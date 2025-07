¿Quiere Trump desviar la atención con los desamparados? 

Críticos del presidente Donald Trump afirman que la orden ejecutiva del mandatario de sacar a las personas de las calles y que sean internadas en centros de salud mental o de tratamiento de drogas sin su consentimiento, “es un intento desesperado para desviar la atención” sobre los polémicos “archivos Epstein”.

“Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieras”, declaró Jonathan Pérez, un joven que ha vivido los últimos cinco años de su vida en las calles. “Ese señor es un pedófilo que quiere hacer que la gente se olvide de su papel en los archivos Epstein”.

“Todo mundo sabe que él abusó sexualmente de muchas mujeres, algunas de ellas niñas “, dijo Jonathan, de 27 años, mientras deambulaba con su mochila a la espalda y una patineta cerca de las vías del tren, en la ribera del Río Los Angeles, sobre la calle Sexta.

Jonathan Pérez ha vivido los últimos cinco años de su vida en las calles. Crédito: Impremedia

Con su patineta y una mochila. Jonathan se dirigía a un lugar indeterminado.

“No sé a dónde voy. Cuando me canse, pararé”, indicó, al tiempo que mencionó que le gustaría recibir ayuda para desintoxicarse totalmente del consumo de cristal, encontrar un trabajo como asistente de enfermería y un lugar fijo donde dormir.

“Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles de Estados Unidos” es el título de la orden ejecutiva de Trump.

La orden indica que la vagancia endémica, el desorden público, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos han hecho que las ciudades sean inseguras.

Trump culpa a la administración de su predecesor, Joe Biden, del total de 274,224 desamparados que hay en el país, “el más alto registrado”, aproximadamente 186,000 en California y, de ellos, 72,308 en el condado de Los Ángeles y 45,202 en la ciudad de Los Ángeles.

La orden señala que la gran mayoría de las personas sin hogar son adictas a las drogas, padecen algún problema de salud mental o ambos, y casi dos tercios de las personas sin hogar reportan haber consumido regularmente drogas como metanfetaminas, cocaína u opioides a lo largo de su vida.

“Un porcentaje igualmente elevado de personas sin hogar reportaron padecer problemas de salud mental”, añade la orden.

Destaca que el gobierno Federal y los estados han gastado decenas de miles de millones de dólares en programas fallidos que abordan la falta de vivienda, pero no sus causas fundamentales, dejando a otros ciudadanos vulnerables a amenazas a la seguridad pública.

Encierro contra su voluntad

Aconseja que el traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del “confinamiento cívico” restaurará el orden público.

“Entregar nuestras ciudades y ciudadanos al desorden y al miedo no es compasivo ni con las personas sin hogar ni con los demás ciudadanos. Mi administración adoptará un nuevo enfoque centrado en la protección de la seguridad pública”, subraya el documento firmado por Trump.

“La orden pide que se limpien las calles y mover a las personas hacia la rehabilitación, y estamos de acuerdo”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. “Por segundo año consecutivo, en Los Ángeles hemos experimentado un descenso en el número de personas sin hogar”.

La población de desamparados ha disminuido en L.A. por dos años seguidos, reveló la oficina de la alcaldesa Bass.

Bass indicó que la ciudad apoyaría a todos los que necesiten ayuda.

“La pregunta es donde está la rehabilitación, considerando los recortes masivos a los servicios humanos ya provistos, por los que no nos han pagado”, dijo. “Esperamos que reconsideren los recortes, y es claro que estamos para ayudar a la gente a salir de la calle, no solo a un lado, sino a atender sus preocupaciones de vestimenta y movimiento para que puedan ser autosuficientes en Los Ángeles”.

En efecto, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) dio a conocer los resultados del Conteo Anual de Personas sin Hogar de 2025, que muestra por primera vez un segundo año consecutivo de disminución en el número de personas sin hogar.

El Conteo de 2025, diseñado por la Universidad del Sur de California (USC) y realizado de acuerdo con los estándares del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, reporta una disminución del 17.5% en la indigencia desde antes de que el alcalde Bass asumiera el cargo.

