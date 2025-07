Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de julio de 2025

LEO

No tengas miedo de enfrentarte ni a tus miedos ni a la gente que nomás estorba, ya basta de regalar tu paz. Sé feliz, disfruta y que te valga madre lo que digan los demás, la vida es bien corta pa’ estarla sufriendo. Ponte en modo perra empoderada y ve por todo eso que te has propuesto, estás a nada de que se te haga lo que has soñado, nomás no aflojes. Amistad del pasado regresará con la cola entre las patas, como si nada, queriendo volver al cuento, pero tú ya no estás pa’ eso, ni pa’ reciclar relaciones que ya no sirven.

Tu lado oscurito sigue siendo ese carácter explosivo que tienes, que manda todo a la fregada nomás porque algo no te pareció. Te da miedo enamorarte por no querer salir herido, y a veces la flojera te impide luchar por lo que quieres. No es que no puedas, es que te rindes antes de empezar. Recuerda que después de la tormenta viene la calma, y si algo no salió como esperabas, no fue castigo divino, fue enseñanza. La vida solo refleja lo que tú sembraste, así que ponte las pilas, porque aún estás a tiempo de cambiar tu historia.

VIRGO

Cuida tu lengua porque cuando se te suelta, no hay poder humano que la detenga. Puedes destruir con una sola palabra y luego ni cómo componerlo. Eres tan perfeccionista que a veces se te olvida que los demás no tienen tu mismo chip. En lo bueno, tienes un corazón gigante, sueñas chido, eres bondadoso y amas de a de veras, sin andar exigiendo tanto. Pero cuando se te cruzan los cables, aguas, porque puedes tirar a quien sea como si fuera fichita.

Tu parte más oscura es esa facilidad de ponerte en modo venganza sin avisar, y esa necesidad de querer tener todo bajo control. Aprende a verte como lo que eres: alguien fregón, pero que necesita soltar tantito la cuerda para disfrutar. A veces cambias tanto de opinión que ni tú sabes qué quieres, y eso hace que los sueños se te vayan de las manos. Respira, ubícate y decide, porque cuando tienes rumbo fijo, nadie te para, Virgo.

LIBRA

Tú eres un alma buena, de esas que ya casi no se fabrican, llena de sueños, anhelos y ganas de comerse el mundo a bocados. Te encanta andar de pata de perro, viajar, divertirte y estar rodeado de gente, pero al final del día te das cuenta de que muy pocos son los que están contigo por amor sincero. Quédate con esas pocas personas que valen oro, las demás mándalas a la shingada sin remordimiento.

No naciste para andar mendigando amor ni bajando tu nivel pa’ que alguien te quiera. Aprende a darte tu lugar, a quererte bien bonito y a creer que tú solito puedes lograr todo lo que te propongas. Suelta el miedo al futuro, no está escrito y lo vas a ir armando paso a pasito.

Tu parte luminosa está en tu forma de proteger a tu familia, en cómo te entregas sin reservas cuando te enamoras. Pero como enemigo, ¡aguas!, porque no tienes piedad, y cuando te traicionan sabes cobrar la factura con intereses. Eso sí, aprende a pensar antes de actuar, porque todo lo que lanzas al universo, tarde o temprano se te regresa… y no siempre como lo esperas. No te sabotees por orgullo, porque lo que hoy te parece una tontería, mañana podría ser lo que más extrañes.

ESCORPIÓN

Te va a caer el veinte de muchas verdades que antes te negabas a aceptar. Y aunque duela, es momento de tocar fondo, porque solo desde ahí se puede subir. Hay heridas que ya no se van a cerrar, nomás van a dejar de sangrar, y tú aprenderás a vivir con ellas como quien ya se sabe el dolor de memoria.

Y justo cuando pienses que ya no hay pa’ dónde hacerse, la vida o Dios (o ambos) te van a sacar un as bajo la manga que te hará decir “¡no lo vi venir!”. Cuidado con caídas, golpes o accidentes medio mensos pero molestos, como torcerte por andar de apresurado.

