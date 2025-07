Trump liberó a un estadounidense convicto de tres asesinatos en el canje de prisioneros con Venezuela

Estados Unidos celebró la liberación y entrega, por parte del gobierno de Venezuela, de un grupo de 10 estadounidenses que desembarcaron el viernes pasado en Texas, como resultado de un canje por más de 200 venezolanos deportados de Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Entre los estadounidenses que llegaron a Estados Unidos está el triple asesino Dahud Hanid Ortiz.

Dahud Hanid Ortiz había sido condenado en Venezuela por el asesinato de tres personas en España en 2016, según un funcionario de la fiscalía de Madrid y registros judiciales venezolanos revisados y citados por The New York Times. El funcionario pidió no ser identificado al hablar públicamente sobre el caso.

La identidad del individuo liberado también ha sido confirmada al medio español EL PAÍS a través de una fuente cercana a los servicios secretos españoles y otra de la ONG venezolana Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos.

Nacido en Venezuela, Ortiz obtuvo la ciudadanía estadounidense y sirvió en Irak. Fue sentenciado en Venezuela en enero de 2024 a 30 años de prisión por el asesinato de tres personas en Madrid en 2016. Tras cometer el crimen, huyó a su país natal, donde fue arrestado en 2018.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, celebró la liberación en un comunicado de prensa enviado el viernes: “Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora son libres y están de regreso en nuestra patria”. Rubio también agradeció al presidente Donald Trump por la “libertad” de esos estadounidenses.

El intercambio fue un acuerdo tripartito entre los gobiernos de Trump, Maduro y Nayib Bukele.

Según los términos del acuerdo, 252 venezolanos fueron liberados del Centro de Reclusión del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por Bukele para encerrar a pandilleros en El Salvador. Habían sido deportados allí por Estados Unidos, sin juicio previo, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una peligrosa organización criminal.

Guardias de CECOT vigilan a los inmigrantes deportados por EE.UU. a El Salvador.

A cambio, Maduro devolvió a una docena de presos estadounidenses recluidos en cárceles venezolanas.

Entre ellos se encuentran turistas, según ONG dedicadas a lograr la liberación de presos políticos. Citan el caso de Lucas Hunter, arrestado en enero mientras practicaba kitesurf en la zona fronteriza con Colombia, o el de Wilbert Joseph Castaneda, quien fue aprehendido en su habitación de hotel en Caracas el 28 de agosto del año pasado.

“Nada representa la libertad como la bandera estadounidense. Diez estadounidenses liberados hoy de cárceles venezolanas regresan a casa gracias al presidente de Estados Unidos, el secretario Marco Rubio y Nayib Bukele”, publicó la embajada de Estados Unidos en Venezuela en X.

La primera pista de que Ortiz se había infiltrado en el grupo de presos políticos estadounidenses la dio el ministro de Justicia venezolano, Diosdado Cabello: “Les entregamos a algunos asesinos”, les dijo Cabello a los venezolanos liberados de Cecot al aterrizar en su país. Entre esos “asesinos” se encontraba Ortiz, según El País.

Ortiz marcado con un círculo blanco en la imagen publicada en X por la Embajada de EE.UU. en Venezuela.

El triple homicidio perpetrado por Ortiz tuvo lugar en 2016 en un bufete de abogados en Usera, un barrio obrero al sur de la capital española. Ninguna de las tres víctimas era a quien perseguía ese día. Su objetivo era Víctor Salas, un abogado que mantenía una relación con su exesposa, a quien había amenazado de muerte.

Ese día, sin embargo, asesinó a dos empleadas de la oficina y a un cliente al que confundió con Salas. Ocho años después, fue condenado a 30 años de prisión en Venezuela, su país de origen, por el crimen.

Las muertes fueron violentas, según una solicitud de extradición del gobierno español incluida en los registros venezolanos y citada por The New York Times.

Una de las mujeres, Elisa Consuegra, fue asesinada con un cuchillo o machete. La segunda mujer, Maritza Osorio, y el hombre, probablemente fueron asesinados con una barra de hierro. Posteriormente, el Sr. Hanid Ortiz incendió la oficina para intentar encubrir su crimen, y huyó a Alemania y, finalmente, a Venezuela.

Pero ahora Ortiz está en libertad y de regreso, gracias al intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela.

