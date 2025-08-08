Trump estalla en contra del exvicegobernador de Georgia que decidió convertirse en demócrata

Luego de enterarse que Geoffrey L. Duncan, exvicegobernador de Georgia, decidió darles la espalda a los republicanos y pasarse al bando demócratas, el presidente Donald Trump despotricó en su contra.

Mediante un artículo de opinión publicado en el Atlanta Journal-Constitution, Duncan afirmó haber perdido el interés por ser republicano.

“Mi camino para convertirme en demócrata comenzó mucho antes de que Donald Trump intentara robar las elecciones de 2020 en Georgia.

No hay fecha en el calendario ni límite que indique el momento exacto en que mi corazón político cambió, pero así fue”, expresó.

Entre las razones que lo impulsaron para abandonar al partido que le permitió estar muy cerca de convertirse en gobernador, Geoff Duncan destacó la manera en cómo la administración Trump pretende hacerle frente a la atención médica, seguridad fronteriza e inmigración.

“La lista de razones por las que ahora soy demócrata sigue creciendo. Lo más importante es que mi decisión me coloca cada día en la mejor posición posible para amar a mi prójimo”, enfatizó.

Geoffrey L. Duncan está en desacuerdo con la política de Donald Trump, pues teme que terminará perjudican el futuro del país. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Molesto por los ataques hacia su administración, Donald Trump recurrió a la plataforma Truth Social para recordarle a su excorreligionario de partido que su incapacidad fue lo que lo llevó a ser relegado por los conservadores.

“El exvicegobernador Geoff Duncan, de Georgia, es un completo fracasado. Nunca fue capaz de hacer nada, lo único que hacía era quejarse. No lo queríamos más en el Partido Republicano, así que me han dicho que se ha pasado al Partido Demócrata. ¡Adiós y buen viaje, Geoff! ¡No tienes ninguna oportunidad!”, señaló.

Al considerar que había traicionado a los conservadores tras hacer público su respaldo primero hacia Joe Biden y después de Kamala Harris, el Partido Republicano de Georgia ya lo había expulsado de sus filas, así que su carrera prácticamente estaba enterrada y la idea de ser independiente reducía sus posibilidades de contender por algún puesto de representación.

Frente a dicho escenario optó por emigrar a las filas demócratas en espera de que pronto pueda ser tomado en cuenta.