La nostalgia se va a sentar contigo estos días, a recordarte a quien ya no está, pero no te claves en lo que ya no será, mejor agradece lo que te dejó. Amores de una noche no te van a faltar, pero no lastimes a quien sí te quiere por andar jugando con quien nomás te calienta el oído.

Días de reflexión fuerte vienen, y ahí tomarás decisiones que cambiarán tu destino. Ya estuvo bueno de poner tu felicidad en manos ajenas. Hazte responsable de ti y consiéntete como nadie más lo va a hacer. Recuerda: el escorpión pica porque sabe que si no se defiende, se lo comen vivo… pero no te piques solito el corazón por andar confiando donde no debes.

SAGITARIO

Vienen broncas familiares que podrían poner el ambiente medio tenso, pero nada que no se resuelva hablando con los pelos de la burra en la mano. No dejes temas pendientes ni postergues disculpas, porque después será más difícil arreglar el tiradero. Aprende a decir “perdón” sin que se te atore en la garganta, porque podrías perder a gente valiosa que no regresa.

Deja de revivir lo que ya se murió. El pasado ya ni cosquillas hace, así que mejor enfócate en lo que sí importa y vale la pena. Has pasado por golpes duros que endurecieron tu corazón y sacaron esa parte oscura que ni tú sabías que tenías. Pero no te asustes, a veces hay que sacar la fiera pa’ que no te pisoteen.

Tus cualidades siguen siendo tu entrega total, tu forma de ser bien leal y cómo das todo por tu familia. Pero no ignores las facturas que la vida te ha cobrado por errores del pasado. ¿Te dolieron? ¡Pues claro! Pero si no aprendiste la lección, los golpes van a seguir.

Mucho cuidado con cambios repentinos en el amor, podrías terminar metido en una relación tóxica que te exprima el alma. No seas tan impulsivo al entregarte o decidir, porque podrías enamorarte del show… y no de la persona. Aprende a decir lo que sientes sin miedo al “qué dirán”, porque el que calla, se aguanta. Y tú, Sagitario, naciste pa’ ser libre, no pa’ estar atrapado en dudas ajenas.

CAPRICORNIO

Prepárate porque se te va a llenar el camino de personas que te dejarán aprendizajes brutales, pero bien necesarios. Deja de echarle la culpa a medio mundo por tus errores, ya estás grandecito pa’ hacerte cargo de tus decisiones sin andar llorando por lo que tú solito escogiste. Hay cosas que sabes que nunca serán tuyas, pero ahí sigues aferrado como si fueran el último bolillo de la panadería. Suéltalas, ya no te desgastes. Tu carácter es como dinamita: cambia de la nada y arrasa con todo. No sabes quedarte callado cuando algo no te gusta, y eso a veces te mete en pedos gratis.

Tu necesidad de tener el control hasta en el sexo te hace alguien intenso, dominante… y difícil de olvidar. Pero esa misma necesidad a veces te hace sentir vacío cuando no estás con alguien. Aprende a estar solo y a disfrutar tu compañía, no cualquiera puede con eso.

El dinero no lo es todo, pero cómo ayuda, ¿a poco no? Eso sí, deja de gastarlo en cosas que no necesitas, porque podrías entrar en una racha medio tambaleante. No actúes nomás por impulso, porque esa costumbre tuya de hacer sin pensar ya te ha traído más de una bronca. Respira, piensa y luego actúa. No es que no puedas, es que a veces te saboteas por andar reaccionando de más.

ACUARIO

Llegó el momento de sacudirte todo lo que te estorba: personas, recuerdos, excusas y hasta la flojera. Es hora de iniciar desde cero, sin cargas ajenas ni mochilas emocionales que ya ni tuyas son. Cierra ciclos como se cierran las tortillas en la taquería: bien dobladitas pa’ que no se te desparrame el relleno.

Vas a conocer gente nueva que te va a mover el tapete, pero también te va a enseñar lecciones fuertes. No idealices a nadie antes de conocerle bien, porque luego ahí estás tú, llorando por alguien que ni el nombre completo sabías. Si estás soltero, ¡aguas! porque una persona cercana te va a empezar a gustar, y eso puede poner a prueba tu paciencia y tus ganas de salir corriendo. Llévatela tranqui, no todo lo bueno se cocina en microondas.

Vienen proyectos o eventos que te dejarán dinerito extra, pero cuidado con gastártelo en tonterías nomás por emoción.

No andes lastimando a quienes sí te quieren solo porque traes tu mundo patas pa’ arriba. Aprende a decir lo que sientes sin escudarte en la indiferencia. No te hagas el fuerte todo el tiempo, también se vale sentir. A veces tu frialdad no es porque no ames, sino porque ya te rompieron tantas veces que ahora solo sabes cuidarte… pero no te encierres tanto, Acuario. También mereces que te apapachen.

PISCIS

Cuida lo que dices y a quién se lo dices, porque hay gente que parece buena onda pero solo está esperando que abras el hocico pa’ usarlo en tu contra. No confíes tan fácil, no todos los que te sonríen te quieren bien.

Se viene una etapa de estrés, ya sea por trabajo, escuela o por una situación que ya te trae hasta el copete. Pero tú tranquilo, Piscis, que mientras vayas buscando soluciones y no te revuelques en el drama, todo se irá acomodando.

En el amor sigues de terco con gente que ni a sombra llega. Das entrada a personas que no te aportan ni cinco centavos emocionales, pero ahí estás, esperando milagros donde no hay ni fe. Date tu lugar, que tú no naciste pa’ rogarle a nadie.

Si tienes pareja, cuidado con metiches de la familia, porque podrían meter cizaña y causar problemas. La envidia no descansa y tu relación podría verse afectada si no ponen límites claros.

Vas a endurecer el carácter, y eso te va a ayudar mucho. Ya no vas a confiar tan fácil, y aunque al principio te sientas medio frío, eso te va a proteger de volver a tropezar con las mismas piedras. La vida te va a dar una sacudida que te hará despertar, y después de eso… no vas a permitir que nadie más juegue contigo. El o la mensa que eras ya quedó en el pasado. Ahora vienes recargado, más fuerte, más inteligente y con la lección bien aprendida.

ARIES

Tu bronca más grande siempre ha sido esperar que los demás te den lo mismo que tú das… y ahí es donde empiezas a decepcionarte. No todos tienen tu corazón, tu entrega ni tus ganas de hacer que las cosas funcionen, así que ya deja de ponerte expectativas tan altas con gente que no da ni los buenos días.

Es momento de que te conviertas en lo que siempre soñaste ser, de comerte el mundo sin miedo a empacharte. Libérate de eso que te pesa y deja de cargar culpas que ni tuyas son. Deja de meterte en relaciones donde eres el postre cuando tú naciste pa’ ser el platillo fuerte. No te conformes con ser “lo que hay”, porque tú vales mucho más que eso.

Hay ciclos que siguen abiertos nomás porque no te has atrevido a cerrarlos. Y mientras no lo hagas, seguirás sangrando por dentro. Un familiar te va a dar una alegría que te devolverá la fe en la vida. También vienen sorpresas que, aunque no te las esperes, te sacarán una sonrisa. Eso sí, ve digiriéndolas poco a poco porque algunas podrían caer medio pesadas.

No te estreses tanto por lo que no puedes controlar, recuerda que lo que es para ti, ni aunque te quites, y lo que no… ni aunque te pongas de cabeza.

TAURO

Recuerda bien quién eres y a dónde vas, porque si pierdes de vista eso, te vas a andar tropezando con piedras que ya deberías haber pateado desde hace años. No dejes que nadie te manipule ni que la vida te dé por donde más duele. Tú tienes el poder de levantarte cada vez que caes, aunque a veces te tardes un rato en agarrar vuelo.

