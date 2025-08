La familia de un rehén israelí condena el video de Hamás que lo muestra demacrado

La familia del rehén israelí Evyatar David, retenido por Hamás en Gaza, acusó al grupo de privarlo de comida deliberadamente como parte de una “campaña de propaganda”.

El comunicado familiar se produjo un día después de que Hamás publicara un video que lo mostraba demacrado en un estrecho túnel de hormigón.

David, de 24 años, ha estado cautivo desde que Hamás lo capturó en un festival de música en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

“Nos vemos obligados a presenciar cómo nuestro amado hijo y hermano, Evyatar David, es privado de comida deliberada y cínicamente en los túneles de Hamás en Gaza: un esqueleto viviente, enterrado vivo”, añadió el comunicado familiar.

La familia del rehén también instó al gobierno israelí y a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para salvar a Evyatar.

En el video publicado por Hamás, se escucha a Evyatar David decir: “No he comido en días… Apenas tengo agua potable” y se le ve cavando lo que, según él, será su propia tumba.

Durante su ataque contra Israel hace casi dos años, Hamás capturó a 251 rehenes. David es uno de los 49 rehenes que, según Israel, siguen retenidos en Gaza. Esta cifra incluye a 27 rehenes que se cree que están muertos.

Israel ha sido acusado por agencias de ayuda humanitaria de empujar a Gaza hacia la hambruna al utilizar los alimentos como arma en su guerra contra Hamás, una acusación que Israel niega.

Israel ha afirmado que “no hay hambruna” y que no está imponiendo restricciones a la ayuda que entra en Gaza, afirmaciones rechazadas por sus aliados cercanos en Europa, la ONU y otras agencias activas en la Franja.

El sábado, el ejército israelí declaró que “continúan con una serie de medidas para mejorar la respuesta humanitaria en la Franja de Gaza”.

Añadieron que en las últimas horas se habían lanzado desde el aire 90 paquetes de ayuda con alimentos para los residentes del sur y el norte de Gaza, como parte de la cooperación entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Francia y Alemania.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, informó que siete personas más, incluido un niño, murieron de desnutrición en el territorio el sábado.

El Ministerio de Salud indicó que el número total de muertes por desnutrición desde el inicio de la guerra asciende a 169, incluidos 93 niños.

Reuters: Israel niega que haya una hambruna en Gaza.

También el sábado en Gaza, el Ministerio de Salud informó que al menos 83 personas murieron y 1.079 resultaron heridas como resultado de la ofensiva militar israelí en las últimas 24 horas.

El Hospital Al-Awda en Nuseirat informó a la BBC que recibió los cuerpos de tres personas asesinadas por las fuerzas israelíes cerca de un punto de distribución de ayuda en la calle Saladino, en el centro de Gaza, gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), respaldada por Estados Unidos e Israel. El hospital indicó que al menos 36 personas resultaron heridas.

El ejército israelí afirmó que sus tropas “dispararon tiros de advertencia” a cientos de metros del punto de distribución de ayuda, y no durante su horario de atención, después de que una multitud no atendiera sus llamados de no avanzar hacia ellos “de una manera que representara una amenaza”.

“Las fuerzas armadas de Israel no tienen constancia de ninguna víctima como resultado de los disparos de advertencia, y los detalles del incidente aún se están investigando”, declaró.

La Fundación Humanitaria de Gaza afirmó que “no había nada en nuestros puntos de distribución ni cerca de ellos hoy”. Israel impide a los periodistas internacionales, incluida la BBC, entrar a Gaza de forma independiente, lo que dificulta la verificación de sus afirmaciones.

Getty Images: Evyatar David fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Israel impuso un bloqueo total al suministro de ayuda humanitaria a Gaza a principios de marzo y reanudó su ofensiva militar contra Hamás dos semanas después, rompiendo un alto el fuego de dos meses. Afirmó que quería presionar al grupo para que liberara a los rehenes israelíes restantes.

El bloqueo se alivió parcialmente después de 11 semanas en medio de advertencias de expertos internacionales sobre una inminente hambruna, pero persiste la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, según han informado las agencias de ayuda.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas.

Las autoridades sanitarias, controladas por Hamás, afirman que 60.430 personas han muerto como resultado de la campaña militar israelí.

