Descubren en Canadá un camión procedente de EE. UU. con 44 inmigrantes haitianos

La Policía canadiense descubrió a principios de agosto de un camión que transportaba de forma ilegal 44 migrantes, en su mayoría de origen haitiano, que habían entrado a Canadá desde Estados Unidos, una situación que ha sido descrita por los funcionarios como una “escena de horror”.

De acuerdo con los detalles ofrecidos por la policía canadiense, los inmigrantes fueron transportados hasta la frontera entre EE.UU. y Canadá en la noche del 2 de agosto. Quienes los llevaron al lugar, les indicaron que cruzaran la línea fronteriza a pie en un lugar sin puesto fronterizo.

Estos ciudadanos siguieron las instrucciones de los denominados “coyotes” y caminaron varios kilómetros por bosques y humedales. Al llegar a Canadá, el grupo de inmigrantes fue encerrado en la parte trasera de otro camión.

Dentro del grupo había un niño de cuatro años y una mujer embarazada, quienes también fueron encerrados en el vehículo, que no contaba con ventilación y donde estaban todos aprisionados.

“Cuando nuestra Policía abrió la puerta, nos dijeron que la gente empezó a respirar de forma apropiada. Era una escena de horror“, declaró este miércoles al periódico The Gazette de Montreal el cabo de la Policía Montada de Canadá Érique Gasse.

Traficantes arrestados

Tras la operación, las autoridades canadienses arrestaron a tres personas señaladas como traficantes de personas. Por otro lado, varios de los migrantes están en proceso de ser deportados a Estados Unidos.

Diversas organizaciones que trabajan con solicitantes de asilo en Canadá han detectado un aumento en la llegada de haitianos. Este repunte se vincula con cambios recientes en la política migratoria de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump.

En junio, el gobierno estadounidense anunció el inicio del proceso para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 500 mil haitianos que viven en el país. Esta medida ha provocado que muchas personas busquen alternativas fuera de Estados Unidos, incluyendo el ingreso irregular a Canadá.