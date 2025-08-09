Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Hoy sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 9 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 22 26 29 40 6

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se reclaman en el estado donde adquiriste el boleto agraciado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio? De media, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el martes 12 de agosto

