Nick Sirianni y Jalen Hurts dan las claves que llevaron a los Eagles a ganar el Super Bowl

El entrenador de los Philadelphia Eagles de la NFL, Nick Sirianni, así como Jalen Hurts, su quarterback y MVP del Super Bowl LIX, hablaron sobre las claves de su triunfo de 40-22 sobre los Kansas City Chiefs el domingo en el Caesars Superdome de Louisiana, New Orleans.

El coach habló sobre la mentalidad de sus jugadores, quienes desde días antes estaban motivados para que su temporada terminara días después del partido, con un gran festejo en Filadelfia.

“Estos muchachos no querían fallarse entre ellos“, afirmó el coach, después de la victoria, a la cadena Fox Deportes.

“Ayer, en la reunión, (los jugadores) hablaron de que no querían que esto terminara. Eso es especial. Dijeron que la única forma de que no terminara era teniendo un desfile y una ceremonia de anillos más adelante. Así que supongo que esto no ha terminado”, complementó

Sirianni también consideró que la actuación de su equipo esta noche en Nueva Orleans fue “increíble en todas las fases”, de la ofensiva a la defensiva y los equipos especiales.

Y también explicó que la banda sonora del equipo esta temporada fue ‘My Prerogative’, una canción que habla de hacer lo que uno quiere sin preocuparse por lo que digan los demás.

“Nunca nos importó lo que pensaran los demás sobre cómo ganábamos o sus opiniones. Solo queríamos ganar. Por eso después de algunas victorias escuchábamos ‘My Prerogative'”, dijo.

Sirianni, finalmente, reflexionó sobre el fútbol americano como “el deporte de equipo por excelencia”.

“No puedes ser grande sin la grandeza de los demás. Este es el mejor deporte de equipo que existe, y aquí se necesita el esfuerzo de todos. Y hoy se necesitó de todos“, concluyó.

Jalen Hurts dijo que su defensa les dio el campeonato

Por su parte, el quarterback de los Eagles, Jalen Hurts, dijo que su defensa marcó una gran diferencia en el partido y que todo el equipo supo aplicar el aprendizaje del pasado, refiriéndose principalmente a que cayeron hace dos temporadas 38-35 en el Super Bowl LVII, precisamente contra los Chiefs.

“La mejor defensa gana campeonatos. La defensa ganó el campeonato. Vimos cómo jugaron hoy, vimos la diferencia que marcaron en el partido. Nos dieron oportunidades, nos dieron buenas posiciones de campo, y nosotros (la ofensiva) hicimos nuestro trabajo“.

Hurts completó un partido excelso, con 17 de 22 pases para 221 yardas, anotó un touchdown y dio dos pases de anotación, lo que le valió ser reconocido como el MVP del juego, logro que quiso compartir con sus compañeros.

“Sé que no podría hacer nada de esto sin los muchachos que me rodean. Tuvimos un grupo especial este año. Supimos aprender del pasado”, explicó.

“Personalmente, he podido aprovechar cada experiencia y aprender de ella. Lo bueno, lo malo, todo. Usarlo como combustible para perseguir mi propia grandeza”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Jalen Hurts rompe varios récords para quedarse con el MVP del Super Bowl LIX

– Paliza a Mahomes y los Eagles ganan su segundo Super Bowl

– Así fue el arribo de Leo Messi al Super Bowl LIX como invitado de honor