En Los Ángeles, la iniciativa “Inside Safe” de la alcaldesa Bass está acelerando la construcción de más de 30,000 unidades de vivienda asequible e impulsado soluciones de vivienda través de LA4LA y está evitando que las personas caigan en la indigencia mediante un programa anti-desalojo gracias al llamado Fondo de la Alcaldía.

“Tratar el abuso de sustancias y las enfermedades mentales que enfrentan miles de personas en situación de calle de por sí es difícil. Hacerlo en una tienda de campaña, en una banqueta o debajo de un puente es muchísimo más complicado. Tener una vivienda segura como primer paso no solo es provechoso en cuanto a prevenir la indigencia a largo plazo, es esencial. Pero la orden ejecutiva del presidente Trump amenaza con hacernos retroceder”, expresó la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn.

Luego de varias consultas, la oficina de la supervisora Kathryn Barger no respondió a preguntas sobre la posición de las autoridades del condado ante la orden ejecutiva de Trump.

Lo que hay detrás de la orden

Ann Oliva, directora de la Alianza Nacional para Acabar con la Indigencia condenó la “perjudicial” orden ejecutiva sobre la indigencia, ya que impondría una multitud de políticas y prácticas perjudiciales, ineficaces y obsoletas para abordar la indigencia.

En conjunto, según se menciona en el Proyecto 2025, la orden pretende desfinanciar y desmantelar las bases de la respuesta a la indigencia en Estados Unidos, a la vez que se desvía del papel esencial del gobierno federal en el apoyo a las comunidades de todo el país.

“Esta orden representa la propuesta política más perjudicial en mi carrera en materia de indigencia”, declaró Oliva. “En un momento en que los costos de vivienda sin abordar están llevando a un número récord de personas a la indigencia, esta orden demuestra una falta de enfoque y comprensión sobre lo que nuestras comunidades, tanto las republicanas como las demócratas, necesitan para abordar esta crisis”.

A su juicio, la orden ser central en castigar a las personas por no tener hogar y elimina las protecciones fundamentales de la privacidad para las personas sin hogar porque exige que los beneficiarios de fondos federales para personas sin hogar recopilen datos personales relacionados con la salud de las personas sin hogar y los compartan con las agencias del gobierno federal y las fuerzas del orden.

Ricardo Garrido, un voluntario que participa desde hace varios años en la distribución de comida cada domingo a las personas sin hogar en Skid Row con otros miembros de la organización Start With One Today (Comienza con uno, hoy) enfatizó que el problema de la indigencia en el país y en Los Ángeles no se acabará con solo una orden ejecutiva.

“Se necesita verdadera humanidad para abordar el problema”: Ricardo Garrido, un voluntario que participa desde hace varios años en la distribución de comida cada domingo a las personas sin hogar en Skid Row Crédito: Fotos: Jorge Luis Macías | Impremedia

“La ciudad está sucia y no se ha sacado a mucha gente de la zona [Sid Row]”, dijo. “El dinero no resuelve todo, porque una solución requiere múltiples administradores de proyectos y expertos en política y problemas específicos”, declaró.

“Se necesita verdadera humanidad para abordar el problema y yo mantengo mis reservas sobre las intenciones [de Donald Trump] porque se necesita tiempo, dinero y respeto por todas las personas sin vivienda y este señor no tiene nada de humanismo”.

“Tiene cola que le pisen”

Para Marilyn Caballero, una mujer indigente desde 2011 en las calles de Skid Row, la idea de sacar a las personas sin hogar de las calles es buena, “pero primero tienen que acabar con la corrupción de las organizaciones que atienden a las personas sin hogar”.

“A muchos nos ponen en los refugios con gente esquizofrénica y paranoica, y eso no funciona”, precisó. “Ha sucedido que las personas que tienen problemas mentales dicen que alguien les robó algo, y eso no es cierto. Al final es a uno a quien lo echan a la calle del albergue”.

La orden de Trump, además, exige a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi que trabaje con el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Scott Turner, y el secretario de Transporte Sean Duffy, para dar prioridad a las subvenciones federales a las ciudades y estados que “hagan cumplir las prohibiciones de consumo de drogas ilícitas al aire libre, de acampada y merodeo urbanos y de ocupación urbana, y rastreen la localización de delincuentes sexuales”.

Sin embargo, hasta ahora no hay nada concreto en cuanto al financiamiento de la orden, y solo se estipula que las subvenciones discrecionales para programas de prevención, tratamiento y recuperación de trastornos por consumo de sustancias “no financian lugares de inyección de drogas ni el consumo de drogas ilícitas”.

“No nos hagamos tontos. Estados Unidos es el país que controla el narcotráfico y otros países como México son el patio trasero de este país”, añadió Marlyn Caballero, nacida en Tijuana, México.

“Trump tiene mucha cola que le pisen”: Marilyn Caballero. Crédito: Jorge LUis Macías | Impremedia

“Mire. Aquí, en Skid Row hay de todo: drogas, prostitución, sexo, muerte, de todo. Y lo que piensa hacer el presidente no va a funcionar, porque él no es una persona humanista, y lo que dice es solo porque él tiene cola que le pisen y sabe que tiene él tiene el poder y el dinero para manipular y sabe cómo callar bocas. Yo no me trago el cuento de que ese señor [Jeffrey] Epstein se quitó la vida”.

No hay suficientes camas: supervisora Barger

En respuesta a la orden ejecutiva del presidente Trump que facilitaría el retiro de las personas sin hogar de las calles, la supervisora Kathryn Barger, quien representa al Distrito 5, con una población de casi dos millones de personas y se extiende entre los límites de los condados de Ventura, Kern y San Bernardino, respondió a varias preguntas de La Opinión:

¿Cuáles serán las consecuencias de condicionar la financiación federal a los condados que prohíban acampar o el consumo de drogas en espacios públicos?

“Llevo años afirmando que el abuso de sustancias y los problemas de salud mental son factores determinantes de por qué tantas personas permanecen sin hogar y viviendo en nuestras calles. La vivienda por sí sola no va a abordar sus complejas necesidades. Debemos desarrollar una capacidad real para brindar servicios significativos, y las camas de tratamiento seguras y cerradas son una prioridad”.

¿Resuelve la orden ejecutiva del presidente Trump la crisis de vivienda del condado de Los Ángeles? ¿Dificulta la estrategia de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles para abordar el problema?

“La orden ejecutiva del presidente Trump no resuelve, por sí sola, la crisis de vivienda del condado de Los Ángeles. Nuestra crisis se viene gestando desde hace décadas y requiere una inversión sostenida tanto en vivienda como en tratamiento, Mi enfoque sigue comprometido con una estrategia equilibrada que combine la vivienda con la ampliación de los servicios de tratamiento de salud mental y abuso de sustancias”.

¿Estaría de acuerdo con retirar de las calles a las personas sin hogar y colocarlas en centros de tratamiento sin su consentimiento si padecen una enfermedad mental o representan un peligro para los demás?

“Si una persona padece una enfermedad mental grave o representa un peligro para sí misma o para los demás, apoyo la intervención y la inclusión en tratamiento, incluso si eso significa hacerlo sin su consentimiento. Permitir que alguien languidezca sin tratamiento en nuestras calles no es compasivo ni seguro”.

¿Contribuye la orden ejecutiva de Trump a la seguridad pública en el condado de Los Ángeles?

“En cuanto a la seguridad pública, cualquier acción que reduzca las enfermedades mentales sin tratamiento y el abuso de sustancias en nuestras calles contribuye a una comunidad más segura. Pero una orden ejecutiva por sí sola no es [la solución] ¡Ya basta! Necesitamos la infraestructura necesaria para que esas intervenciones sean significativas”.

¿Está el condado de Los Ángeles capacitado para ofrecer tratamiento de salud mental a una población considerable de personas sin hogar si la institucionalización se convierte en un requisito?

“Actualmente, el condado de Los Ángeles no cuenta con la cantidad total de camas cerradas ni con la capacidad de tratamiento que realmente necesitamos. Por eso he estado presionando tanto para ampliar esos servicios. Debemos fortalecer urgentemente nuestro sistema para que, cuando las personas sean rescatadas de la calle, tengan un lugar adecuado donde puedan estabilizarse, recuperarse y, en última instancia, prosperar”.