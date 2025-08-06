Arrestan en Florida a fugitivo buscado por intento de asesinato tras atropellar a una agente

Un hombre buscado desde hace más de dos años por intento de asesinato en primer grado fue arrestado el sábado 2 de agosto en Winter Haven, Florida, tras embestir a una oficial de policía mientras intentaba escapar de las autoridades.

El Departamento de Seguridad Pública de Winter Haven informó que el sujeto, identificado como D’Architray L. Sapp, de 27 años, también enfrenta cargos por agresión a un agente del orden, posesión ilegal de arma de fuego y resistirse al arresto.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 8:20 p.m., cuando los agentes acudieron a un complejo de apartamentos tras recibir una alerta sobre la presencia de una persona con orden judicial activa. Al llegar al lugar, Sapp corrió hacia un apartamento al ver a los oficiales.

Tras confirmar que se encontraba dentro, los agentes evacuaron a los ocupantes y trataron de detenerlo cuando salió del inmueble. En ese momento, según el informe policial, Sapp se zafó de los agentes y, durante su huida, empujó deliberadamente a una oficial, haciéndola caer al suelo. A pesar del ataque, la agente resultó ilesa.

Uso de pistolas eléctricas y traslado a prisión

La persecución continuó hasta que dos oficiales lograron inmovilizar a Sapp utilizando pistolas eléctricas (tasers). Luego de ser atendido en un hospital, fue dado de alta y trasladado a la cárcel del condado de Polk.

Además de los nuevos cargos, Sapp enfrentaba tres órdenes de arresto pendientes, entre ellas por intento de asesinato en primer grado, posesión de arma por un delincuente convicto, huida para eludir arresto, dar información falsa a las autoridades, conducción con licencia suspendida y daños criminales.

“Agradezco que nuestros oficiales no resultaran heridos durante el encuentro con este violento delincuente”, declaró el jefe de policía Vance Monroe, quien elogió la actuación de los agentes involucrados.

