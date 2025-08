La triple tragedia de una madre a la que le deportaron al esposo

Para Iris M., este verano ha sido el más duro de su vida: a su esposo y padre de sus dos hijas lo arrestó migración y lo deportó a México, pero las cosas se complicaron, cuando el hombre desesperado por reunirse de nuevo con su familia, intentó regresar a Estados Unidos, y oficiales de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron en la frontera sur el fin de semana.

Para colmo de males, el mismo sábado 2 de agosto que su esposo José fue interceptado por los agentes federales, su único hermano en Los Ángeles, falleció en un accidente automovilístico.

Para ayudar con los gastos de la sepultura de Antonio Cuevas Ojeda, visita el sitio: Donate to support for Cuevas Ojeda Family’s Loss.

“El mundo se me ha venido encima”, dice Iris, entre sollozos, y quien pidió a La Opinión no revelar su verdadera identidad ni mostrar imágenes de su rostro porque ella misma es indocumentada.

El infierno en vida se le presentó a esta madre de 33 años el pasado 24 de junio cuando su esposo de 35 años fue detenido a pocas cuadras de su casa en Panorama City, un barrio en la ciudad de Los Ángeles.

“Fue como a las seis de la mañana. Él es jardinero y acababa de salir a trabajar”, relata Iris.

Tanto Iris como José son de Puebla, México. José llevaba alrededor de 17 años en el país. La pareja tiene dos niñas, una de siete años y otra de cuatro meses.

“Me enteré de su detención por medio de un video que alguien publicó en las redes sociales”, dice.

José fue deportado a México a la semana de estar encerrado. Iris no tiene idea de dónde lo mantuvieron bajo custodia.

“Lo único que sé es que a la semana lo sacaron. No le dieron oportunidad de hablar con un juez. Solo lo deportaron. Tal vez, él prefirió eso que quedarse encerrado durante meses”.

Ya en México, José se estresó mucho por su esposa y sus dos niñas.

“Él era el proveedor del hogar. Yo me dedicaba a cuidar a las hijas. La verdad me siento muy mal y preocupada porque no sé nada de cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Ni tampoco quiero pedir ayuda del gobierno para las niñas”, dice llorando.

“Es mucho el dolor que siento. Estoy muy preocupada”, confía.

Después de días de no poder dormir, Iris se enteró que su esposo fue llevado a un centro de detención en el área de Washington, D.C. tras su captura al intentar ingresar al país.

También le angustia demasiado su situación económica, y cómo le va a hacer para pagar la renta de poco más de $1,600 mensuales y dar de comer a sus pequeñas hijas.

La organización Mujeres de Hoy que preside Mayra Todd hizo una colecta para completar el pago de la renta del mes de agosto, pero no sabe cómo le hará para pagar los próximos meses.

A todo esto, se le suma la gran tristeza por perder a su hermano. Una amiga conocida abrió una cuenta en el sitio GoFundMe para recaudar fondos para su sepelio.

“Se me han juntado todas las desgracias”, dice Iris, quien además revela que tiene mucho miedo de salir, y de que migración la vaya a detener a ella misma y le quiten a sus hijos.

Separación familiar

No está claro cuántas familias como la de Iris, han sido separadas en el segundo periodo de gobierno del presidente Donald Trump.

De acuerdo a ACLU, la crisis de separación familiar es el resultado directo de las decisiones políticas de la administración Trump, impulsadas por la idea de que los inmigrantes y solicitantes de asilo solo merecen crueldad y castigo.

La ACLU presentó una demanda federal a principios de este año para detener la separación familiar y exigir la reunificación inmediata de todos los niños y padres separados.

El 29 de junio, un juez federal emitió una orden judicial nacional en su demanda colectiva, exigiendo la reunificación de miles de personas.

“Ahora, debemos asegurarnos de que la administración acate el fallo del tribunal y que la política de separación familiar termine de una vez por todas. El gobierno deportó a cientos de padres sin sus hijos, sin un plan sobre cómo encontrarlos. La ACLU está trabajando para localizar a todos los padres separados e informarles sobre su derecho a la reunificación”.

En busca de apoyo

Mayra Todd de Mujeres de Hoy dice que ha llamado a las oficinas de las concejales Mónica Rodríguez e Imelda Padilla para ver qué ayuda están dando a familias como de Iris, pero no han tenido respuesta.

Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos (CHIRLA) dijo que hasta ahora no han recibido ninguno fondos relacionados con el par de cientos de dólares que la alcaldesa Karen Bass anunció se entregarían a las familias afectadas por los operativos de migración, un dinero que provendría de donativos privados.