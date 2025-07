No se les permitirá a las fuerzas del orden entrar a las escuelas del LAUSD 

Casi medio millón de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) estarán protegidos en las aulas de cualquier amenaza por parte de las autoridades de inmigración, una vez que retornen a clases el próximo 14 de agosto, y a lo largo de los tres años y medio que restan a la administración del presidente Donald Trump.

“Nuestras escuelas son espacios seguros”, declaró el superintendente Alberto Carvalho, durante su discurso de apertura del ciclo escolar 2025, en Walt Disney Concert Hall, aun a costa de arriesgar su trabajo.

“Voy a ejercer toda la justicia, el coraje y la determinación que podamos reunir para declarar que, más allá del perímetro de seguridad de nuestras escuelas, nadie, nadie, podrá atravesar nuestros espacios seguros”, declaró. “¡Qué vergüenza para quienes lo hagan! con armas en mano, con chalecos, cascos, escudos, porras y máscaras para interferir con lo que ocurre en nuestras escuelas”.

Lo que más le preocupa, añadió, son las limitaciones fuera de la jurisdicción escolar.

“A las fuerzas del orden de cualquier nivel no se les permitirá entrar a nuestras escuelas y detener a cualquiera sin una orden judicial”, subrayó.

Mariachi Los Alamos interpreta el Himno Nacional de Estados Unidos. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

En abril, agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron en vano ingresar a las primarias Russell y Lilian Street.

Lo hicieron con el pretexto de verificar el estado de salud de algunos menores no acompañados.

Las directoras, Alejandra Miramontes y María Gómez consultaron con los superiores de su distrito y su asesor legal antes de rechazar a los agentes. Ambas se negaron a compartir información sobre los niños sin una orden judicial y fueron ovacionadas en el Walt Disney Concert Hall.

Avances académicos y “recortes inmorales”

El discurso anual de Carvalho, que se presenta regularmente para hablar del progreso y establecer prioridades, se produjo mientras el segundo distrito escolar más grande del país lidia con la posible pérdida de más de $120 millones de fondos federales.

Ese dinero ha sido retenido por la administración Trump, como parte del congelamiento de 6,800 millones de dólares, que afecta a todos los distritos escolares de Estados Unidos, incluidos más de $900 millones para California.

“Esos recortes son inmorales. No fueron aprobados por el Congreso y por eso vamos a continuar luchando porque esos fondos necesarios les pertenecen a los niños”, dijo.

Ganancias significativas

El superintendente dio a conocer que por segundo año consecutivo, los puntajes de las pruebas académicas de matemáticas e inglés aumentaron porcentualmente en todos los grados evaluados.

Desde 2019 a 2024-25 y tras la pandemia del Covid19, se ha logrado un avance del 10.14% para todos los grados en promedio.

En el caso específico de los estudiantes aprendices de inglés (ELA), ese lapso, quienes obtuvieron las ganancias más significativas son los alumnos del undécimo grado, con un avance del 12%, seguidos por estudiantes del octavo grado, quienes mejoraron 11.66 puntos, y 10.52 para los de cuarto grado.

“Arriesgo mi trabajo. Es un compromiso que comparte la junta escolar, y es exactamente lo que nuestra comunidad espera y exige [de nosotros]”, dijo Carvalho.

Frente a padres de familia, lideres comunitarios, maestros, directores y personal del LAUSD destacó la implementación exitosa de estrategias educativas, incluyendo la reducción de distancias de estándares en matemáticas e inglés y anunció más de 45 nuevos programas que se implementarán durante este año escolar.

Entre los más destacados se incluyen la expansión de las aulas al aire libre, la expansión del programa preescolar de lenguaje dual y nuevas vías de aprendizaje que facilitan el acceso a carreras profesionales, incluyendo programas de robótica y de soldadura.

“Vamos a continuar con nuestra trayectoria hacia la excelencia”, dijo a La Opinión, Scott Schmerelson, presidente de la Junta Escolar del LAUSD. “Este año hemos aumentado en dos dígitos en todos nuestros idiomas y todas nuestras asignaturas [inglés, historia, matemáticas, ciencias].

Sin embargo, destacó que, a nivel personal le satisfizo los avances significativos entre los jóvenes que viven en hogares de crianza.

“Son el grupo más difícil de ayudar; ellos fueron los únicos que el año pasado no consiguieron avanzar, pero este año sí”, indicó. “Son muy importantes para mí, porque no viven con sus familias, están siendo trasladados de un lugar a otro, a veces a un hogar comunitario, a veces con personas que ni siquiera conocen. Y es muy, muy difícil seguir estudiando cuando no tienes familia”.

Sobre el clima de terror provocado por las redadas de inmigración y la violencia que utilizaron los agentes enmascarados de ICE, Schmerelson, representante del Distrito 3 del LAUSD aceptó que es difícil decirles que no tengan miedo.

“Tendremos rutas seguras, cuando caminen a la escuela o cuando los niños vayan en el autobús”, agregó. “Los conductores de autobuses escolares saben cómo proteger a los niños como si estuvieran en el aula, así que nuestro distrito seguirá reforzando las rutas de seguridad hacia la escuela”.

Kelly Gonez, representante del Distrito 6 del LAUSD en el este del Valle de San Fernando, precisó que en las próximas semanas se convocará a padres, maestros, directores y empleados clasificados para analizar la forma en que habrán de proteger a los niños.

“Estamos para proteger a cada uno de nuestros estudiantes y sus familias”, agregó la doctora Rocío Rivas (Distrito 2). “Somos un distrito de libertad, de justicia y equidad”.

María Guadalupe Mayorga Zavala, madre de cuatro hijos inscritos en el LAUSD, expresó su esperanza de un mejor futuro para sus hijos, a pesar de los desafíos como ser hijos de inmigrantes latinos.

Mientras, Nancy Hernández, trabajadora social, lamentó el trauma causado por la separación de niños de sus familias durante las recientes redadas de inmigración y la falta de apoyo psicológico y social.

“Lo que los agentes de ICE hicieron en la actualidad me recuerda a la guerra civil en El Salvador de la que huyeron mis padres en los años 1980”, sostuvo.

Educación virtual y los retos en salud mental

Reconociendo que la protección de los estudiantes del LAUSD no solamente es la ley, sino una acción moral, el superintendente Carvalho dio a conocer que el distrito está capacitado para activar y ofrecer programas virtuales a quienes lo soliciten, aunque reconoció que el mejor método en el proceso es la educación presencial en los planteles.

“Es ahí donde nuestros niños reciben nutrición, atención médica, apoyo de nuestros consejeros y nuestros psicólogos”, manifestó. “Es ahí donde tenemos los programas de tutoría y es también ahí donde creamos comunidad debido a la interacción social entre nuestros estudiantes”.

No obstante, recomendó que los padres familia que tengan mucho miedo de llevar personalmente a sus hijos a la escuela, o dependiendo de sus circunstancias, se comuniquen con los directores de las escuelas donde obtendrán información, programas de apoyo y entidades comunitarias que también pueden colaborar.

Por otra parte, respondió que, ante la crisis de salud mental -por miedo a las redadas- que están pasando, muchos niños se atenderán ofreciéndoles consejeros y profesionales de trabajo social.

“Espero que nuestras familias continúen confiando en nosotros y continúen beneficiándose de los servicios de apoyo que les ofrecemos”, subrayó, al tiempo que adelantó que se empleará a más consejeros “porque las necesidades de nuestros niños son muy graves”.