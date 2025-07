Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de julio de 2025

Leo

Mucho ojo, Leo, porque por ahí se te viene una traición bien dura, de esas que no solo duelen, sino que te sacuden el alma. Te vas a dar cuenta que no todo el que sonríe es compa, y que hay gente a la que le diste todo y aún así te pagará con pura porquería. Pero no todo es malo: también llega alguien que moverá tu mundo, te despertará sentimientos que tú ya dabas por muertos, y te hará ver que todavía puedes volver a confiar… aunque sea con un ojo abierto.

Se vienen cambios bien rudos que te pondrán a prueba, pero también te van a enseñar que no cualquiera merece tus lágrimas ni tu tiempo. Después de estas sacudidas, ya no te vas a dejar llevar tan fácil por palabritas bonitas, aprenderás a ver más allá del cuento. Hay viaje en puerta o planes para darte una escapadita, y por ahí una amistad del pasado que regresa queriendo retomar el chisme como si nada hubiera pasado.

Aguas con un vecino o vecina mitotera que anda más pendiente de tu vida que de sacar su ropa del lavadero, podría meterte en chismes que ni al caso. Y ya deja de darte látigo por las noches pensando en lo que no hiciste, en lo que salió mal o lo que se te fue. Mejor ponte trucha y enfócate en lo que sí puedes lograr. Si tú no trabajas por tus sueños, nadie más lo va a hacer, ni modo.

VIRGO

Virgo, tus sueños y metas no se van a cumplir solos ni por arte de magia, así que deja de estar viendo cómo la vecina avanza mientras tú nomás ves pasar la vida. Ponte las pilas porque si tú no te mueves, nadie va a mover nada por ti. Y recuerda: las amistades en tu vida son como el pan dulce, algunas nomás están de paso… pero tú bien sabes quién vale la pena y quién ya nomás es un peso muerto.

Haz una limpia de tu círculo, corta parejo con esa gente que solo aparece cuando necesita algo o te busca nomás pa’ sacarte el chisme. Tú ya no estás pa’ estar manteniendo vínculos que no te dan ni paz, ni apoyo, ni nada. Familiares andarán de boca floja, hablando de ti como si supieran lo que vives. No caigas en su juego, el que calla, a veces, gana más.

Traes pendiente algo del pasado que todavía te aprieta el alma, pero entre más pronto lo sueltes, más rápido te vas a sentir libre. Viene un mensaje o llamada sorpresa que te va a sacar una sonrisa y te va a recordar que todavía hay gente que vale la pena. El cielo te está dando luz verde, pero si tú no te animas a dar el primer paso, te vas a quedar estancado viendo cómo la vida de los demás sí se mueve.

LIBRA

¡Sorpresa! Amistad termina más panzona que cuerda de tendedero. El chisme te va a caer como balde de agua fría, pero bueno… ni modo, así es la vida. También hay posibilidades de que te topes con un ex que juraste ya haber superado, y verás que la vida, con todo y sus vueltas, sabe cómo repartir el karma. Lo verás más castigado que celular sin datos, y ahí vas a entender por qué no funcionó lo de ustedes.

Chismes en el trabajo te rodean, así que mejor mantente al margen y no te prestes al mitote. Tú tienes una forma muy positiva de ver la vida, y eso te ha ayudado a que tus metas se vayan cumpliendo, aunque sea poquito a poquito. Si estás soltero o soltera, ya es momento de que dejes de aceptar cualquier persona que te hable bonito. Hazte un favor y define qué quieres y qué no vas a permitir. Que no cualquiera se merece estar a tu lado.

Una reunión o fiesta puede ponerte en el camino de alguien interesante, y hasta por redes sociales se viene alguien que te va a empezar a tirar el perro con todo. No te cierres, pero tampoco te enamores en el primer “hola”. Mantén los pies en la tierra, pero deja que el corazón se emocione tantito. Ya te toca vivir algo bonito, pero sin perder la cabeza.

