Ley fiscal de Trump dejará a más de 10 millones de personas sin seguro

La Ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump añadirá 3,4 billones de dólares al déficit federal hasta 2034, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), lo que representa un ligero aumento en la proyección que toma en cuenta los ajustes finales que hicieron los republicanos antes de conseguir que la legislación llegara a la meta.

Esto dejaría a más de 10 millones de personas sin seguro en 2034. Sin embargo, significaría una mejora con respecto a una proyección anterior de la CBO, que encontró que 11,8 millones de personas perderían cobertura durante la década.

La CBO dijo que más de un billón de dólares en ahorros de déficit se generan a través de las partes de salud del proyecto de ley, que incluye nuevos requisitos de trabajo para ciertos beneficiarios de Medicaid en estados que ampliaron el programa a través de la Ley de Atención Médica Asequible, reseña Associated Press (AP).

Consecuencias para beneficiarios del Medicaid

La nueva ley fiscal impulsada de Trump introduce cambios profundos que afectan directamente a los beneficiarios de Medicaid, con consecuencias significativas y a varios niveles. Entre las principales están:

Requisitos laborales y más burocracia: 1) Requisito laboral obligatorio donde los beneficiarios de Medicaid entre 19 y 64 años deben trabajar, estudiar o realizar servicios comunitarios al menos 80 horas al mes para mantener su cobertura; 2) Quedan exentos padres con hijos menores de 14 años y personas con discapacidades; 3) La ley exige revisiones de ingresos y domicilio cada seis meses, incrementando la carga administrativa y el riesgo de perder la cobertura por errores en la documentación o falta de notificación; y 4) Perdida de cobertura médica de al menos 10 millones.

Acceso para niños y familias vulnerables: 1) Restricciones para menores. Queda a potestad de los estados impedir temporalmente la inscripción de niños cuyos padres tengan retrasos en el pago de primas; 2) Dificultades para familias en situación precaria. Quienes no tengan domicilio estable o enfrenten inestabilidad laboral podrían perder fácilmente la cobertura por no cumplir los nuevos requisitos o no recibir notificaciones oficiales.

Impacto en migrantes

La ley limita el acceso a seguros de salud subsidiados para refugiados y solicitantes de asilo, y reduce de 90% a 80% el financiamiento federal para estados que cubren a inmigrantes indocumentados (excepto niños y mujeres embarazadas), lo que estará llevando a algunos estados a detener nuevas inscripciones.

A partir de octubre de 2026, los estados podrán descalificar a beneficiarios cuyo estatus migratorio no esté verificado, y solo podrán ofrecer cobertura con fondos estatales, no federales.

Consecuencias demográficas y sociales

Se viene un aumento de la población sin seguro. La CBO estima que el número de personas sin seguro médico aumentará en millones (entre 10,9 y 16-17 millones adicionales para 2034).

La agudización de la desigualdad. Los grupos más afectados serán personas de bajos ingresos, adultos mayores, inmigrantes sin estatus legal y residentes de zonas rurales.

Además de una mayor carga para los adultos mayores, que aunque quedan exentos del requisito laboral, el recorte general de fondos y la inestabilidad de la red hospitalaria podría dificultarles su acceso a servicios esenciales, incluidos los de larga estancia.

