997 obtuvo la residencia y la ciudadanía en 2012 y se inspiró en Donald Trump y siguió sus libros sobre negocios para crear sus negocios.

Galvan explicó en su testimonio que, pese a que llegó a Estados Unidos sin saber prácticamente nada, sus aspiraciones de trabajar, de crear su propio negocio y precisamente, lecciones que tomó de Donald Trump influyeron en su formación como empresario.

Por eso estima que la inmigración debe ser regulada y que debe permitir que si una persona cumple ciertos requisitos, pueda venir a Estados Unidos.

“Realmente necesitamos mano de obra, especialmente en la industria de la construcción, donde trabajo, en el sector de techos, la construcción, el asfalto, y donde hace calor, donde hay áreas donde estas personas están dispuestas a arriesgarse por la oportunidad de mostrarle al país que quieren estar aquí, que quieren hacer las cosas bien, incluso si las temperaturas en el techo son de 140 grados en el suelo, son casi 200 grados en el asfalto”, expuso, elogiando la voluntad de estos trabajadores.

Y la importancia que tiene para los empresarios y dueños de negocios, hallar soluciones a la situación de los inmigrantes, específicamente facilitar la vía para legalizar a trabajadores indocumentados que cumplan con ciertos requisitos, como los propuestos en la reforma migratoria presentada en la Cámara la Ley de Dignidad.

El video completo de la discusión sobre la necesidad de una reforma migratoria puede verse aqui.