ESCORPIÓN

Vienen chismes sobre amistades que te pondrán a dudar hasta de tu sombra, pero si tú no tienes vela en ese entierro, mejor ni te metas. Tú sabes bien que el que nada debe, nada teme. Eso sí: bájale a la tragazón o te vas a inflar como paleta en el sol, y luego ahí andas quejándote del pantalón que ya no te sube.

En el amor, traes el modo confusión activado. Si andas con dos personas a la vez, ya es hora de que decidas con quién sí y con quién nomás estás perdiendo el tiempo. Si sentiste algo por alguien más mientras tenías pareja, chécate, porque quizá el amor ya se te estaba acabando desde hace rato. No es pecado querer más, pero sí lo es quedarse donde ya no se siente nada.

Eres fuerte, intenso y mandón, lo sabemos, pero no todos aguantan tu carácter, así que ojo con cómo tratas a los que te rodean. Puedes dañar sin querer a quienes más te quieren. Tu familia será clave en estos días, te darán un empujoncito para que encuentres la calma que tanto te hace falta. Y ni se te ocurra regresar con ese ex que ni a su mamá le cae bien, mucho menos a ti. Cuida tu salud, muévete más, come mejor, que tu cuerpo ya está pidiendo auxilio.

ARIES

Si tienes pareja, vienen discusiones por un chisme mal contado o un malentendido de esos que se hacen bola de nieve. No dejes que la gente meta la cuchara donde no debe. Aprende a valorar a tu familia porque cuando todos se van, ellos son los únicos que te siguen poniendo el hombro.

Tienes un corazón enorme, Aries, pero cuando te lastiman, eres capaz de arrasar con lo que se cruce. Trata de no reaccionar tan a la brava. Y no te pongas de juez con tus amistades, cada quien vive lo suyo y la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Aléjate de personas que ya están comprometidas, tú no naciste para plato de segunda mesa. Date tu lugar, quiérete, que andar rogando por amor solo te arrastra al drama.

Un amor de una noche podría aparecer, pero cuidado con confundir el cariño con la calentura. Fíjate bien si eso que sientes es amor verdadero o nomás ganas de no dormir solo. Te cuesta un buen aceptar cuando alguien te quiere bien, así que no la riegues con quien sí vale la pena. No pierdas el enfoque, tu momento de brillar está más cerca de lo que imaginas.

TAURO

Aguas, Tauro, porque hay lenguas largas a tu alrededor que nomás están esperando que abras el hocico para salarte todo. No andes contando tus planes como si fueran recetas de cocina, porque hay mucha envidia disfrazada de buena vibra. Acuérdate que no todo el que te sonríe te quiere ver triunfar, muchos nomás están esperando que tropieces pa’ reírse a gusto.

No te desgastes con gente que solo te busca cuando necesita algo, tú no eres servicio al cliente ni centro de apoyo emocional. Si alguien solo se aparece cuando le urge un favor, mándalo derechito a donde no da la señal. Tienes que aprender a quererte más y dejar de andar regalando tu tiempo a quien ni lo merece. Si alguien no te da paz ni impulso, entonces nomás te está estorbando.

Un familiar podría andar delicado de salud, así que mantente atento y échale la mano si se necesita. Y ya deja esa manía de querer cambiar a todos, no eres terapeuta ni hada madrina. Si alguien no te gusta como es, mejor hazte a un lado y busca a quien se acomode a tu estilo, pero no quieras moldear personas como si fueran plastilina.

Tiempos de cerrar ciclos, cuidar tu energía y enfocarte en lo tuyo. Quien quiera quedarse, que lo haga con ganas, y quien no… que se largue sin llorar. Ya no estás para amores a medias ni amistades a conveniencia.

GÉMINIS

Cuidado, Géminis, porque estás rodeado de gente que te sonríe por delante pero por detrás ya te anda aventando tierra. Aprende a desconfiar tantito, no todo el que se te acerca lo hace con buena intención. No sueltes tanta información de tu vida, porque hay quien solo te escucha para irlo a contar como si fuera serie de Netflix.

