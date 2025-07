Granjeros alertan por redadas de ICE: ¿quién cosechará y ayudará en producción de leche y huevo?

Aunque reconocen que algunos estadounidenses podrían ser contratados para las cosechas de frutas y verduras y la producción de huevo y leche, los granjeros afirman que será insuficiente, debido a la gran cantidad de inmigrantes que laboran en el sector.

Con las redadas de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los granjeros están perdiendo fuerza laboral, aunque un porcentaje importante de sus trabajadores tienen permisos, pero enfrentan miedo ante la forma en que autoridades migratorias realizan operativos.

En Estados Unidos, alrededor del 70% de los trabajadores del sector agrícola estadounidense son nacidos en el extranjero, según la Reserva Federal de Kansas City.

Los efectos de las operaciones de ICE tienen un impacto en la producción, pero pronto también en los costos al consumidor final, como lo adelanta la Federación Nacional de Productores de Leche, que afirma que los precios de la leche podrían casi duplicarse si la industria láctea pierde su mano de obra extranjera, indica un reporte de USA Today.

“La incertidumbre que sustenta el trabajo agrícola y la inmigración en EE.UU. continúa perjudicando a los trabajadores y sus familias, a los empleadores agrícolas, a las comunidades rurales y a la seguridad alimentaria nacional”, dijo la federación.

Se estima que entre el 40 y el 50 por ciento de los trabajadores agrícolas en distintas áreas son indocumentados, por lo que la producción de alimentos será afectada como avanzan las actuales operaciones de ICE.

Hay otro tipo de empleados extranjeros que los agricultores contratan, como aquello con documentación como tarjetas de Seguro Social y visas especiales.

“Si no fuera por los inmigrantes, mi granja lechera no funcionaría”, reconoció Hans Breitenmoser, dueño de Golden Dawn Far en Wisconsin. “La agricultura estadounidense no puede sobrevivir sin personal extranjero”.

Las operaciones de ICE en granjas han ocurrido en California, Colorado, Florida, Nueva York, Wisconsin y varios estados más.

Sin embargo, ni la Administración Trump ni sus aliados tienen un plan realista de cómo suplir a los trabajadores que se están perdiendo.

En Fox News, por ejemplo, los analistas del canal afirman que se puede crear un programa de trabajo de verano para jóvenes.

La copresentadora de Fox & Friends Weekend, Rachel Campos-Duffy, casada con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y sus colegas Charlie Hunt y Charlie Kirk hablaron al respecto.

“Hay que permitir que los niños trabajen en verano. La idea de que su gobierno, su preciado gobierno, no permita que los niños trabajen en verano en los campos de arándanos me parece alucinante”, dijo.

Campos-Duffy dijo que debería haber subsidios.

“Me parecería totalmente bien que el gobierno subsidiara la mano de obra para que haya más frutas y verduras frescas, especialmente las orgánicas”, señaló.

