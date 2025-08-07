Rosie O’Donnell advierte que ‘The View’ podría ser cancelado por criticar a Trump

El icónico programa ‘The View’ podría estar en peligro, según Rosie O’Donnell, quien recientemente alertó en TikTok sobre rumores de una posible cancelación. Según la expresentadora, la razón sería el supuesto “sesgo liberal” del programa, algo que habría llamado la atención de ABC y, más preocupante aún, de la Casa Blanca.

O’Donnell, conocida por sus batallas públicas con Donald Trump, no se mordió la lengua al defender el programa: “Cinco mujeres expresando sus opiniones. Eso es la amenaza ahora”, escribió. “No basta con hundir al país, hay que controlar lo que la gente ve, oye y piensa. Y ‘The View’ es demasiada Joy Behar diciendo: ‘No creo que la insurrección del 6 de enero fue una visita turística, Karen'”.

La comediante, quien ahora vive en Irlanda, arremetió contra lo que llama una purga mediática: “Se trata de eliminar cualquier programa que no se alinee con el trumpismo”. Y cerró con un mensaje contundente: “El sonido más peligroso del mundo es el de una mujer que sabe de lo que habla y se niega a detenerse”.

La Casa Blanca responde (y no se guarda nada)

Como era de esperar, el equipo de Trump no tardó en reaccionar. Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, no tuvo reparos en llamar a O’Donnell y a Joy Behar “perdedoras irrelevantes con demasiado tiempo libre”, añadiendo que el país “está mejor con Rosie en el extranjero” y sugiriendo que Behar “debería unirse a ella pronto”.

Pero esto no es nuevo. Behar ya había encendido la mecha días antes al insinuar que Trump “está celoso de Obama” después de que el expresidente acusara a su predecesor de “traición”.

“Obama es todo lo que Trump no es: esbelto, inteligente, guapo, felizmente casado y canta mejor”, soltó Behar, provocando otra furiosa respuesta de Rogers, quien la acusó de “síndrome de trastorno por Trump”.

Con ratings en declive y una guerra abierta contra la administración Trump, ‘The View’ parece estar en la cuerda floja. Pero si algo han demostrado sus presentadoras —desde Whoopi Goldberg hasta la polémica Joy Behar— es que no piensan callarse.

La pregunta es: ¿lograrán salvar el programa o se convertirá en la próxima víctima de la era Trump? Una cosa es segura: mientras haya mujeres dispuestas a decir lo que piensan, el escándalo —y los titulares— están garantizados.

