Madre en espera de trasplante de hígado necesita donaciones de sangre y en efectivo

Lo que planeaban ser unas vacaciones inolvidables para Paloma González García (Rowell) al visitar a su familia en Mazatlán, México, se convirtieron en una emergencia médica que amenaza con su vida, luego de que contrajo una hepatitis E severa que se combinó con una encefalitis.

Después de varios días en cuidados intensivos en un hospital en Mazatlán, fue trasladada en una ambulancia aérea a un hospital de la Ciudad de México, donde permanece en terapia intensiva en espera de un trasplante de hígado.

Su familia ha abierto una cuenta en el sitio GoFundMe para recaudar fondos para los inesperados gastos médicos. Para apoyarla, visita: Support Paloma’s Urgent Medical Needs.

Pero además amigos y familiares están haciendo un llamado urgente a los donadores de sangre.

“Estamos a la espera de un trasplante de hígado. Necesitamos 100 donadores de sangre de todo tipo porque mientras Paloma está esperando la donación del hígado se le está haciendo un tratamiento puente que se llama plasmaféresis y significa que todos los días le ponen ciertas unidades de plasma. Por eso necesitamos muchos donadores. Además vamos a necesitar plaquetas el día del trasplante de hígado”, dijo Vanessa Bernal, amiga de Paloma.

Paloma con su esposo Doug Rowell y su hija Paulina. (Fotos Cortesia Beyoona Photography)

Se les pide a los donadores acudir al Banco de Sangre del Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México.

Paloma es una mazatleca de 50 años, que ha vivido en Los Ángeles. Está casada con el estadounidense Doug Rowell, y es madre de Paulina, una menor de 15 años. Ella y su familia habían planeado regresar a vivir a México, concretamente a la Ciudad de México, pero antes decidieron pasar unas semanas en Mazatlán, y fue durante esa estancia cuando repentinamente enfermó.

“Paloma no consume ni una gota de alcohol, no fuma, se cuida muchísimo. No sabemos qué fue lo que pasó”, dijo su amiga.

Agregó que en el Hospital en la Ciudad de México han logrado estabilizarla, pero ella está en terapia intensiva y su hígado funciona por medio de una máquina, en espera del trasplante de hígado.

Vanessa describe a su mejor amiga como una madre y esposa muy dedicada.

Por lo que pidió la ayuda a todos para que apoyen con donativos en dinero y donaciones de sangre.

“Nunca sabemos en qué momento la vida nos va a sorprender y cambiar inesperadamente. Paloma no cuenta con seguro médico en México, por lo que Doug y su familia piden a familiares, amigos y al público en general, un granito de arena porque esto es un camino largo. Cualquier ayuda que puedan dar es bienvenida. Hoy por ellos, mañana por nosotros”, dijo Vanessa.

En la cuenta de GoFundMe, se explica que la falla hepática aguda junto con la encefalitis que es una inflamación del cerebro, es una combinación extremadamente peligrosa.

“El hígado de Paloma dejó de funcionar correctamente y la inflamación cerebral ha afectado su lucidez y respuesta cognitiva”.

Fue por consejo de los médicos que la transfirieron a la Ciudad de México para que fuera atendida por los especialistas en el hígado más avanzados y recibiera cuidado neurológico.

El 23 de julio fue transladada a la Ciudad de México al Hospital Ángeles del Pedregal.

La familia busca reunir $250,000 para los gastos médicos como el pago de la ambulancia aérea, las consultas con los especialistas, las pruebas de laboratorio y diagnósticos y los medicamentos y preparación para el trasplante.

Piden compartir esta campaña en las diferentes redes sociales de familiares y amigos, y enviar oraciones y buenos deseos para tener fuerza y esperanza en el camino difícil por el que atraviesan.

Una actualización en la página de GoFundMe sobre el estado de salud, indica que el hígado de Paloma tiene ahora un 95% de falla.

“Actualmente está recibiendo un tratamiento de diálisis especializado para filtrar su sangre y apoyar la función hepática. Al mismo tiempo, los médicos están monitoreando de cerca sus riñones y su estado general para prevenir más complicaciones y preparar su cuerpo para la cirugía que se avecina.

“Esta es una fase crítica y compleja de su cuidado — y la más costosa hasta ahora”.