Por redes sociales o por medio de una amistad llegará alguien que te va a mover el tapete, y aunque de inicio parezca un coqueteo inocente, podría convertirse en algo más si tú le pones atención. Pero no idealices desde el primer mensaje, porque luego te enamoras de ilusiones y terminas llorando por alguien que ni te peló como esperabas.

El amor a distancia se asoma por ahí, y aunque parezca complicado, esta persona viene a cambiarte la jugada. Puede que sus palabras te den paz y su forma de verte la vida te haga replantear muchas cosas. Solo recuerda que pa’ que algo funcione, se necesitan ganas de los dos lados, si no, tú solito te vas a quemar.

Proyectos nuevos se ven en puerta, pero no los compartas hasta que estén bien amarrados. Eres creativo y tienes buenas ideas, pero también eres confiado, y eso podría jugarte en contra si no pones límites. Cuida tu espalda, tus secretos y tu energía. Que hablen de ti, pero que no tengan con qué comprobarlo.

CÁNCER

Cáncer, si sientes la necesidad de buscar a alguien del pasado, hazlo, pero no para regresar, sino para soltar todo lo que traes atorado en el pecho. A veces una buena despedida vale más que mil silencios. Tú no puedes seguir cargando cosas que ya no existen, porque eso nomás te frena lo bueno que está por llegar.

Tu forma de ver la vida va a marcar la diferencia, así que si andas en modo “todo me pasa a mí”, cambiar ese chip es urgente. Tienes que aprender a pensar más bonito, porque lo que traes en la mente es lo que atraes, y tú mereces mucho más que andar sobreviviendo con lo justo.

Si tienes un amor a distancia, el tiempo va apagando la llama si no hay interés real de ambos. No te sigas desgastando en algo que tú solito estás remando. Relación de dos, no de uno. Si la otra persona no le echa ganas, mejor suéltala antes de que te quedes seco emocionalmente.

Viene pérdida de algo material, así que ten cuidado con tus cosas, sobre todo con objetos importantes o papeles. Y también cuida tu salud, se marcan problemas de colitis, gastritis o malestares estomacales por estrés. Aprende a relajarte, a decir que no, y a darte tiempo para ti. Tu bienestar no es un lujo, es una necesidad urgente.

SAGITARIO

Sagitario, se te está acumulando el estrés como si fueras cajón de sastre, y eso ya te está pegando en el cuerpo. Dolores de panza, irritación, mal humor… todo por tragarte corajes y no decir lo que piensas. Suéltalo, no eres bote de basura emocional. Habla, desahógate y ponle nombre a lo que te pesa.

En el trabajo hay movimiento, pero si te sigues haciendo el indeciso o dejando pasar oportunidades por miedo o flojera, vas a terminar como el perro de las dos tortas: sin una y sin otra. Si algo te interesa, ve por ello. Las oportunidades tienen fecha de caducidad y el que no arriesga, se queda con las ganas.

Un familiar podría andar mal de salud, pero saldrá adelante, eso sí, va a necesitar de tu apoyo. Y en lo personal, viene una revelación que te hará darte cuenta que no estabas tan equivocado sobre cierta persona. Lo que viste, lo sentiste bien… así que ya no te cuestiones tanto, tú también sabes leer entre líneas.

En el amor se viene sorpresa. Alguien cercano, tal vez una amistad, empieza a tirarte indirectas bien directas. Y tú, que te haces el que no ve, sabes perfectamente que algo te mueve. No le saques. Podría ser el inicio de algo chido si te das chance de intentarlo.

Y un consejo de oro: no des lo que no sientes, no finjas emociones, y no prometas lo que no vas a cumplir. La neta y la coherencia te van a abrir más puertas que cualquier disfraz emocional. Sé tú, pero sé claro. Y si alguien no lo entiende, que se busque otra historia.

