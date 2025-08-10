Boar’s Head anuncia reapertura de planta de fiambres en Virginia

El fabricante y distribuidor de embutidos, quesos y condimentos Boar’s Head Provision Co., Inc. anunció recientemente la reapertura de una planta de fiambres ubicada en Virginia, la cual había estado cerrada debido a una intoxicación de sus alimentos con listeria.

Sin embargo, tras inspecciones con los reguladores sanitarios, la planta de Jarratt, Virginia cerrada por el Departamento de Agricultura (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) volverá abrir en los próximos meses.

La contaminación por listeria habría ocasionado la muerte de al menos 10 personas y más de una docena enfermas, según la USDA la planta no contaba con las condiciones sanitarias apropiadas.

No obstante, tras “revisión exhaustiva” por parte de la entidad actualmente se pudo confirmar que la instalación cumple plenamente con las directrices y protocolos establecidos para el manejo y la producción segura de alimentos, “los graves problemas que llevaron a la suspensión se han solucionado por completo”, indicaron en un comunicado funcionarios del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA.

Por su parte, la empresa con más de 120 años de antigüedad en el mercado y con sede principal en Sarasota, Florida, expresó en un comunicado que “Boar’s Head tiene un compromiso inquebrantable con la seguridad y la calidad de los alimentos. Este compromiso se refleja en las recientes mejoras en nuestras prácticas y protocolos”, dijo.

