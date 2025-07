FDA alerta a la DEA y recomienda clasificar el opioide 7-OH como una sustancia controlada

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) recomendó que la Agencia Antidrogas de Control de Droga (DEA) clasifique el compuesto 7-OH como sustancia controlada, anunció este martes el comisionado de la FDA, Marty Makary.

Durante una conferencia de prensa, Makary señaló que los productos con el opioide 7-OH están ampliamente disponibles en tiendas de vapeo y pueden encontrarse en bebidas y gomitas para niños.

“El 7-OH, de acuerdo con el Directorio de Bioquímica, es mucho más poderoso que la morfina”, manifestó.

Makary sostuvo que la Salud Pública debería prevenir los desastres, no limpiar después que han muerto miles de personas, argumentó haciendo una analogía con la crisis del fentanilo.

“Me sorprende cuando voy a las tiendas de vaping y veo que casi el 85% de los productos son ilegales, porque la FDA tiene una lista de estos productos ilegales, y hay estos diseños atractivos para los menores, que no los convierten en legales para la FDA. Me sorprende que los caramelos, las gomitas, los helados, aquí tienen una bebida que contiene 7-OH, hay otros productos que se usan como aditivos a las bebidas”, declaró el funcionario.

“¿Acaso entendemos qué es esta sustancia desde el punto de vista de la Salud Pública?”, interpeló. “Vamos a no volver a quedarnos a la saga (…) estamos yendo tras los subproductos concentrados que son opioides. El gobierno de Trump está comprometido a evitar otra ola de la epidemia de opioides (…) esto es profundamente personal para mucha gente, es profundamente personal para el secretario de Salud y Servicios Sociales”, señaló.

Makary exhortó a no permitir que se desate en Estados Unidos otra ola de la epidemia de opioides y que tome a todos por sorpresa.

Alerta al público y la comunidad médica

“Esta puede ser la calma antes de la tormenta, la punta del témpano, pero vamos a ser proactivos y enérgicos. Hoy la FDA está anunciando que estamos lanzando operaciones para recomendar que el 7-OH sea clasificado como una sustancia controlada por la DEA. También estamos dando a conocer un reporte para educar al público, incluyendo otros nombres que se le dan a esta substancia y finalmente tenemos que educar al público, incluyendo la comunidad médica”, alertó.

Expresó que incluso ha hablado con muchos doctores que no saben lo que es el 7-OH. “Tenemos que ser proactivos para no volver a ser sorprendidos”, reiteró.

Makary explicó que una de las cosas más peligrosas del 7-OH es la confusión que puede generar, ya que muchos productos son vendidos como extractos de kratom mejorado, pero que en realidad son versiones sintéticas concentradas de un opioide,

La DEA acusa recibo de la recomendación

En la misma conferencia de prensa, el director adjunto de la DEA, Tom Probus, tomó la palabra para avalar la recomendación de Makary.

“Ahora que tenemos la recomendación la vamos a revisar minuciosa y rápidamente, y de acuerdo con la ley. No estamos jugando la política con la ciencia y no buscamos atajos cuando se trata de la seguridad del público. La DA es el organismo que tiene la responsabilidad de tomar estas decisiones sobre clasificación de sustancias, pero no actuamos solos. Contamos con el departamento de Salud y Servicios Sociales y FDA para realizar evaluaciones científicas y análisis que determinan potencial de abuso, utilización médica y riesgos la salud pública”, manifestó Probus.

El funcionario anunció que ña DEA va a comenzar ese proceso legal, que incluye una oportunidad para que el público haga comentarios antes que se tome una decisión final.

Testimonio de una afectada

También cedieron la palabra a Melody Wolf, una dama que relató su experiencia con la sustancia buscando alivio contra el dolor y cómo esta afectó su vida,

“Soy Melody Wolf, soy de Michigan. Tengo tres hijos adultos y voy a celebrar el 31 de julio mi aniversario de bodas, es un placer que mi familia esté conmigo para compartir. Soy paciente de dolor crónico desde hace 20 años. mis hijos tenían problemas porque no podían dormir escuchándome gritando de dolor. Participaban en pocas actividades porque yo estaba postrada en una cama, no tenían quien pudiera llevarlos a actividades porque mi esposo tenía que trabajar y, para ser franca, mi matrimonio iba camino al divorcio, pero voy a celebrar mi aniversario pronto”, inició su testimonio.

Confesó que vio a muchos médicos en la Universidad de Michigan y muchos especialistas. “Estaba consumiendo hasta 11 medicinas en un momento dado, prescritas por un mismo médico, una de ellas tenía la mayor concentración de fentanilo, esto no ayudaba mi dolor, solo lo mitigaba. Eso me convirtió en una persona agresiva, y… encontré una alternativa botánica: Kratom, y de inmediato mi vida mejoró”, sostuvo.

“Comencé hacer actividades con mis hijos, me sentía mejor y perdí peso, así que puedo decir que también esto afectó mi vida de manera negativa. Pero comencé hacer viajes, iba acampar con mi familia, todo parecía mejorar y en 2022, durante el COVID, me llamaron para ver si podía pasar un tiempo con mi hija, para ayudarlos con la cuidado de su hijo, y le dije sí”, continuó.

“El Kratom fue la sustancia que me salvó la vida, pero ahora estoy viendo algo muy peligroso: el 7-OH se está vendiendo con expendio libre, y no es la planta, sino una sustancia concentrada muy peligrosa para los consumidores. El 7-OH no es la sustancia que me ayudó a recuperar mi calidad de vida, yo he verificado en la tienda donde compro mis productos. Tienen controles, no le venden a menores y el Kratom se expende de manera controlada. El domingo estuve allí y dije dónde está el Kraton, y me entregaron un producto que contiene 7-OH, y le dije esto no es Kraton, y el vendedor estaba confundido, y le expliqué diferencia”.

En esta parte de la historia Melody cuenta que le dijo que ella no consumía 7-OH y le respondieron que era bueno saberlo, porque a muchos de los clientes el 7-OH los ha vulto a empujar al consumo de heroína. “Es peligroso, esto es lo que está ocurriendo, el 7-OH está apartando la gente del uso de la sustancia que les estaba ayudando, esta droga debe ser retirada de los anaqueles”, concluyó

¿Qué se conoce como el 7-OH?

Como 7-OH se conoce comúnmente a la 7-hidroximitraginina, un compuesto químico que se encuentra en la planta Mitragyna speciosa, también conocida como kratom.

Es un alcaloide indólico terpenoide y un metabolito activo de la mitraginina, otro compuesto presente en el kratom.

Los compuestos químicos encontrados en el kratom pueden producir efectos clásicos relacionados con los opioides, como sedación, náuseas, vómitos, estreñimiento, dependencia física, abstinencia y depresión respiratoria, que pueden provocar la muerte