CAPRICORNIO

Capricornio, el amor ahorita no anda muy presente que digamos, pero eso no significa que no puedas pasarla bien. De hecho, vienen momentos de pasión con personas nuevas, sin compromisos, nomás pa’ distraer el cuerpo y el alma. Eso sí, no te emociones con cualquiera que te sonría bonito, porque no todo lo que brilla es oro ni toda mirada tierna significa amor verdadero. Aguas con enamorarte del momento.

Te vienen retrasos en planes importantes: una cita, un evento o hasta un viaje podría no salir como esperabas. Así que pon orden en tu agenda, no dejes todo a última hora y prepárate para lo inesperado. Si algo se retrasa, no es castigo, es el universo dándote chance de organizarte mejor.

Una llamada o mensaje inesperado te sacará de onda y te va a hacer pensar más de la cuenta. Podría mover tus emociones y cambiar ciertas decisiones que ya tenías tomadas. Pero no te friquees, todo pasa por algo. Solo no tomes decisiones apresuradas, dale chance al corazón de aclararse.

En el plano emocional, sueles dar de más sin medir, y luego terminas cargando el costal de las decepciones. Aprende a dar con medida y a ponerle límites al corazón. No todo el que llega merece quedarse, y no todo el que se va se merece que llores. Aprende a decir lo que sientes sin adornos, y si a alguien le molesta tu sinceridad, mándalo al chorizo. No naciste para andar explicándote.

ACUARIO

Acuario, si tienes pareja, no seas tan necio o necia pidiendo más de lo que das. Estás en una etapa donde o te pones las pilas o tu relación se va directo al carajo. Deja de andar con celos tontos o sacando temas que ni al caso. El amor es como un cactus: si lo apachurras mucho, te terminas picando.

Vas a entrar en un momento donde ya no vas a dejar que nadie te pase por encima. Te va a salir el lado culeis que traes escondido, ese que dice “ya basta”. Y está bien, porque no se trata de ser grosero, se trata de que te respeten. Si alguien te quiere, que te lo demuestre con hechos y no nomás con palabras baratas.

Chismes vienen, pero tú decide si te metes o te haces el que no escuchó. Rodéate de gente que te aporte, no de esas almas perdidas que viven de criticar la vida ajena porque no tienen nada interesante que contar de la suya. Tu familia será clave en estos días, podrías tener una charla que te haga abrir los ojos o sanar algo que tenías guardado.

Viene un viaje que podría ser el inicio de algo intenso con una persona que ya te anda moviendo el tapete. Si de verdad quieres que esa conexión crezca, deja de comparar con tus ex. Mientras sigas juzgando con ojos del pasado, vas a seguir saboteando tu presente.

PISCIS

Piscis, ya estuvo bueno de cargar con quien no sabe si se queda o se va. Si alguien está en tu vida a medias, mándalo a la shingada con todo y sus promesas. De palabras bonitas ya no vives, necesitas hechos que se sientan, no discursos de película. Estás entrando en una etapa donde ya no estás pa’ andar de trapo emocional de nadie.

Ten mucho cuidado con la tristeza y la melancolía, porque podrían pegarte más fuerte de lo que esperas. Extrañar a alguien que ya no está, duele, sí, pero no te puedes quedar estancado ahí. La vida sigue y tú también. Que no te agarre la depre, sal, muévete, haz cosas por ti, recupérate a ti mismo.

A veces dices que tienes fuerza de voluntad, pero te contradices con tus acciones. Caerás en errores que juraste nunca volver a cometer si no te pones trucha. Aprende a detenerte antes de tomar decisiones impulsivas. No todo lo que brilla vale la pena.

Viene un viaje que podría darte justo lo que necesitas: desconexión, claridad y hasta una buena noticia. Familiares te visitarán y podrías recibir apoyo de alguien que no esperabas. Eso sí, cuida los aparatos eléctricos, se te pueden descomponer desde el celular hasta el microondas, así que si algo huele raro, desconéctalo antes de que truene.

Empieza a cuidar más de ti. Haz ejercicio, aliméntate bien, duerme mejor. A veces lo que más necesitas no es un nuevo amor, sino volver a sentirte bien contigo mismo. Tu mejor inversión, por ahora, eres tú.