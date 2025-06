El Comité Nacional Demócrata se queda sin vicepresidente ante la renuncia del activista David Hogg

Ante una oleada de críticas en su contra provenientes de miembros de su propio partido, David Miles Hogg renunció a la vicepresidencia del Comité Nacional Demócrata (DNC).

Mediante una declaración enviada por correo electrónico a través de su PAC, Leaders We Deserve, el californiano de 25 años anunció su deseo de ceder el cargo asumido hace escasos cuatro meses.

“Asumí este cargo para contribuir positivamente al cambio que nuestro partido necesita. Es evidente que existe un desacuerdo fundamental sobre el rol de un vicepresidente, y es normal tener desacuerdos.

Lo que no está bien es permitir que esto siga siendo nuestro enfoque cuando hay tantas otras cosas en las que debemos centrarnos. En definitiva, he decidido no presentarme a estas próximas elecciones para que el partido pueda centrarse en lo que realmente importa”, escribió.

Hogg se convirtió en activista tras sobrevivir al tiroteo registrado en la escuela secundaria Stoneman Douglas con sede en Parkland, Florida, donde, el 14 de febrero de 2018, un tirador ejecutó a 17 personas e hirió a otras 14.

Su emergente saltó a la política se dio al ser nombrado vicepresidente del DNC, pero casi de inmediato comenzó a meterse en problemas.

Sólo cuatro meses duró la etapa de David Hogg como vicepresidente del Comité Nacional Demócrata. (Crédito: Al Goldis / AP)

De acuerdo con registros de la Comisión Federal Electoral, a tan sólo dos semanas de asumir el cargo, Hogg utilizó las listas de contactos del DNC para enviar mensajes solicitando donaciones para su propio comité de acción política, del cual recibe más de $100,000 dólares en compensación al año.

Aunque no existe ninguna regla que le impidiera recaudar donaciones para su PAC, la conducta del activista no fue bien vista por varios demócratas de alto rango.

Posteriormente, Hogg se vio envuelto en un escándalo que le colmó la paciencia a sus compañeros de partido cuando se le responsabilizó de haber filtrado un audio en redes sociales sobre una llamada de Zoom efectuada el 15 de mayo y donde Ken Martin, presidente del DNC, lo acusa por presuntamente afectar su capacidad de liderazgo.

“Te respeto profundamente, David. Estaba deseando trabajar contigo, pero esto ha creado una situación, y seré muy sincero contigo, por primera vez en mis 100 días en este trabajo. No sé si quiero seguir haciendo esto. No creo que fuera tu intención, pero esencialmente has destruido cualquier oportunidad que tuviera de mostrar el liderazgo que necesito. Así que es realmente frustrante”, se le escucha decir a Martin.

A partir de ese momento, la presión sobre David Miles Hogg se fue incrementando y al parecer eso habría influido en su deseo de hacerse a un lado del DNC.