Tu orgullo y tu ego a veces son más grandes que tu corazón, y eso puede alejar a personas que valen la pena. Hay alguien que va a decepcionarse de ti, no porque seas malo, sino porque le mostraste una versión que no supiste mantener. Los golpes de la vida te han endurecido, pero eso no significa que debas apagar tu esencia.

Se vienen cambios fuertes, uno de ellos te ayudará a soltar a alguien que ya no suma en tu vida, y aunque al principio te dé bajón, con el tiempo sentirás una libertad deliciosa.

En tu lado oscuro está la inestabilidad emocional que a veces te lleva a tomar decisiones gachas, como traicionar a alguien que sí te quería. Eres de los que no mete la mano al fuego por nadie, y eso te protege… pero también te aleja de conexiones chidas.

Estos días te caerán muchos veintes, y vas a entender el porqué de muchas cosas. No te claves tanto, aprende a soltar y a confiar más en ti. La vida no siempre tiene lógica, pero mientras tú tengas los pies bien puestos en la tierra, todo se va acomodando.

GÉMINIS

Es momento de poner los pies sobre la tierra, porque por andar volando con comentarios ajenos y chismes baratos, a veces terminas metiéndote en broncas que ni tuyas eran. Deja de hacerle caso a medio mundo, porque mientras tú te revuelcas en el drama, los otros nomás te ven y se ríen.

Ya no le tengas miedo a empezar algo nuevo en el amor. Si estás soltero o soltera, ¡disfrútalo! No estás para dar explicaciones ni para andar escondiendo tus gustos. Si algo te late, ve tras eso, y si no, mejor ni te desgastes. Recuerda que más vale arrepentirse de lo vivido que quedarse con las ganas.

Una amistad cercana va a dar una noticia bomba: boda, embarazo, o mínimo un “ándale, que ya cayó”. Eso te hará pensar en tus propias decisiones amorosas.

Conforme pasen los días, vas a entender por qué todo se acomodó como se acomodó. La vida no se equivoca, pero tú sí sueles confiar en gente bien p3ndeja sin corazón, y ahí es donde te rompen la madre.

Se te viene buena suerte en juegos de azar, rifas o lotería, así que si ves un número que se te repite, ¡júegalo! Pero también es tiempo de apostarle a ti, a tus ideas y a tus planes. No le tengas miedo al éxito, Géminis, que si alguien sabe cómo sacarle jugo a la vida… eres tú.

CÁNCER

Ya deja de fingir que todo está bien cuando por dentro traes una tormenta. Si esa persona ya no te mueve ni una pestaña, suéltala. No te quedes por costumbre ni por miedo a quedarte solo. El tiempo no perdona, y la vida es muy corta para vivirla con alguien que no te enciende ni el WiFi.

Deja los celos p3ndejos, esos que te inventas tú solito y que al final terminan arruinando tus relaciones. Si no confías en tu pareja, mejor déjala ir antes de hacerle la vida imposible.

Un amor del pasado podría aparecer otra vez nomás para sacudirte y ver si todavía lo traes guardado. No caigas en ese jueguito, recuerda por qué terminó todo.

En estos días recibirás una llamada o mensaje que te alegrará el corazón. Puede ser de alguien que pensabas que ya ni te recordaba, pero ¡zas! aparece cuando menos lo esperas.

No le temas al error, es mejor intentarlo y fallar, que vivir con la duda de lo que pudo haber sido. Si tienes pareja, cuida mucho los chismes, los malentendidos y esa manía tuya de hacer tormentas en vasos de agua. Aprende a hablar las cosas antes de explotar.

Cáncer, tu sensibilidad es un don, pero no dejes que te convierta en mártir. Ponte firme, pero sin perder tu esencia. Quien te quiera, que te aguante completo… con todo y tus fases de luna llena.