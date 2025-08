Saquon Barkley rechazó ser parte del Consejo de Deportes del presidente Trump

Saquon Barkley, corredor estelar de los campeones Philadelphia Eagles, afirmó este lunes que rechazó un puesto en el Consejo de Deportes, Aptitud Física y Nutrición propuesto por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Hace un par de meses mi equipo se enteró de este consejo, así que no estoy muy familiarizado con él. Pensé que iba a estar muy ocupado, así que mi familia y yo pensamos que probablemente lo mejor sería no aceptarlo“, señaló Barkley en conferencia de prensa al final del entrenamiento de los monarcas en el Super Bowl LIX.



El pasado 31 de julio, el presidente firmó una orden ejecutiva para establecer dicho consejo que tiene como objetivo recomendar acciones en los programas escolares de educación física para fomentar el deporte entre la juventud de este país.



El jugador designado como Mejor Ofensivo del 2024 se mostró sorprendido al ver su nombre en los miembros del consejo, entre los que también destacan Nick Bosa, apoyador de los San Francisco 49ers; Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins; Harrison Butker, pateador de los Kansas City Chiefs y figuras de otras disciplinas deportivas.



“La verdad es que me sorprendí un poco cuando mencionaron mi nombre. De todas maneras, supongo que es algo grandioso. Así que lo agradezco“, subrayó el corredor tres veces seleccionado al Pro Bowl y una ocasión All-Pro.

Antes de la visita de los Philadelphia Eagles a la Casa Blanca, el 28 de abril, para recibir un homenaje por su triunfo en el Super Bowl LIX, Barkley ya había tenido encuentros con Donald Trump.



Jugó golf con el presidente en el National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey para luego volar con él de regreso a Washington, una acción que le acarreó varias críticas de algunos seguidores en redes sociales de las que se defendió.



“Hay gente que está muy molesta porque jugué al golf y volé a la Casa Blanca con el presidente. Quizás sólo respeto el cargo, no es un concepto difícil de entender. Jugué al golf con Obama hace poco, y tengo ganas de terminar mi ronda con Trump. Ahora, dejen fuera menciones con toda esta política”, escribió en aquella ocasión.

*Con información de EFE.

