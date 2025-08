Tus audífonos inalámbricos podrían ser un riesgo silencioso para tu privacidad

El uso de audífonos inalámbricos como los AirPods se ha vuelto prácticamente una norma en la vida diaria: son cómodos, estéticos y permiten moverse sin cables. Sin embargo, en una reciente entrevista —la primera que concede después de la carrera presidencial de 2024, en la que Donald Trump resultó vencedor— Kamala Harris encendió las alarmas sobre los riesgos de privacidad asociados a este tipo de dispositivos.

Durante su visita a The Late Show with Stephen Colbert, la exvicepresidenta explicó por qué siempre ha preferido los audífonos con cable, incluso cuando ocupaba cargos de alto nivel en la Casa Blanca. Su argumento no fue por nostalgia ni estética, sino por razones de seguridad digital.

¿Los audífonos con cable son más seguros?

En un mundo hiperconectado y constantemente vigilado, la preocupación por el espionaje electrónico no es exagerada, y Harris lo sabe de primera mano. Al hablar sobre su elección de auriculares con cable, fue directa:

“No uso Bluetooth porque es una puerta abierta para que alguien escuche tus conversaciones.”

La advertencia tiene base técnica. Los dispositivos Bluetooth, como los AirPods, funcionan a través de señales de radiofrecuencia que pueden ser interceptadas por terceros si no están debidamente cifradas. Si bien Apple y otras compañías han reforzado la seguridad en sus productos, ningún sistema es 100 % infalible.

De hecho, en contextos gubernamentales, muchas agencias prohíben o restringen el uso de Bluetooth para comunicaciones sensibles. El motivo es simple: los dispositivos inalámbricos son más vulnerables a ataques, especialmente en entornos donde la protección de datos es crucial.

El Bluetooth puede poner en riesgo tu privacidad

Aunque para la mayoría de las personas un hackeo de sus audífonos puede parecer improbable, los ciberataques vía Bluetooth son más comunes de lo que se piensa. Técnicas como el bluebugging permiten a atacantes acceder al micrófono de un dispositivo, leer mensajes o incluso realizar llamadas sin que el usuario lo sepa.

Además, en entornos públicos —como aeropuertos, cafeterías o centros comerciales— los escaneos masivos de dispositivos Bluetooth son posibles. Un atacante podría identificar qué tipo de auriculares estás usando, intentar conectarse a ellos o interferir en su señal.

Kamala Harris, como exfiscal general y vicepresidenta, ha tenido acceso a información altamente confidencial. Por eso, sus hábitos digitales no son casuales.

¿Deberías dejar de usar tus AirPods?

No se trata de entrar en pánico y desechar todos los dispositivos inalámbricos, pero sí de tomar conciencia de los riesgos. Si trabajas con información delicada o simplemente quieres proteger tus datos personales, usar audífonos con cable puede ser una decisión más segura.

Además, los audífonos con cable tienen otras ventajas: no necesitan batería, no dependen de emparejamientos y son generalmente compatibles con una gama más amplia de dispositivos. En ambientes profesionales o durante llamadas sensibles, muchos expertos en ciberseguridad recomiendan evitar el Bluetooth.

Incluso en la vida cotidiana, limitar el uso de dispositivos inalámbricos puede ser parte de una buena higiene digital. Desactivar el Bluetooth cuando no se está usando, evitar emparejar dispositivos en lugares públicos y mantener el software actualizado son prácticas básicas pero efectivas.

El mensaje de Harris puede parecer conservador, pero no es infundado. En una era donde la vigilancia digital está en aumento y las herramientas de espionaje son cada vez más sofisticadas, cada elección tecnológica importa.

Sigue leyendo:

• Bluetooth es cosa del pasado: así funcionarán los audífonos del futuro

• Buds 3: así es la nueva generación de audífonos de OnePlus

• ¿Audífonos con un agujero en el centro? Así son los sorprendentes Movengine UM600