Hablemos del juego de Ninel Conde y Olivia Collins, nominadas en La Casa de los Famosos México 3

La Casa de los Famosos México 3 empezó con muy buenas vibras, las cuales a duras penas se están sosteniendo hasta hoy. La nominación de anoche dejó un saldo delicado: dos divas están nominadas y son rivales; hablamos de Ninel Conde y Olivia Collins. Las dos se dieron puntos, ambas se metieron mutuamente en la placa de nominados, pero ninguna esperaba estar en peligro esta semana.

Junto a ellas están nominados también: Adrián Di Monte, Priscila Valverde y Elaine Haro. Hablando claro y tomando en cuenta cómo está el público mexicano con los nominados, hay que ser honestos y decir que los únicos que corren peligro de salir el domingo 3 de agosto son Adrián y Priscila.

Ahora bien, el juego de Ninel dentro de la casa es uno de los mejores. Primero, porque conviven con tranquilidad y sin egos. Y aunque por momentos puede sacar la diva que lleva dentro, lo hace con gracia. Además de que por momentos permite que se cuele a la casa la gran “Alma Rey”, el famoso personaje con el que se consagró en la telenovela “Rebelde”.

“El Bombón Asesino”, además, juega de tú a tú con Facundo y ha creado un lazo espectacular con Abelito, otro de los personajes predilectos de esta temporada. Ninel no saldrá de esta casa en la primera semana, y si no permite que el famoso “síndrome del nominado” se cuele en sus emociones, podría llegar perfectamente hasta la final.

Olivia Collins, por su parte, es oposición. Ninel y ella no se llevan, no computan juntas y no se trata de ponerse el pie la una a la otra; es que probablemente en el juego de divas, ambas consideren que solo hay espacio para una.

Es verdad que, en comparación con Ninel, Olivia no ha figurado tanto, pero no por eso deja de ser importante. Ya que tiene el suficiente peso como para tener todo un bando de su lado.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos México 3 aquí:

· Hablemos de Abelito en La Casa de los Famosos México 3

· Ninel Conde y Abelito están conquistando La Casa de los Famosos México 3

· ¿Adrián Di Monte se coronó como el villano de La Casa de los Famosos México antes de empezar?