De otro mundo: Armand Duplantis volvió a romper su récord mundial en salto con pértiga

El sueco Armand Duplantis volvió a romper el récord del mundo de salto de pértiga este martes en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), con una marca de 6.29 metros.

Esta nueva plusmarca universal de Duplantis supera en un centímetro a la registrada el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo, séptima parada de la Liga de Diamante, cuyo récord quedó fijado en 6.28 metros.

El saltador de 25 años batió su propia marca en el segundo intento, tras saltar 6,11 metros en la primera, tras tocar la barra, que, a pesar de moverse, se mantuvo sin caerse sobre los tacos.

Desde febrero del 2020 no hay más rey de este deporte que el propio Duplantis, cuando rompió por primera vez una marca mundial, la del francés Renaud Lavillenie, que lo catapultó a la primera posición en la clasificación mundial de todos los tiempos al saltar 6.17 metros en la localidad polaca de Torun.

Desde entonces solo él ha superado sus propios récords, dejando el actual 12 centímetros más alto que el primero que rompió hace 5 años.

