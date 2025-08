Colombianos que emigraron a Brasil y llegaron a EE.UU., pero decidieron abandonar el país por temor a ICE

Una pareja de colombianos salió de su país natal en 2015 para emigrar a Brasil, país en el que residieron hasta que llegó la pandemia del COVID-19, lo que complicó su situación laborar, dejándolos sin empleo.

Decidieron irse a Estados Unidos, quedarse un tiempo para ahorrar y estudiar en Canadá. Sin embargo, no pudieron concretar sus planes y finalmente se instalaron en Carolina del Norte, pero el temor a ser detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), los llevó a tomar la decisión de volver a su país natal.

Establecerse en Estados Unidos no era una meta definitiva, simplemente querían quedarse en suelo estadounidense unos meses con la visa de turista, para reunir dinero y mudarse a Canadá, sus planes nunca fueron quedarse en suelo norteamericano de forma ilegal.

Leonardo Macías y su esposa dejaron Colombia, tras pasar por Brasil y llegar a Estados Unidos, ahora han solicitado una extensión de extensión de asilo después que les negaran la visa, lo que también frustró sus planes de viajar a Canadá.

“Ya me habían aceptado para estudiar en una universidad en Canadá y estábamos próximos a irnos. Sin embargo, todo se frustró poco antes del viaje: Nos negaron la visa y tuvimos que pedir un reintegro del dinero de la universidad”, comentó Leonardo.

Su paso por EE.UU.

En su llegada a Estados Unidos trabajaron en diferentes oficios, desde construcción, hasta limpieza, como meseros de restaurantes e incluso en una empresa de fotografía, a la vez que intentaban legalizar su situación migratoria.

En su intento por tratar de regularizar su estatus, se dirigieron a diferentes alternativas, sin embargo, los abogados a los que asistieron les indicaron que su única opción era solicitar asilo, por lo que tenían que inventar una historia para sustentar su solicitud.

Pero no estuvieron de acuerdo con las recomendaciones así que para poder trabajar abrieron una LLC (Limited Liability Company), que les permite a los inmigrantes permanentes establecer un negocio en territorio estadounidense, pero en el caso de la pareja, está autorizado hasta noviembre de 2025, cuando expirará.

“Como están las cosas, va a ser difícil renovarla y aquí en Carolina del Norte se necesita un número de Seguro Social. Me invade el miedo de que un día no pueda regresar a casa con mi esposa y mi hijo porque me detengan y vean que no tengo licencia vigente”, explicó el joven colombiano.

El mismo sentimiento lo comparte su esposa, quien mostró su temor cuando el mandatario norteamericano Donald Trump, llegó a la presidencia para un segundo período al frente de la Casa Blanca, lo que desencadenó redadas masivas y los informes sobre deportaciones aumentaron, especialmente cuando Leonardo tiene algunos tatuajes, marcas que han sido motivo de deportaciones a centros de detención en otros países.

Al no tener las herramientas para legalizar su estatus migratorio, la pareja decidió que no querían vivir con la zozobra de ser deportados en cualquier momento, así que prefirieron volver a Colombia con su hijo de año y medio.