El dueño de “Trump Burger” en Texas fue arrestado por ICE y enfrenta deportación

El dueño de una cadena de restaurantes de Texas dedicada a celebrar al presidente Donald Trump fue detenido por ICE y enfrenta su deportación.

Los locales de “Trump Burger” presumen de menús con temática de Trump, decoraciones de campaña y panecillos de hamburguesa con el sello “TRUMP”.

Roland Mehrez Beainy, copropietario de Trump Burger en Texas, un hombre de 28 años originario del Líbano, ingresó a Estados Unidos en 2019 con una visa de visitante de no inmigrante y se quedó en el país después de vencida su vigencia, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El dueño del restaurante fue arrestado por ICE el 16 de mayo y puesto bajo custodia. Un abogado de inmigración le otorgó la libertad bajo fianza el 13 de junio mientras su caso se tramita en los tribunales, según informó la agencia de inmigración.

La ley estatal permite constituir empresas a las personas que no son residentes ni ciudadanos estadounidenses, como el caso de Beainy, quien según varios medios accedió al país con un visado de no inmigrante, que no permite trabajar.

Tras el éxito del primer local, el libanés abrió dos más en el mismo estado y el tercer restaurante se inauguró en el área de Houston en abril, donde venden hamburguesas con panes con la marca “Trump”. Una cuarta franquicia abrió en Bay City este verano.

Estos restaurantes se han hecho virales en redes sociales por simular un altar al presidente Trump y sus seguidores MAGA.

Los panes llevan escrito su nombre, hay opciones en el menú como la hamburguesa ‘Trump Tower’, un sándwich de pollo en honor a la primera dama, Melania Trump, y hasta una que se burla del expresidente demócrata Joe Biden, pues lleva “tomate y panecillo viejos” por unos $50 dólares.

Medios de comunicación locales han visitado los locales de Trump Burger para conocer el menú y el ambiente y han informado que la cadena de restaurantes no tiene ninguna conexión oficial con el presidente.

Sin embargo, estos cuatro altares parecen no haber sido suficientes para que el libanés consiga ganarse el favor de la Administración Trump.

Según las autoridades, en 2021 intentó conseguir un permiso de residencia alegando que estaba casado con una ciudadana estadounidense, pero las autoridades no obtuvieron ninguna evidencia.

“Los agentes del ICE lo detuvieron el 16 de mayo de 2025 y se le sometió a un proceso migratorio. El 13 de junio, un juez de inmigración concedió su petición de fianza mientras se lleva a cabo el proceso”, explicó la agencia en un comunicado. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 18 de noviembre de este año.

ICE apuntó que bajo este gobierno nadie podrá quedarse “ilegalmente” en el país “independientemente del restaurante que se tenga o de las creencias políticas que se tengan”.

El empresario, por su parte, declaró a Chron, un medio de Houston, que “el 90 % de la basura que se ha dicho sobre él es mentira”.

Con información de EFE

