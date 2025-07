¿Adrián Di Monte se coronó como el villano de La Casa de los Famosos México antes de empezar?

Conocido por su papel en ‘Señora Acero 3’ y por sudar la gota gorda en realities como ‘La Isla: Desafío Extremo’ y ‘Bailando por un Sueño’, Di Monte no es nuevo en el juego de las cámaras. Pero lo que realmente tiene a Twitter en llamas no es su currículum, sino su pasado turbulento. Ahora que formará parte de La Casa de los Famosos México 3, el público no está muy contento.

En 2023, su expareja Sandra Itzel lo acusó de violencia doméstica, denunciando maltrato psicológico durante su relación de 10 años. El escándalo fue tan grande que, al anunciarse su participación, las redes estallaron con comentarios como: “¿En serio le dan plataforma a un acusado de abuso?”, y “Las marcas patrocinadoras, ¡no se duerman!”.

Actualmente, Di Monte parece haber vuelto a la calma (o al menos a Instagram), donde presume su relación con la modelo Nuja Amar. ¿Será este reality su oportunidad de “reinventarse” o terminará siendo el villano por default? Porque, por lo general, en este tipo de shows… siempre hay un “malo”. En la temporada pasada lo fueron Ricardo Peralta, Adrián Marcelo e incluso, Gomita.

¿Y la otra participante?

Mientras el debate por Adrián hierve, Priscila Valverde (Miss Universo México 2024) llega para equilibrar el karma. Con 25 años y un rostro que vende skincare con solo mirarlo, la guerrerense promete darle al programa un toque de elegancia… o al menos, intentarlo entre gritos y almohadas voladoras.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar: desde fans indignados hasta memes sarcásticos (“¿Próximamente, invitado especial: el guionista de sus excusas?”). La producción del reality parece estar jugando con fuego, apostando por el morbo que genera un participante polémico.

Con el estreno programado para el 27 de julio, una cosa es segura: esta edición promete más drama que reunión familiar con suegra metiche. ¿Adrián logrará limpiar su imagen o se convertirá en el blanco de los hashtags de cancelación? ¿Priscila se mantendrá al margen o se enredará en los chismes?

El año pasado, La Casa de los Famosos México logró un récord de audiencia en la televisión y en las redes sociales. El ganador de la edición fue Mario Bezares.

Seguir leyendo: